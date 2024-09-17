  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Реал Мадрид
1:1
Второй тайм: 70'
Штутгарт
0'
23' Желтая карточка
Васкес Лукас
30' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
33' Undefined phrase: football_event_
Миттельштедт Максимилиан
1:0
46' Гол
Мбаппе Килиан
60' Желтая карточка
Карло Анчелотти
1:1
68' Гол
Ундав Дениз

Ход матча

23'
Васкес Лукас
 
30'
 
Миттельштедт Максимилиан
33'
 
Миттельштедт Максимилиан
46'
Милитао Эдер
Васкес Лукас
 
46'
Мбаппе Килиан
(Родриго)
1:0
60'
Карло Анчелотти
 
63'
 
Чейс Анрие
Вагноман Жоша
63'
 
Ридер Фабиан
Фюрих Крис
68'
1:1
Ундав Дениз
(Левелинг Джейми)
70'
Модрич Лука
Тчуамени Орельен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 223 Количество передач 252
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 165
Реал Мадрид 90.3% (149)
X 5.5% (9)
Штутгарт 4.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Штутгарт
6.50
7.90
Реклама, bettery.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
18
Левелинг
Джейми
6
Штиллер
Ангело
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
Реал Мадрид
4-3-3
Штутгарт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 1
Родриго 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Лукас 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миттельштедт Максимилиан 1 0

