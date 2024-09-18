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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Динамо Киев
3:1
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
33' Гол
Себальос Брайан
2:0
35' Гол
Караваев Александр
57' Желтая карточка
Бражко Владимир
66' Желтая карточка
Себальос Брайан
2:1
81' Гол
Samson Iyede
3:1
90' Гол
Пихалёнок Александр
90'+4
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
28
Себальос
Брайан
40
Биловар
Кристиан
44
Дубинчак
Владислав
15
Рубчинский
Валентин
6
Бражко
Владимир
22
Кабаев
Владислав
10
Шапаренко
Николай
45
Брагару
Максим
39
Герреро
Эдуардо
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
40
Черныш
Дмитро
15
Кулаковский
Артем
11
Кане
Ибрахим
22
Ковталюк
Николай
30
Нестеренко
Иван
Динамо Киев
Ворскла

История личных встреч

Динамо Киев
Ворскла

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

38 матчей

71.1%
18.4%
10.5%
27 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
16 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
44.7%
7.9%
18 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.62
2.18

Среднее время на гол

55
41

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.57

Среднее время на гол

102
157

Всего голов

49
49

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.4
Пихалёнок Александр 2 0.4
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.4
Шапаренко Николай 1 0.2
Караваев Александр 1 0.2
Ванат Владислав 1 0.2
Брагару Максим 1 0.2
Себальос Брайан 1 0.2
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челядин Артём 1 0.17
Нестеренко Иван 1 0.17
Скляр Александр 1 0.17
Мякушко Сергей 1 0.17
Ковталюк Николай 1 0.17
Samson Iyede 1 0.17
Кане Ибрахим 1 0.17
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Челядин Артём 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
2
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Ворскла

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
3.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
4.
Рух Львов
 5 3 1 1 13 - 3 10
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
ЛНЗ Черкасcы
 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
ФК Левый Берег
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 6 1 2 3 8 - 11 5
13.
Верес
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Динамо Киев
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Ворскла
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
ЛНЗ Черкасcы
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Карпаты
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Ворскла Скляр Александр 1 1
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