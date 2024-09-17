Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Вагномана и Фюриха на поле появились Чейс и Ридер.

Сместился с левого фланга в штрафную соперника Мийо и пробил низом в ближний угол, но точно в руки Куртуа.

В силовой борьбе на фланге против Беллингема нарушил правила Каразор. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

Беллингем на скорости ворвался в штрафную соперника, расшатал защитника, но его выстрел с острого угла все же Шабо накрыл в подкате.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Дениз Ундав! Смогли все же сравнять счёт игроки "Штутгарта". После навеса с угла поля подхватил мяч на дальней штанге Левелинг и сбросил поперек на Ундава, который без сопротивления пробил головой точно под перекладину.

Обокрал соперника на фланге Ридер и выдал пас вперед на Мийо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Замена очередная в составе "Реала" произошла. Вместо Орельена Тчуамени свое игровое время получил Лука Модрич.

Разыграли штрафной удар гости, после чего зацепился за мяч в чужой штрафной Ундав, но пробить ему не позволили защитники.

Прострелил с правого фланга Вагноман в штрафную соперника низом, но на выходе Куртуа перехватил этот пас.

Теперь уже на скорости оторвался от опеки соперника Левелинг и подал на дальнюю штангу, но с головы Фюриха снаряд снял Куртуа.

Поперечным пасом Вальверде нашел на линии чужой штрафной Винисиуса, который пробил в дальнюю девятку, но гостей от пропущенного гола спасла перекладина.

Слишком активно высказывал свое недовольство решением арбитра тренер "Реала", за что тут же был наказан "горчичником".

Долго катают мяч у чужой штрафной немцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Прострелил с фланга Фюрих в штрафную на Левелинга, который пробил в дальний нижний угол, но в падении снова спас свою команду Куртуа.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Килиан Мбаппе! Сразу же удалось мадридцам отличиться. Ворвался с фланга в штрафную соперника на скорости Родриго и покатил поперек на Мбаппе, который без сопротивления забивал уже впустые ворота.

Отдавал пас Вальверде в штрафную на ход Мбаппе, который пробил низом в ближний угол, но ногой Нюбель отбил в сторону.

Замена в составе "Реала" произошла в перерыве. Вместо Лукаса Васукеса на второй тайм вышел Эдер Милитао.

С угла поля навесил в центр штрафной Карвахаль, но здесь в попытке пробить через себя махнул мимо мяча Беллингем.

После тонкой скидки от Вальверде ворвался в штрафную соперника Родриго, убрал на замахе защитника, но пробил немного неточно.

С угла поля навес исполнял Родриго на ближнюю штангу, но здесь Тчуамени проиграл борьбу за мяч Штиллеру.

Штиллер отдавал с центра поля в штрафную на Ундава, но тот пробить в борьбе против Рюдигера не сумел.

Оторвался от опеки защитника по флангу Винисиус и прострелил на дальнюю штангу, но здесь пробить Родриго в борьбе с защитником не смог.

С дальней дистанции Ундав пробил по воротам после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

45' Со штрафного подавал Мийо на ближнюю штангу, где пробил головой Ундав, но мяч полетел крайне неточно.

45' На фланге Винисиус руками придержал за плечо Мийо. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

45' Мог убегать Фюрих на ворота соперника после паса от Штиллера, но вернулся в оборону Васкес и перехватил этот пас.

44' Ворвался в штрафную соперника Ундав после заброса от Фюриха, но упал в борьбе с защитником. Судья зафиксировал офсайд.

43' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Карвахаль. Потребуется ему помощь медиков.

42' Обокрал соперника в чужой штрафной Винисиус и отдал тут же на Мбаппе, но тому пробить Роу не позволил в подкате.

41' Ворвался в штрафную соперника на скорости Беллингем и с острого угла пробил в падении, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

40' Врывался в штрафную соперника на скорости Мбаппе, но упал в борьбе против Роу. Судья проигнорировал этот эпизод.

39' Убежал в атаку по флангу Винисиус и прострелил низом в штрафную, но здесь Шабо спокойно вынес снаряд в центр поля.

38' Вырезал Каразор с правого фланга в штрафную на Мийо, но тому зацепиться за мяч не позволил Рюдигер.

