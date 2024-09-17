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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Милан
1:2
Второй тайм: 54'
Ливерпуль
0'
1:0
3' Гол
Пулишич Кристиан
22' Желтая карточка
Калабрия Давиде
1:1
23' Гол
Конате Ибраима
31' Желтая карточка
Фофана Юссуф
1:2
41' Гол
Ван Дейк Виргил
53' Желтая карточка
Макаллистер Алексис

Ход матча

3'
Пулишич Кристиан
(Мората Альваро)
1:0
22'
Калабрия Давиде
 
23'
1:1
Конате Ибраима
(Александер-Арнольд Трент)
31'
Фофана Юссуф
 
41'
1:2
Ван Дейк Виргил
(Цимикас Костас)
51'
Торриани Лоренцо
Меньян Майк
 
53'
 
Макаллистер Алексис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 201 Количество передач 235
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 154
Милан 18.2% (28)
X 27.9% (43)
Ливерпуль 53.9% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
31
Павлович
Страхинья
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
7
Мората
Альваро
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
Милан
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Ливерпуль

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 1
Мората Альваро 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дейк Виргил 1 1
Конате Ибраима 1 1
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрия Давиде 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Реал Мадрид
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ливерпуль
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бавария
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спортинг Л
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Штутгарт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лилль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Динамо Загреб
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Милан
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реал Мадрид
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бавария
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Динамо Загреб
 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лилль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штутгарт
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бавария
 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Штутгарт
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Лилль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Динамо Загреб
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
35.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Фофана. 
  • 53'
    Калабрия с правого фланга в касание сделал прострел в штрафную площадь, мяч попал в Цимикаса и улетел в аут. 
  • Замена
    52'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Майка Меньяна на поле вышел Лоренцо Торриани. 
  • 51'
    "Продавил" Жота шипами бедро Меньяну и даже нанёс рассечение, Торриани уже готов появиться на поле. Майк только с помощью Тео смог подняться и показал, что для него этот матч закончен. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Жота уже после удара по воротам невольно наступил на бедро Меньяну и тем самым нанёс дополнительное повреждение голкиперу "Милана". 
  • Опасный момент
    49'
    Гакпо вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил передачу в центр к линии вратарской на Жоту, Диогу в касание пробил по воротам, Меньян бросился на мяч и спас свою команду. 
  • 48'
    Лоренцо Торриани продолжает на всякий случай разминаться у "Милана", Меньян по-прежнему чувствует дискомфорт при активных действиях. 
  • 47'
    С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Милана" на ход Жоте, Меньян уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Милан", чтобы попытаться сыграть более достойно при своих болельщиках, а иначе такими темпами "дьяволы" устроятся и на крупное поражение. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Ливерпуль" на "Сан-Сиро" по делу обыгрывает "Милан" со счётом 2:1. Команда Паулу Фонсеки забила очень быстрый гол, а затем решила играть от обороны против столь серьёзного соперника. Однако, если уж в Серии А со скромными соперниками получилось не пропустить лишь в одном туре, рассчитывать на такой стиль игры было глупо. 
  • Угловой
    45'
    Цимикас с углового выполнил подачу в центр вратарской вновь, на этот раз Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    45'
    Гакпо получил мяч на линии штрафной площади у левого угла штрафной площади, а затем Коди неплохо пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Судья
    45'
    Леау при рывке по центру на половине поля "Ливерпуля" в борьбе с Конате оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что всё было в рамках правил. 
  • 45'
    "Ливерпуль" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля и ждёт свистка на перерыв. "Милан" совсем подавлен и даже не пытается итди в прессинг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Эспен Эскос к основному времени первого тайма. 
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    • Судья
      44'
      Леау с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пулишич в борьбе с соперником оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше. 
    • 43'
      Цимикас с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 42'
      Салах на правом фланге обыграл Тео, а затем Мохамед выполнил прострел в центр штрафной площади, Жота под давлением Павловича не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Ван Дейк!!! Цимикас с углового выполнил подачу в центр вратарской, ван Дейк спокойно оторвался от Рейндерса, остальные игроки "Милана" заснули и в итоге Виргил хорошо выпрыгнув головой уложил мяч в правый угол ворот. 
    • Опасный момент
      40'
      Салах в завершении контратаки с правой половины поля от линии штрафной площади под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под штангу, Меньян в прыжке перевёл его на угловой. 
    • 39'
      Леау с левой половины поля теперь уже сделал неудачную поперечную передачу на ход Калабрии, "Ливерпуль" перехвати мяч и бросился в контратаку. 
    • 38'
      Меньян от линии штрафной площади выбил мяч на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл не был готов к рывку. 
    • 37'
      Гакпо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот на исполнение, Меньян поймал мяч без особого труда. 
    • 36'
      Меньян неудачно оступился при выносе мяча на половину поля соперника из радиуса штрафной площади, но после паузы голкипер "Милана" показал, что он готов как минимум доиграть тайм. 
    • Травма, повреждение
      35'
      Вновь Меньян сел на газон и теперь уже жалуется на голеностоп, вновь вышли на поле врачи "Милана". 
