  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Жувентуде
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
21' Желтая карточка
Luis Oyama
23' Желтая карточка
Жонатан Луис
1:0
48' Гол
Mandaca
51' Желтая карточка
Саша Эдуардо
56' Желтая карточка
Фернандес Матеус
79' Желтая карточка
Мендес Дуглас
1:1
86' Гол
Сантос Эдуардо
90' Желтая карточка
Швенгбер Клейтон
90'+8
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
5
Luis
Oyama
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
17
Edson2
9
Жилберто
IV
1
Швенгбер
Клейтон
39
Мендес
Дуглас
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
31
Лопес
Гилерме
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
6
Жонатан
Луис
Жувентуде
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.14
Барбоза Лукас 4 0.14
Mandaca 3 0.11
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Danilo Boza 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Ronaldo VI 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.25
Саша Эдуардо 3 (1) 0.11
Витиньо Витор V 3 0.11
Линкольн II 3 (1) 0.11
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Vinicius Mendonca 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 12 1
Marcos Ze 8 2
Барбоза Лукас 9 0
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Нене Андерсон 3 0
Жилберто IV 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Саша Эдуардо 5 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Швенгбер Клейтон 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Кунья Лукас 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
13
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

5
18
Жувентуде
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

11
31

Голы по времени матча

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
5
24%
6
40%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
2
9%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
9%
5
25%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
4
20%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
1
4%
5
33%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Забито

32
35
13 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
3
9%
8
23%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
8
25%
6
17%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
8%
3
8%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
8
21%
8
22%
31-45
8
21%
7
19%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
10
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1

Результаты матчей

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 57%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
8
1.5
7
6
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
1
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
7
21
1.5
10
18
2
26
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
14.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Луис Ояма получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 1:1 Ред Булл Брагантино онлайн

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