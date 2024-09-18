Тур: 4. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолСебальос Брайан
2:0
35' ГолКараваев Александр
57' Желтая карточкаБражко Владимир
66' Желтая карточкаСебальос Брайан
2:1
81' ГолSamson Iyede
3:1
90' ГолПихалёнок Александр
90'+4
Ход матча
33'
35'
57'
66'
81'
2:1
90'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Denys Ndukve
-
-
77 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Динамо Киев
Ворскла
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
38 матчей
71.1%
18.4%
10.5%
27 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
16 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
44.7%
7.9%
18 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
1.62
2.18
Среднее время на гол
55
41
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.57
Среднее время на гол
102
157
Всего голов
49
49
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.4
|Пихалёнок Александр
|2
|0.4
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.4
|Шапаренко Николай
|1
|0.2
|Караваев Александр
|1
|0.2
|Ванат Владислав
|1
|0.2
|Брагару Максим
|1
|0.2
|Себальос Брайан
|1
|0.2
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Челядин Артём
|1
|0.17
|Нестеренко Иван
|1
|0.17
|Скляр Александр
|1
|0.17
|Мякушко Сергей
|1
|0.17
|Ковталюк Николай
|1
|0.17
|Samson Iyede
|1
|0.17
|Кане Ибрахим
|1
|0.17
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Челядин Артём
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
2
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Ворскла
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 1