    • Угловой
      34'
      Александер-Арнольд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гакпо под давлением Калабрии не смог обострить ситуацию, капитан "Милана" выбил мяч на левый фланг. 
    • 33'
      Цимикас совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 32'
      Лофтус-Чик попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Рубен слишком далеко отпустил от себя мяч, в итоге Конате спокойно выбил его в аут на половину поля соперника. 
    • 31'
      Александер-Арнольд со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч полетел низом и попал в Павловича, который был в центре штрафной площади. 
    • Желтая карточка
      30'
      Полузащитник "Милана" Юссуф Фофана получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Фофана нарушил правила против Салаха. Ещё один достаточно опасный стандарт заработал "Ливерпуль". 
    • Фол, нарушение
      29'
      Жота перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео. 
    • Штанга
      28'
      Гакпо ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Коди выполнил плотный удар под дальний угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Салах спокойно сыграл на подборе и пробил под давлением соперника в ближний угол ворот, вновь перекладина сыграла за "Милан". 
    • 27'
      Старается "Милан" по-прежнему не форсировать события на поле, "дьяволы" катают мяч у своей штрафной площади. 
    • 26'
      Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Салах под давлением двух соперников пробил в ближний угол ворот, Меньян спокойно поймал мяч. 
    • Опасный момент
      25'
      Макаллистер убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Алексис выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Жота пробил в ближний угол ворот мимо Меньяна, который сокращал дистанцию, но не попал в створ. 
    • 24'
      Вполне заслуженно "Ливерпуль" смог отыграться в середине первого тайма. "Милан" слишком быстро успокоился после быстрого гола, а играть от обороны против такого соперника в нынешнем состоянии итальянскому клубу крайне тяжело. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Конате!!! Александер-Арнольд закрутил мяч отлично в центр вратарской, Конате перепрыгнул Томори, Меньян не успел сыграть на выходе, в итоге Ибраима отлично головой пробил в правый угол ворот и отправил мяч в сетку. 
    • 22'
      Тщательно "Ливерпуль" готовится к стандарту, все высокорослые игроки английского клуба уже собрались в штрафной площади "Милана". 
    • Желтая карточка
      21'
      Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Гакпо. 
    • 20'
      Пулишич со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Леау головой сделал скидку в центр штрафной, игроки "Ливерпуля" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Ван Дейк в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Мораты. 
    • 18'
      Цимикас в завершении массированной атаки "Ливерпуля" получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко. 
    • Штанга
      17'
      Салах вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после удачной передачи от Жоты, далее Мохамед пробил в ближний угол ворот под давлением Павловича, перекладина спасла "Милан" от пропущенного мяча. 
    • 16'
      Гакпо получил передачу к боковой линии штрафной площади при развитии атаки по левому флангу, а затем Коди выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел не самым лучшим образом и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 15'
      Калабрия, Пулишич и Рейндерс неплохо разыграли небольшую комбинацию на правой половине поля, Тиджани в итоге вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, ван Дейк грамотно блокировал попытку. 
    • 14'
      Из центра поля последовала не самая лучшая передача на ход Собослаи по правой половине поля, мяч в итоге достался Меньяну.
    • 13'
      Павлович и Пулишич попытались разогнать атаку по правой половине поля, но затем у Кристиана не прошла передача на ход Морате. 
    • 12'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Милана", Томори неплохо выпрыгнул и головой сделал скидку "свечой" к линии вратарской, Меньян спокойно сыграл на выходе и выловил мяч. 
    • 11'
      Салах при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Жота под давлением Томори сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 10'
      Ван Дейк из центра поля теперь уже выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 9'
      Собослаи из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калабрия грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Теперь уже Рейндерс на своей половине поля нарушил правила против Гравенберха. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Гравенберх перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Тео. 
    • 6'
      Поднялся Меньян после паузы, основной голкипер "Милана" показал, что он готов играть дальше, также на поле вернулся уже и Тео. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Меньян, который начинал голевую атаку "Милана" в момент выноса мяча также получил небольшое мышечное повреждение, вышли на поле врачи "дьяволов", пауза в игре. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Тео успели разбить губу в позиционной борьбе чуть ранее, пока что фланговый защитник "Милана" получает помощь за пределами поля. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Пулишич!!! Кристиан Пулишич по правой половине поля после скидки от Мораты из центра поля спокойно убежал в штрафную площадь, далее Кристиан успел присмотреть дальний угол ворот и в итоге спокойно на точность уложил мяч под дальнюю штангу, Макаллистер не успел накрыть соперника. 
    • Офсайд
      3'
      Леау при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ход Рейндерсу к левому углу штрафной площади, Тиджани оказался в небольшом офсайде. 
    • 2'
      Ван Дейк из центра поля выполнил слишком сильный заброс на левый фланг на ход Гакпо, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Хоть "Милан" и лихорадит на старте сезона, но на домашнем поле команда Паулу Фонсеки вполне способна побороться за успех с "Ливерпулем". 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Милан
    18.2% (28)
    Ничья
    27.9% (43)
    Ливерпуль
    53.9% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    92.04% (104)
    Нет
    7.96% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    33.8% (52)
    1:1 Ничья
    21.4% (33)
    2:1 Милан
    6.5% (10)
    0:1 Ливерпуль
    3.2% (5)
    1:3 Ливерпуль
    1.9% (3)
    2:3 Ливерпуль
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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