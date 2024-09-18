Тур: 3. Стадион: Ковентри Билдинг Сосайети Арена.
0'
25' Желтая карточкаБинкс Луис
57' Желтая карточкаАллен Джейми
1:0
63' ГолТомас-Асант Брэндон
86' Желтая карточкаКитчинг Лиам
1:1
88' ГолСпенс Джед
90' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
1:2
90' ГолДжонсон Бреннан
90' Желтая карточкаТомас-Асант Брэндон
90'+6
Ход матча
25'
57'
63'
71'
86'
88'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уилсон
Бен
28
Экклз
Джош
11
Райт
Хаджи
14
Грэй
Арчи
33
Дэвис
Бен
16
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Китчинг ЛиамЗащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
54 Эндрюс КэйПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Harvey Broad
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
24 Спенс ДжедПолузащитник
-
47 Мур МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
История личных встреч
Ковентри
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас-Асант Брэндон
|2
|0.67
|Симмс Эллис
|1
|0.33
|Палмер Кейси
|0
|0
|Бассетте Норман
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спенс Джед
|1
|1
|Джонсон Бреннан
|1
|1
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллен Джейми
|1
|0
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Томас-Асант Брэндон
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ковентри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Ковентри 1:1 Ковентри - Норвич 0:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити - Ковентри 1:1
Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Бристоль Сити - Ковентри 0:1 Сток Сити - Ковентри 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0 Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Результаты матчей
Ковентри
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1