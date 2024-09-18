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Тур: 3. Стадион: .
Ковентри
1:2
Конец матча
Тоттенхэм
0'
25' Желтая карточка
Бинкс Луис
57' Желтая карточка
Аллен Джейми
1:0
63' Гол
Томас-Асант Брэндон
86' Желтая карточка
Китчинг Лиам
1:1
88' Гол
Спенс Джед
90' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
1:2
90' Гол
Джонсон Бреннан
90' Желтая карточка
Томас-Асант Брэндон
90'+6

Ход матча

18'
 
Джонсон Бреннан
Одоберт Уилсон
25'
Бинкс Луис
 
46'
 
Спенс Джед
Удоджи Дестини
57'
Аллен Джейми
 
62'
 
Хын Мин Сон
Соланке Доминик
62'
 
Мэддисон Джеймс
Бергвалль Лукас
63'
Томас-Асант Брэндон
(Бассетте Норман)
1:0
70'
Симмс Эллис
Бассетте Норман
 
71'
Мэйсон-Кларк Эфрон
Райт Хаджи
 
71'
Шиф Бен
Экклз Джош
 
74'
 
Кулушевски Деян
Вернер Тимо
78'
Торп Виктор
Рудони Джэк
 
86'
Китчинг Лиам
 
88'
1:1
Спенс Джед
(Кулушевски Деян)
90'
 
Мэддисон Джеймс
90'
1:2
Джонсон Бреннан
(Бентанкур Родриго)
90'
Томас-Асант Брэндон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уилсон
Бен
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Томас
Бобби
2
Бинкс
Луис
21
Бидуэлл
Джейк
28
Экклз
Джош
8
Аллен
Джейми
23
Томас-Асант
Брэндон
5
Рудони
Джэк
11
Райт
Хаджи
37
Бассетте
Норман
20
Форстер
Фрейзер
14
Грэй
Арчи
6
Дрэгушин
Раду
33
Дэвис
Бен
13
Удоджи
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
30
Бентанкур
Родриго
15
Бергвалль
Лукас
28
Одоберт
Уилсон
19
Соланке
Доминик
16
Вернер
Тимо
Ковентри
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Ковентри
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас-Асант Брэндон 2 0.67
Симмс Эллис 1 0.33
Палмер Кейси 0 0
Бассетте Норман 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спенс Джед 1 1
Джонсон Бреннан 1 1
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллен Джейми 1 0
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Томас-Асант Брэндон 1 0
Китчинг Лиам 1 0
Бинкс Луис 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 1 0

Результаты матчей

Ковентри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ковентри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уотфорд - Ковентри 1:1 Ковентри - Норвич 0:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити - Ковентри 1:1
Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Бристоль Сити - Ковентри 0:1 Сток Сити - Ковентри 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0 Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0

Результаты матчей

Ковентри
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Луис Бинкс получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Одоберт Уилсон уходит с поля. Джонсон Бреннан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coventry Building Society Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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