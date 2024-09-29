Тур: 28.
1:0
Конец матча
Ход матча
31'
45'
46'
77'
77'
88'
1:0
1
Роналдо
3
Alix
5
Рони
11
Janderson
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
-
3 AlixЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Shaylon
-
21 Derek
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эудес ВиторВратарь
-
20 Victor HugoВратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
19 Кауан Элиас
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.21
|Shaylon
|2 (1)
|0.07
|Уртадо Хан
|2
|0.07
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.07
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.19
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Ариас Джон
|3
|0.11
|Кано Херман
|2
|0.07
|Лима II
|2
|0.07
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Alix
|3
|2
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Janderson
|4
|1
|Martins Adriano
|5
|0
|Фернандо Луис IV
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Gonzalo Freitas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Тьяго Сантос
|6
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Марсело Виера
|2
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кено
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Флуминенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Атлетико Гойаненсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Флуминенсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
6
12
Атлетико Гойаненсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
23
19
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
1
4%
5
26%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
11
48%
5
26%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
6
46%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
21
12
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
1
5%
5
42%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 12
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
7
35%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
6
26%
3
15%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Пропущено
44
31
19 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
14%
0
0%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
8
18%
6
19%
46-60
5
11%
7
23%
61-75
12
27%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1611
424
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|5.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|6.
|0:0
|27
|11
|10
|6
|32 - 23
|43
|7.
|0:0
|28
|12
|7
|9
|34 - 27
|43
|8.
|0:0
|28
|12
|7
|9
|38 - 31
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|0:0
|27
|10
|6
|11
|30 - 36
|36
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|0:0
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|14.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|15.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|16.
|0:0
|28
|8
|5
|15
|29 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|27
|7
|6
|14
|21 - 30
|27
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|28
|5
|6
|17
|22 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|5.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|23 - 9
|30
|6.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|20 - 7
|30
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|17 - 23
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|15.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|10 - 18
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8