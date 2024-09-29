Тур: 28.
Ход матча
33'
1:0
52'
65'
70'
79'
81'
84'
16
Thaciano
10
Маркиньос
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
12 Kaua Moroso
-
25 Alisson III
-
77 Werik
-
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Байя
Крисьюма
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.2
Среднее время на гол
67
450
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.29
|Thaciano
|6
|0.21
|Gabriel Teixeira
|4
|0.14
|Лукас Жан
|3
|0.11
|Соуза Коули
|3
|0.11
|Да Силва Лусиано
|3
|0.11
|Эступиньян Оскар
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Лусиано Родригез
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.21
|Matheus XV
|5
|0.18
|Кайке Артур
|5
|0.18
|Marcelo Hermes
|2
|0.07
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.07
|Gustavo Barreto
|2
|0.07
|Трауко Мигель
|2
|0.07
|Renato Kayzer
|2
|0.07
|Fellipe Mateus
|2
|0.07
|Higor Meritao
|2
|0.07
|Роналд
|1
|0.04
|Newton
|1
|0.04
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.04
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.04
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|9
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|6
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Newton
|3
|0
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Байя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
8
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Крисьюма
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
13
14
Байя
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Крисьюма
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
4
20%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
35%
5
28%
76-90
Пропущено
7
22
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
29%
4
18%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
6
33%
4
24%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
7
29%
29%
4
22%
61-75
5
21%
5
28%
76-90
Забито
38
35
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
11%
4
11%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
6
16%
8
23%
31-45
6
16%
8
23%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
11
29%
8
23%
76-90
Пропущено
31
40
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
2
6%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
7
23%
8
20%
61-75
6
19%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1
Крисьюма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Результаты матчей
Байя
Крисьюма
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байя
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
59
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
59
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
234
1116
918
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|5.
|0:0
|27
|13
|7
|7
|42 - 32
|46
|6.
|2:1
|27
|12
|9
|6
|34 - 24
|45
|7.
|1:0
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|1:1
|28
|12
|7
|9
|35 - 28
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|1:1
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|27 - 29
|32
|14.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|15.
|0:1
|28
|8
|8
|12
|34 - 42
|32
|16.
|1:2
|28
|8
|4
|16
|30 - 41
|28
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|27
|7
|6
|14
|21 - 30
|27
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|28
|5
|6
|17
|22 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|20 - 13
|28
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|2:1
|13
|7
|4
|2
|19 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|0:1
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|1:2
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|2:1
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|0:1
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|1:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|1:1
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|1:2
|14
|3
|2
|9
|14 - 22
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8