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5
Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Загреб
 2:5 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лилль
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бавария
 5:2 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    71'
    Замена очередная в составе "Реала" произошла. Вместо Орельена Тчуамени свое игровое время получил Лука Модрич.
  • Офсайд
    70'
    Обокрал соперника на фланге Ридер и выдал пас вперед на Мийо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Дениз Ундав! Смогли все же сравнять счёт игроки "Штутгарта". После навеса с угла поля подхватил мяч на дальней штанге Левелинг и сбросил поперек на Ундава, который без сопротивления пробил головой точно под перекладину.
  • 67'
    Беллингем на скорости ворвался в штрафную соперника, расшатал защитника, но его выстрел с острого угла все же Шабо накрыл в подкате.
  • 66'
    В силовой борьбе на фланге против Беллингема нарушил правила Каразор. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
  • 65'
    Сместился с левого фланга в штрафную соперника Мийо и пробил низом в ближний угол, но точно в руки Куртуа.
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Вагномана и Фюриха на поле появились Чейс и Ридер.
  • Опасный момент
    63'
    Прострелил с фланга Фюрих в штрафную на Левелинга, который пробил в дальний нижний угол, но в падении снова спас свою команду Куртуа.
  • 62'
    Долго катают мяч у чужой штрафной немцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • Желтая карточка
    61'
    Слишком активно высказывал свое недовольство решением арбитра тренер "Реала", за что тут же был наказан "горчичником".
  • Штанга
    60'
    Поперечным пасом Вальверде нашел на линии чужой штрафной Винисиуса, который пробил в дальнюю девятку, но гостей от пропущенного гола спасла перекладина.
  • 59'
    Теперь уже на скорости оторвался от опеки соперника Левелинг и подал на дальнюю штангу, но с головы Фюриха снаряд снял Куртуа.
  • 58'
    Прострелил с правого фланга Вагноман в штрафную соперника низом, но на выходе Куртуа перехватил этот пас.
  • 57'
    Разыграли штрафной удар гости, после чего зацепился за мяч в чужой штрафной Ундав, но пробить ему не позволили защитники.
  • 56'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Карозо и вынудил нарушить правила Карвахаля. Штрафной удар гости исполнят.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      С дальней дистанции Ундав пробил по воротам после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 54'
      Оторвался от опеки защитника по флангу Винисиус и прострелил на дальнюю штангу, но здесь пробить Родриго в борьбе с защитником не смог.
    • 53'
      Штиллер отдавал с центра поля в штрафную на Ундава, но тот пробить в борьбе против Рюдигера не сумел.
    • 52'
      С угла поля навес исполнял Родриго на ближнюю штангу, но здесь Тчуамени проиграл борьбу за мяч Штиллеру.
    • 51'
      После тонкой скидки от Вальверде ворвался в штрафную соперника Родриго, убрал на замахе защитника, но пробил немного неточно.
    • 50'
      С угла поля навесил в центр штрафной Карвахаль, но здесь в попытке пробить через себя махнул мимо мяча Беллингем.
    • Замена
      49'
      Замена в составе "Реала" произошла в перерыве. Вместо Лукаса Васукеса на второй тайм вышел Эдер Милитао.
    • Опасный момент
      48'
      Отдавал пас Вальверде в штрафную на ход Мбаппе, который пробил низом в ближний угол, но ногой Нюбель отбил в сторону.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Килиан Мбаппе! Сразу же удалось мадридцам отличиться. Ворвался с фланга в штрафную соперника на скорости Родриго и покатил поперек на Мбаппе, который без сопротивления забивал уже впустые ворота.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      Со штрафного подавал Мийо на ближнюю штангу, где пробил головой Ундав, но мяч полетел крайне неточно.
    • 45'
      На фланге Винисиус руками придержал за плечо Мийо. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 45'
      Мог убегать Фюрих на ворота соперника после паса от Штиллера, но вернулся в оборону Васкес и перехватил этот пас.
    • Офсайд
      44'
      Ворвался в штрафную соперника Ундав после заброса от Фюриха, но упал в борьбе с защитником. Судья зафиксировал офсайд.
    • 43'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Карвахаль. Потребуется ему помощь медиков.
    • 42'
      Обокрал соперника в чужой штрафной Винисиус и отдал тут же на Мбаппе, но тому пробить Роу не позволил в подкате.
    • 41'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Беллингем и с острого угла пробил в падении, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 40'
      Врывался в штрафную соперника на скорости Мбаппе, но упал в борьбе против Роу. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • 39'
      Убежал в атаку по флангу Винисиус и прострелил низом в штрафную, но здесь Шабо спокойно вынес снаряд в центр поля.
    • 38'
      Вырезал Каразор с правого фланга в штрафную на Мийо, но тому зацепиться за мяч не позволил Рюдигер.
    • 37'
      Вагноман по флангу забросил на ход Каразору, но тот выпустил снаряд за пределы поля в борьбе с защитником.
    • Видеоповтор
      35'
      Пауза в матче. Судьи долго просматривали эпизод с назначением пенальти на повторах, в итоге отменив первоначальное решение.
    • Пенальти!
      34'
      После навеса с угла поля подхватил мяч в чужой штрафной Рюдигер, но тут же упал в столкновении с Миттельштедтом. Судья назначил пенальти!
    • Опасный момент
      33'
      С угла поля Родриго навесил на дальнюю штангу, где выиграл верх Тчуамени и пробил головой в нижний угол, но Нюбель справился в падении.
    • 32'
      С фланга сместился в штрафную соперника Родриго, обыграл защитника и пробил в дальний угол, но угодил точно в Руо.
    • Желтая карточка
      31'
      На левой бровке Миттельштедт руками уложил на газон Родриго, за что тут же был наказан желтой карточкой.
    • 30'
      После навеса с угла поля от Мийо пробивал по воротам головой Каразор, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Штанга
      29'
      Убегали гости в контратаку три в два, так ворвался в штрафную Ундав и сам решил пробить по воротам. После рикошета от ноги Карвахаля мяч угодил в перекладину и полетел за пределы поля.
    • 28'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Ундав и сбросил головой на Мийо, но перехватил этот пас Карвахаль. 
    • 27'
      Родриго на скорости сместился с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки Нюбелю.
    • 26'
      Сместился с фланга в штрафную Мбаппе после заброса от Вальверде, но с его ударом низом справился в падении Нюбель.
    • 25'
      Отдавал пас Фюрих с фланга в штрафную на Ундава, но вернулся в оборону Беллингем и перехватил снаряд в подкате.
    • 24'
      Прорывался в атаку по флангу Винисиус и подал от лицевой линии в штрафную, но здесь Мбаппе пробил пяткой крайне неточно.
    • 23'
      Теперь уже Васкес с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 22'
      На фланге соперника накрутил финтом Винисиус и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу в центр поля Руо.
    • 20'
      На чужой половине поля Родриго наступил на ногу Вагноману в силовой борьбе. Гости будут исполнять штрафной удар.
    • Офсайд
      19'
      Отдавал пас Штиллер вперед на ход Ундаву, который мог убегать на ворота, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 18'
      Дальний заброс исполнял Вальверде в штрафную на ход Мбаппе, но тому убежать от защитника не удалось.
    • 17'
      Разыграли угловой немцы, после чего Фюрих навесил на ближнюю штангу, но здесь Карвахаль головой вынес сферу обратно на фланг.
    • Опасный момент
      16'
      Отличный пас пяткой выдал Фюрих в штрафную на Штиллера, который выскочил один на один с вратарем, но в ближнем бою переиграть Куртуа не смог.
    • 15'
      Подавал с углового Миттельштедт на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Ундав в борьбе против Карвахаля.
    • Опасный момент
      14'
      Левелинг ворвался в штрафную, но вместо удара отдал назад на Мийо, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но снова спас свою команду в прыжке Куртуа.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Мбаппе после заброса от Вальверде, но не удалось обработать мяч, который выскочил за лицевую линию.
    • 12'
      С угла поля навесил Мийо на линию вратарской, где пробить удалось Миттельштедту, но мяч полетел крайне неточно.
    • Опасный момент
      11'
      После скидки от Ундава пробивал по воротам с линии чужой штрафной Левелинг, но вытянулся в струну Куртуа и перевел на угловой.
    • Опасный момент
      10'
      После обрезки защитника перехватил мяч на чужой половине поля Ундав и тут же забросил в штрафную на Мийо, который выскочил один на один с голкипером, но пробил рядом с дальней штангой.
    • 9'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Ундав и забросил в штрафную на Фюриха, но на выходе этот пас перехватил Куртуа.
    • 8'
      Разыграли угловой мадридцы, после чего с фланга Вальверде покатил в центр к линии штрафной, где в касание пробил Тчуамени выше перекладины.
    • Угловой
      7'
      Убежал в атаку по флангу Винисиус и покатил вдоль ворот, но спокойно в подкате вынес Руо на угловой.
    • 6'
      После тонкого паса от Миттельштедта пробил с дальней дистанции Штиллер, но мяч полетел крайне неточно.
    • 5'
      С правого фланга теперь уже Мийо прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги Рюдигера полетел в аут.
    • 4'
      Убежал по флангу Вагноман и прострелил вдоль ворот, но мяч Куртуа в падении на выходе отбил кулаком в сторону.
    • 3'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Беллингем и в итоге нарушил правила в борьбе против Мийо.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Штутгарта"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Реал Мадрид 1:1 Штутгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90.3% (149)
    Ничья
    5.5% (9)
    Штутгарт
    4.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.29% (67)
    Меньше
    40.71% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    24.8% (41)
    3:1 Реал Мадрид
    17% (28)
    2:1 Реал Мадрид
    13.3% (22)
    3:0 Реал Мадрид
    6.1% (10)
    1:0 Реал Мадрид
    2.4% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Штутгарт
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный