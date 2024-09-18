Тур: 3. Стадион: Фалмер.
3:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолБалеба Карлос
2:0
31' ГолАдингра Симон
36' Желтая карточкаЭступиньян Первис
2:1
44' ГолГуэдеш Гонсалу
45' Желтая карточкаСарабия Пабло
47' Желтая карточкаХиншелвуд Джек
62' Желтая карточкаФергюсон Эван
68' Желтая карточкаМодер Якуб
75' Желтая карточкаДойл Томми
3:1
85' ГолКадыоглу Ферди
90' Желтая карточкаУэбстер Адам
3:2
90' ГолДойл Томми
90'+6
Ход матча
14'
1:0
31'
2:0
44'
2:1
45'
47'
62'
68'
71'
75'
85'
3:1
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 9
-
12 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
17
Минте
Янкуба
15
Модер
Якуб
10
Энсисо
Хулио
1
Са
Жозе
37
Лима
Педро
46
Понд
Алфи
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
37 Лима ПедроЗащитник
- Защитник
-
46 Понд АлфиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
34 Кандл ЛюкПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.55
Среднее время на гол
56
58
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.8
Среднее время на гол
99
112
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.24
1.19
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адингра Симон
|2
|1
|Уэбстер Адам
|1
|0.5
|Балеба Карлос
|1
|0.5
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.5
|Сармиенто Джереми
|1
|0.5
|О’Махони Марк
|1
|0.5
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Попион Кэмерон
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1.5
|Дойл Томми
|1
|0.5
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Лима Педро
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Результаты матчей
Брайтон
Вулверхэмптон
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1