37' Вагноман по флангу забросил на ход Каразору, но тот выпустил снаряд за пределы поля в борьбе с защитником.

35' Пауза в матче. Судьи долго просматривали эпизод с назначением пенальти на повторах, в итоге отменив первоначальное решение.

34' После навеса с угла поля подхватил мяч в чужой штрафной Рюдигер, но тут же упал в столкновении с Миттельштедтом. Судья назначил пенальти!

33' С угла поля Родриго навесил на дальнюю штангу, где выиграл верх Тчуамени и пробил головой в нижний угол, но Нюбель справился в падении.

32' С фланга сместился в штрафную соперника Родриго, обыграл защитника и пробил в дальний угол, но угодил точно в Руо.

31' На левой бровке Миттельштедт руками уложил на газон Родриго, за что тут же был наказан желтой карточкой.

30' После навеса с угла поля от Мийо пробивал по воротам головой Каразор, но мяч полетел немного выше перекладины.

29' Убегали гости в контратаку три в два, так ворвался в штрафную Ундав и сам решил пробить по воротам. После рикошета от ноги Карвахаля мяч угодил в перекладину и полетел за пределы поля.

28' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ундав и сбросил головой на Мийо, но перехватил этот пас Карвахаль.

27' Родриго на скорости сместился с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки Нюбелю.

26' Сместился с фланга в штрафную Мбаппе после заброса от Вальверде, но с его ударом низом справился в падении Нюбель.

25' Отдавал пас Фюрих с фланга в штрафную на Ундава, но вернулся в оборону Беллингем и перехватил снаряд в подкате.

24' Прорывался в атаку по флангу Винисиус и подал от лицевой линии в штрафную, но здесь Мбаппе пробил пяткой крайне неточно.

23' Теперь уже Васкес с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

22' На фланге соперника накрутил финтом Винисиус и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу в центр поля Руо.

20' На чужой половине поля Родриго наступил на ногу Вагноману в силовой борьбе. Гости будут исполнять штрафной удар.

19' Отдавал пас Штиллер вперед на ход Ундаву, который мог убегать на ворота, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

18' Дальний заброс исполнял Вальверде в штрафную на ход Мбаппе, но тому убежать от защитника не удалось.

17' Разыграли угловой немцы, после чего Фюрих навесил на ближнюю штангу, но здесь Карвахаль головой вынес сферу обратно на фланг.

16' Отличный пас пяткой выдал Фюрих в штрафную на Штиллера, который выскочил один на один с вратарем, но в ближнем бою переиграть Куртуа не смог.

15' Подавал с углового Миттельштедт на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Ундав в борьбе против Карвахаля.

14' Левелинг ворвался в штрафную, но вместо удара отдал назад на Мийо, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но снова спас свою команду в прыжке Куртуа.

13' Мог убегать на ворота соперника Мбаппе после заброса от Вальверде, но не удалось обработать мяч, который выскочил за лицевую линию.

12' С угла поля навесил Мийо на линию вратарской, где пробить удалось Миттельштедту, но мяч полетел крайне неточно.

11' После скидки от Ундава пробивал по воротам с линии чужой штрафной Левелинг, но вытянулся в струну Куртуа и перевел на угловой.

10' После обрезки защитника перехватил мяч на чужой половине поля Ундав и тут же забросил в штрафную на Мийо, который выскочил один на один с голкипером, но пробил рядом с дальней штангой.

9' Ушел от соперника на скорости по флангу Ундав и забросил в штрафную на Фюриха, но на выходе этот пас перехватил Куртуа.

8' Разыграли угловой мадридцы, после чего с фланга Вальверде покатил в центр к линии штрафной, где в касание пробил Тчуамени выше перекладины.

7' Убежал в атаку по флангу Винисиус и покатил вдоль ворот, но спокойно в подкате вынес Руо на угловой.

6' После тонкого паса от Миттельштедта пробил с дальней дистанции Штиллер, но мяч полетел крайне неточно.

5' С правого фланга теперь уже Мийо прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги Рюдигера полетел в аут.

4' Убежал по флангу Вагноман и прострелил вдоль ворот, но мяч Куртуа в падении на выходе отбил кулаком в сторону.

3' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Беллингем и в итоге нарушил правила в борьбе против Мийо.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.