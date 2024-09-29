  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Байя
1:0
Второй тайм: 85'
Крисьюма
0'
1:0
33' Гол
Соуза Коули
52' Желтая карточка
Аллано Лима
81' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
16
Thaciano
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
85
Каррейро
Патрик
7
Fellipe
Mateus
10
Маркиньос
IV
2
Аллано
Лима
11
Боласье
Янник
Байя
4-4-2
Крисьюма
4-5-1

История личных встреч

Байя
Крисьюма

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:2
К
0:2
К
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.2

Среднее время на гол

67
450

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.29
Thaciano 6 0.21
Gabriel Teixeira 4 0.14
Лукас Жан 3 0.11
Соуза Коули 3 0.11
Да Силва Лусиано 3 0.11
Эступиньян Оскар 3 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.07
Александр Кайо 2 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Лусиано Родригез 1 0.04
Жилберто Жуниор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.21
Matheus XV 5 0.18
Кайке Артур 5 0.18
Marcelo Hermes 2 0.07
Клаудиньо Родригес 2 0.07
Gustavo Barreto 2 0.07
Трауко Мигель 2 0.07
Renato Kayzer 2 0.07
Fellipe Mateus 2 0.07
Higor Meritao 2 0.07
Роналд 1 0.04
Newton 1 0.04
Rodrigo Fagundes 1 0.04
Анхель Вилькер 1 0.04
Фигейреду Тобиаш 1 0.04
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 9 0
Де Пена Карлос 5 0
Thaciano 5 0
Лукас Жан 5 0
Александр Кайо 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 6 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Трауко Мигель 2 1
Newton 3 0
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Байя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
8
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Крисьюма
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

13
14
Байя
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Крисьюма
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
4
20%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
35%
5
28%
76-90

Пропущено

7
22
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
29%
4
18%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
6
33%
4
24%
61-75
4
22%
3
18%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
7
29%
29%
4
22%
61-75
5
21%
5
28%
76-90

Забито

38
35
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
11%
4
11%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
6
16%
8
23%
31-45
6
16%
8
23%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
11
29%
8
23%
76-90

Пропущено

31
40
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
2
6%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
7
23%
8
20%
61-75
6
19%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1
Крисьюма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2

Результаты матчей

Байя
Крисьюма

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байя
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
5
9
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
23
4
11
16
1.5
9
18
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
5.
Фламенго
 0:0 27 13 7 7 42 - 32 46
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 27 12 9 6 34 - 24 45
7.
Байя
 1:0 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 1:1 28 12 7 9 35 - 28 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 1:1 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 26 8 8 10 27 - 29 32
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Крисьюма
 0:1 28 8 8 12 34 - 42 32
16.
Витория
 1:2 28 8 4 16 30 - 41 28
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 1:0 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 1:1 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 0:0 14 8 4 2 20 - 13 28
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 13 7 4 2 19 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 1:1 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 0:1 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 1:2 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 0:0 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 4 5 5 12 - 14 17
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 0:1 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 1:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 1:1 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 1:1 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 1:2 14 3 2 9 14 - 22 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
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    • 33'
      Г О О О О Л - Соуза Коули бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Байя
    Ничья
    Крисьюма
    1.57
    6.30
    6.00
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