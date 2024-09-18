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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брайтон
3:2
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
14' Гол
Балеба Карлос
2:0
31' Гол
Адингра Симон
36' Желтая карточка
Эступиньян Первис
2:1
44' Гол
Гуэдеш Гонсалу
45' Желтая карточка
Сарабия Пабло
47' Желтая карточка
Хиншелвуд Джек
62' Желтая карточка
Фергюсон Эван
68' Желтая карточка
Модер Якуб
75' Желтая карточка
Дойл Томми
3:1
85' Гол
Кадыоглу Ферди
90' Желтая карточка
Уэбстер Адам
3:2
90' Гол
Дойл Томми
90'+6

Ход матча

14'
Балеба Карлос
1:0
31'
Адингра Симон
(Уэбстер Адам)
2:0
36'
Эступиньян Первис
 
44'
2:1
Гуэдеш Гонсалу
(Доэрти Мэтт)
45'
 
Сарабия Пабло
47'
Хиншелвуд Джек
 
62'
Фергюсон Эван
 
63'
Виффер Матс
Балеба Карлос
 
63'
Уэлбек Данни
Фергюсон Эван
 
63'
 
Боргес Карлос
Сарабия Пабло
64'
 
Лемина Марио
Гомес Жоао
64'
 
Семеду Нелсон
Лима Педро
68'
Модер Якуб
 
71'
 
Кунья Матеус
Хи-Чан Хван
71'
Аяри Ясин
Модер Якуб
 
75'
 
Дойл Томми
82'
 
Ларсен Йорген
Гуэдеш Гонсалу
82'
Лемпти Тарик
Энсисо Хулио
 
82'
Кадыоглу Ферди
Минте Янкуба
 
85'
Кадыоглу Ферди
3:1
90'
Уэбстер Адам
 
90'
3:2
Дойл Томми
(Ларсен Йорген)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 9
  • 12 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
41
Хиншелвуд
Джек
4
Уэбстер
Адам
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
17
Минте
Янкуба
15
Модер
Якуб
11
Адингра
Симон
10
Энсисо
Хулио
28
Фергюсон
Эван
1
Са
Жозе
37
Лима
Педро
4
Буэно
Сантьяго
46
Понд
Алфи
2
Доэрти
Мэтт
8
Гомес
Жоао
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
21
Сарабия
Пабло
19
Гомес
Родриго
II
29
Гуэдеш
Гонсалу
Брайтон
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

21 матч

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.55

Среднее время на гол

56
58

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.8

Среднее время на гол

99
112

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.24
1.19

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адингра Симон 2 1
Уэбстер Адам 1 0.5
Балеба Карлос 1 0.5
Кадыоглу Ферди 1 0.5
Сармиенто Джереми 1 0.5
О’Махони Марк 1 0.5
Энсисо Хулио 0 0
Попион Кэмерон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 3 1.5
Дойл Томми 1 0.5
Доэрти Мэтт 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Лима Педро 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэбстер Адам 1 0
Роша Игор II 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Модер Якуб 1 0
Аяри Ясин 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Дойл Томми 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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