  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Янг Бойз
0:2
Перерыв
Астон Вилла
0'
0:1
27' Гол
Тилеманс Юри
33' Желтая карточка
Ньясс Шейх
0:2
38' Гол
Рамси Джакоб
43' Undefined phrase: football_event_
Уоткинс Олли

Ход матча

27'
0:1
Тилеманс Юри
(Макгинн Джон)
33'
Ньясс Шейх
 
38'
0:2
Рамси Джакоб
(Уоткинс Олли)
43'
 
Уоткинс Олли

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 216 Количество передач 216
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 131
Янг Бойз 13.7% (18)
X 19.8% (26)
Астон Вилла 66.4% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Астон Вилла
64.00
Реклама, bettery.ru
5.35
Реклама, zenit.win
1.67
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
13
Али
Мохамед
4
Зукру
Танги
3
Аджам
Жауэн
20
Ньясс
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
11
Колли
Эбрима
35
Ганвула
Сильвер
23
Мартинес
Эмилиано
26
Богард
Ламар
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
Янг Бойз
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 2 0.67
Угринич Филип 1 (1) 0.33
Виржиньюс Алан 1 0.33
Иттен Седрик 0 0
Ганвула Сильвер 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 1
Тилеманс Юри 1 1
Рамси Джакоб 1 1
Макгинн Джон 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньясс Шейх 2 0
Ганвула Сильвер 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Али Мохамед 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Аджам Жауэн 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2
Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2
Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Астон Вилла

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ювентус
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Янг Бойз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
ПСВ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ювентус
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСВ
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Астон Вилла
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Янг Бойз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Янг Бойз
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) - 0:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Монтейро в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Тилемансом.
  • 45'
    "Янг Бойз" держит мяч на чужой половине поля, но к штрафной площади англичан подобраться не может.
  • 45'
    Роджерс по центру попытался вывести к воротам Уоткинса, но на перехвате сыграл Атекаме.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Кабаков в первом тайме.
  • Видеоповтор
    45'
    ВАР на повторах рассмотрел попадание мяча в руку Уоткинсу и на табло вернулась двойка.
  • Фол, нарушение
    43'
    В штрафной площади слева прошёл пас от Рамси на Уоткинса в центр. Первый удар Олли с разворота заблокировал Зукру, а со вторым никто ничего поделать не смог. Но...
  • 42'
    "Янг Бойз" пару минут проведёт в меньшинстве. Хозяева держат мяч на своей половине поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Атекаме требуется помощь медиков. Пауза в матче.
  • 40'
    После прострела справа удар Улткинса в касание заблокировал Атекаме.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    РАМСИ!!! Али в штрафной площади делает неудачный пас назад на вратаря. Уоткинс играет на перехвате, но получает по ногам от Фон Балльмооса. Рамси оказывается рядом с Олли и бьёт в правую штангу, от которой мяч залетает в сетку.
  • 37'
    Рамси с двадцати метров пробил низом в правый угол. Фон Балльмоос сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • 36'
    Роджерс слева прошёл вперёд, но его передача в центр в штрафную площадь на Уоткинса перехвачена соперниками.
  • 35'
    Атекаме справа с двадцати семи метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    35'
    Динь от углового флага откатил мяч на Макгинна, а после ответной передачи слева навесил к ближней штанге. Партнёрам вверху сыграть не удалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Навес Диня слева к воротам заблокировал Атекаме.
    • Желтая карточка
      34'
      Ньясс у центрального круга схватил руками убегавшего вперёд Онану и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      33'
      Угринич от углового флага навесил к воротам, где Мартинес забрал мяч в руки.
    • 32'
      Прострел Коллир слева к воротам заблокировал Богард.
    • 30'
      "Янг Бойзу" при потере мяча приходится высоко подниматься в прессинг. При этом проходит заброс вперёд на Уоткинса. Олли по центру убежал в отрыв, но с двадцати метров пробил правее ворот.
    • 29'
      "Янг Бойз" большими силами отправился вперёд. Хозяева переводят мяч с фланга на фланг.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ТИЛЕМАНС!!! Динь от углового флага откатил мяч на Макгинна, который слева исполнил перевод на Тилеманса. Юри справа остановил мяч и с десяти метров низом пробил в дальний угол.
    • 27'
      Прострел Диня слева к воротам прервал Али, выбив мяч за пределы поля.
    • 26'
      Атекаме у центрального круга придержал руками Рамси.
    • 25'
      Макгинн с восемнадцати метров после скидки Уоткинса пробил немного выше ворот.
    • Опасный момент
      24'
      Колли слева с двадцати шести метров пробил в считанных сантиметрах над перекладиной. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
    • 23'
      Угринич слева со штрафного закрутил мяч в ворота. Мартинес выдвинулся навстречу мячу и сыграл кулаками.
    • Фол, нарушение
      22'
      Богард на фланге сбил Угринича.
    • 20'
      "Янг Бойз" подержал мяч на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Аджам слева прорвался в штрафную площадь и оказался на газоне. Столкновение с Онаной оказалось болезненным. Помощь медиков требуется обоим.
    • Фол, нарушение
      18'
      Тилеманс в центре поля подтолкнул Ньясса в спину.
    • Фол, нарушение
      17'
      Атекаме перед чужой штрафной площадью руками завалил на газон Рамси.
    • Офсайд
      16'
      Ганвула на правом фланге забежал в офсайд.
    • 15'
      Динь и Рамси покомбинировали на левом фланге и откатили мяч партнёрам к центральному кругу.
    • Опасный момент
      14'
      Монтейро слева в штрафной площади сыграл на подборе и сразу пробил по воротам. Мартинес отбил мяч на Угринича, который с четырнадцати метров пробил левее ворот.
    • 12'
      Пас по левому флангу на ход Диню последовал сильный, и мяч укатился за пределы поля.
    • 11'
      Угринич слева со штрафного навесил к воротам. Мартинес отбил мяч перед собой, но на добивании никому из швейцарцев сыграть не удалось.
    • Фол, нарушение
      10'
      Богард на фланге ударил по ногам Колли.
    • 9'
      Угринич со штрафного пробил в правый угол ворот, куда сместился Мартинес и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      8'
      Тилеманс перед штрафной площадью зацепил ногу Атекаме. Хозяева пробьют "стандарт" с двадцати семи метров.
    • 7'
      Прострел Монтейро справа к воротам заблокировал Тилеманс.
    • 6'
      Рамси слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Роджерса, которому двух соперников перед собой пройти не удалось.
    • Фол, нарушение
      5'
      Онана в центре поля сбил Ньясса.
    • 4'
      "Астон Вилла" при перехвате мяча старается его быстро доставить к чужой штрафной площади. Вот только англичан подводит точность в передачах.
    • 3'
      Швейцарцы больше владеют мячом, но делают это на своей половине поля. Переход в атаку хозяевам даётся с трудом.
    • 2'
      "Янг Бойз" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в тёмно-синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ванкдорфе"!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wankdorfstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Янг Бойз 0:2 Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз 0:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Янг Бойз
    13.6% (18)
    Ничья
    19.7% (26)
    Астон Вилла
    66.7% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (78)
    Меньше
    30.36% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (96)
    Нет
    14.29% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    44.7% (59)
    1:1 Ничья
    13.6% (18)
    0:1 Астон Вилла
    7.6% (10)
    2:1 Янг Бойз
    5.3% (7)
    1:3 Астон Вилла
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    2:0 Янг Бойз
    2.3% (3)
    2:3 Астон Вилла
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Янг Бойз
    Астон Вилла
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный