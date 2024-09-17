В штрафной площади слева прошёл пас от Рамси на Уоткинса в центр. Первый удар Олли с разворота заблокировал Зукру, а со вторым никто ничего поделать не смог. Но...

ВАР на повторах рассмотрел попадание мяча в руку Уоткинсу и на табло вернулась двойка.

Роджерс по центру попытался вывести к воротам Уоткинса, но на перехвате сыграл Атекаме.

"Янг Бойз" держит мяч на чужой половине поля, но к штрафной площади англичан подобраться не может.

Монтейро в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Тилемансом.

Динь от углового флага откатил мяч на Макгинна, а после ответной передачи слева навесил к ближней штанге. Партнёрам вверху сыграть не удалось.

Роджерс слева прошёл вперёд, но его передача в центр в штрафную площадь на Уоткинса перехвачена соперниками.

Рамси с двадцати метров пробил низом в правый угол. Фон Балльмоос сместился к штанге и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РАМСИ!!! Али в штрафной площади делает неудачный пас назад на вратаря. Уоткинс играет на перехвате, но получает по ногам от Фон Балльмооса. Рамси оказывается рядом с Олли и бьёт в правую штангу, от которой мяч залетает в сетку.

После прострела справа удар Улткинса в касание заблокировал Атекаме.

"Янг Бойз" пару минут проведёт в меньшинстве. Хозяева держат мяч на своей половине поля.

Макгинн с восемнадцати метров после скидки Уоткинса пробил немного выше ворот.

Прострел Диня слева к воротам прервал Али, выбив мяч за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ТИЛЕМАНС!!! Динь от углового флага откатил мяч на Макгинна, который слева исполнил перевод на Тилеманса. Юри справа остановил мяч и с десяти метров низом пробил в дальний угол.

"Янг Бойз" большими силами отправился вперёд. Хозяева переводят мяч с фланга на фланг.

"Янг Бойзу" при потере мяча приходится высоко подниматься в прессинг. При этом проходит заброс вперёд на Уоткинса. Олли по центру убежал в отрыв, но с двадцати метров пробил правее ворот.

Угринич от углового флага навесил к воротам, где Мартинес забрал мяч в руки.

Ньясс у центрального круга схватил руками убегавшего вперёд Онану и получил жёлтую карточку.

24' Колли слева с двадцати шести метров пробил в считанных сантиметрах над перекладиной. Мяч сверху опустился на сетку ворот.

23' Угринич слева со штрафного закрутил мяч в ворота. Мартинес выдвинулся навстречу мячу и сыграл кулаками.

22' Богард на фланге сбил Угринича.

20' "Янг Бойз" подержал мяч на своей половине поля.

19' Аджам слева прорвался в штрафную площадь и оказался на газоне. Столкновение с Онаной оказалось болезненным. Помощь медиков требуется обоим.

18' Тилеманс в центре поля подтолкнул Ньясса в спину.

17' Атекаме перед чужой штрафной площадью руками завалил на газон Рамси.

16' Ганвула на правом фланге забежал в офсайд.

15' Динь и Рамси покомбинировали на левом фланге и откатили мяч партнёрам к центральному кругу.

14' Монтейро слева в штрафной площади сыграл на подборе и сразу пробил по воротам. Мартинес отбил мяч на Угринича, который с четырнадцати метров пробил левее ворот.

12' Пас по левому флангу на ход Диню последовал сильный, и мяч укатился за пределы поля.

11' Угринич слева со штрафного навесил к воротам. Мартинес отбил мяч перед собой, но на добивании никому из швейцарцев сыграть не удалось.

10' Богард на фланге ударил по ногам Колли.

9' Угринич со штрафного пробил в правый угол ворот, куда сместился Мартинес и забрал мяч в руки.

8' Тилеманс перед штрафной площадью зацепил ногу Атекаме. Хозяева пробьют "стандарт" с двадцати семи метров.

7' Прострел Монтейро справа к воротам заблокировал Тилеманс.

6' Рамси слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Роджерса, которому двух соперников перед собой пройти не удалось.

5' Онана в центре поля сбил Ньясса.

4' "Астон Вилла" при перехвате мяча старается его быстро доставить к чужой штрафной площади. Вот только англичан подводит точность в передачах.

3' Швейцарцы больше владеют мячом, но делают это на своей половине поля. Переход в атаку хозяевам даётся с трудом.

2' "Янг Бойз" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в тёмно-синих футболках и белых трусах.