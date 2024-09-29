  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Атлетико Гойаненсе
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
31' Желтая карточка
Кено
45' Желтая карточка
Диого
1:0
88' Гол
Janderson
90'+12
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Alix
4
Martins
Adriano
6
Alejo
Cruz
Techera
5
Рони
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Лакава
Матиас
11
Janderson
9
Уртадо
Хан
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
5
Facundo
Bernal
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:1
К
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.21
Shaylon 2 (1) 0.07
Уртадо Хан 2 0.07
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.07
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.19
Гансо Пауло 3 0.11
Ариас Джон 3 0.11
Кано Херман 2 0.07
Лима II 2 0.07
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Кено 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Guilherme Romao 5 1
Alix 3 2
Gabriel Baralhas 6 0
Janderson 4 1
Martins Adriano 5 0
Фернандо Луис IV 5 0
Магиньо 3 1
Luiz Felipe III 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Gonzalo Freitas 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Shaylon 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Тьяго Сантос 6 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Марсело Виера 2 0
Силва Тьяго 2 0
Кено 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Facundo Bernal 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Флуминенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
Атлетико Гойаненсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Флуминенсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

6
12
Атлетико Гойаненсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

23
19
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
1
4%
5
26%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
11
48%
5
26%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
6
46%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

21
12
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
1
5%
5
42%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 12
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
7
35%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
6
26%
3
15%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Пропущено

44
31
19 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
14%
0
0%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
8
18%
6
19%
46-60
5
11%
7
23%
61-75
12
27%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
16
11
4
24
1.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
5.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 27 11 10 6 32 - 23 43
7.
Крузейро
 0:0 28 12 7 9 34 - 27 43
8.
Байя
 0:0 28 12 7 9 38 - 31 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 0:0 27 10 6 11 30 - 36 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Крисьюма
 0:0 28 8 9 11 34 - 41 33
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 0:0 28 8 5 15 29 - 39 29
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
5.
Крузейро
 0:0 14 9 3 2 23 - 9 30
6.
Байя
 0:0 14 9 3 2 20 - 7 30
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 0:0 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 6 5 2 17 - 11 23
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 0:0 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 0:0 14 4 2 8 17 - 23 14
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 0:0 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 0:0 14 3 3 8 13 - 20 12
15.
Васко да Гама
 0:0 14 3 3 8 10 - 18 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Диого VII получил желтую карточку от судьи
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    • 31'
      Кено получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Аликс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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