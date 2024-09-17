Лоренцо Торриани продолжает на всякий случай разминаться у "Милана", Меньян по-прежнему чувствует дискомфорт при активных действиях.

Гакпо вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил передачу в центр к линии вратарской на Жоту, Диогу в касание пробил по воротам, Меньян бросился на мяч и спас свою команду.

Жота уже после удара по воротам невольно наступил на бедро Меньяну и тем самым нанёс дополнительное повреждение голкиперу "Милана".

"Продавил" Жота шипами бедро Меньяну и даже нанёс рассечение, Торриани уже готов появиться на поле. Майк только с помощью Тео смог подняться и показал, что для него этот матч закончен.

Калабрия с правого фланга в касание сделал прострел в штрафную площадь, мяч попал в Цимикаса и улетел в аут.

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Фофана.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Милан", чтобы попытаться сыграть более достойно при своих болельщиках, а иначе такими темпами "дьяволы" устроятся и на крупное поражение.

С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Милана" на ход Жоте, Меньян уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Пять минут добавил Эспен Эскос к основному времени первого тайма.

"Ливерпуль" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля и ждёт свистка на перерыв. "Милан" совсем подавлен и даже не пытается итди в прессинг.

Леау при рывке по центру на половине поля "Ливерпуля" в борьбе с Конате оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что всё было в рамках правил.

Гакпо получил мяч на линии штрафной площади у левого угла штрафной площади, а затем Коди неплохо пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на угловой.

Цимикас с углового выполнил подачу в центр вратарской вновь, на этот раз Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Ливерпуль" на "Сан-Сиро" по делу обыгрывает "Милан" со счётом 2:1. Команда Паулу Фонсеки забила очень быстрый гол, а затем решила играть от обороны против столь серьёзного соперника. Однако, если уж в Серии А со скромными соперниками получилось не пропустить лишь в одном туре, рассчитывать на такой стиль игры было глупо.

Вновь Меньян сел на газон и теперь уже жалуется на голеностоп, вновь вышли на поле врачи "Милана".

Меньян неудачно оступился при выносе мяча на половину поля соперника из радиуса штрафной площади, но после паузы голкипер "Милана" показал, что он готов как минимум доиграть тайм.

Гакпо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот на исполнение, Меньян поймал мяч без особого труда.

Меньян от линии штрафной площади выбил мяч на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл не был готов к рывку.

Леау с левой половины поля теперь уже сделал неудачную поперечную передачу на ход Калабрии, "Ливерпуль" перехвати мяч и бросился в контратаку.

Салах в завершении контратаки с правой половины поля от линии штрафной площади под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под штангу, Меньян в прыжке перевёл его на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Ван Дейк!!! Цимикас с углового выполнил подачу в центр вратарской, ван Дейк спокойно оторвался от Рейндерса, остальные игроки "Милана" заснули и в итоге Виргил хорошо выпрыгнув головой уложил мяч в правый угол ворот.

Салах на правом фланге обыграл Тео, а затем Мохамед выполнил прострел в центр штрафной площади, Жота под давлением Павловича не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам.

Цимикас с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Леау с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пулишич в борьбе с соперником оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше.

34' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гакпо под давлением Калабрии не смог обострить ситуацию, капитан "Милана" выбил мяч на левый фланг.

33' Цимикас совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

32' Лофтус-Чик попытался разогнать атаку по левой половине поля, но Рубен слишком далеко отпустил от себя мяч, в итоге Конате спокойно выбил его в аут на половину поля соперника.

31' Александер-Арнольд со стандарта пробил под левый угол ворот, мяч полетел низом и попал в Павловича, который был в центре штрафной площади.

30' Полузащитник "Милана" Юссуф Фофана получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Фофана нарушил правила против Салаха. Ещё один достаточно опасный стандарт заработал "Ливерпуль".

29' Жота перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео.

28' Гакпо ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Коди выполнил плотный удар под дальний угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Салах спокойно сыграл на подборе и пробил под давлением соперника в ближний угол ворот, вновь перекладина сыграла за "Милан".

27' Старается "Милан" по-прежнему не форсировать события на поле, "дьяволы" катают мяч у своей штрафной площади.

26' Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Салах под давлением двух соперников пробил в ближний угол ворот, Меньян спокойно поймал мяч.

25' Макаллистер убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Алексис выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Жота пробил в ближний угол ворот мимо Меньяна, который сокращал дистанцию, но не попал в створ.

24' Вполне заслуженно "Ливерпуль" смог отыграться в середине первого тайма. "Милан" слишком быстро успокоился после быстрого гола, а играть от обороны против такого соперника в нынешнем состоянии итальянскому клубу крайне тяжело.

23' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Конате!!! Александер-Арнольд закрутил мяч отлично в центр вратарской, Конате перепрыгнул Томори, Меньян не успел сыграть на выходе, в итоге Ибраима отлично головой пробил в правый угол ворот и отправил мяч в сетку.

22' Тщательно "Ливерпуль" готовится к стандарту, все высокорослые игроки английского клуба уже собрались в штрафной площади "Милана".

21' Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Гакпо.

20' Пулишич со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Леау головой сделал скидку в центр штрафной, игроки "Ливерпуля" сыграли внимательно и перехватили мяч.

19' Ван Дейк в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Мораты.

18' Цимикас в завершении массированной атаки "Ливерпуля" получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко.

17' Салах вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после удачной передачи от Жоты, далее Мохамед пробил в ближний угол ворот под давлением Павловича, перекладина спасла "Милан" от пропущенного мяча.

16' Гакпо получил передачу к боковой линии штрафной площади при развитии атаки по левому флангу, а затем Коди выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел не самым лучшим образом и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

15' Калабрия, Пулишич и Рейндерс неплохо разыграли небольшую комбинацию на правой половине поля, Тиджани в итоге вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, ван Дейк грамотно блокировал попытку.

14' Из центра поля последовала не самая лучшая передача на ход Собослаи по правой половине поля, мяч в итоге достался Меньяну.

13' Павлович и Пулишич попытались разогнать атаку по правой половине поля, но затем у Кристиана не прошла передача на ход Морате.

12' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Милана", Томори неплохо выпрыгнул и головой сделал скидку "свечой" к линии вратарской, Меньян спокойно сыграл на выходе и выловил мяч.

11' Салах при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Жота под давлением Томори сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

10' Ван Дейк из центра поля теперь уже выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Собослаи из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калабрия грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч в аут.

8' Теперь уже Рейндерс на своей половине поля нарушил правила против Гравенберха. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Гравенберх перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Тео.

6' Поднялся Меньян после паузы, основной голкипер "Милана" показал, что он готов играть дальше, также на поле вернулся уже и Тео.

5' Меньян, который начинал голевую атаку "Милана" в момент выноса мяча также получил небольшое мышечное повреждение, вышли на поле врачи "дьяволов", пауза в игре.

4' Тео успели разбить губу в позиционной борьбе чуть ранее, пока что фланговый защитник "Милана" получает помощь за пределами поля.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Пулишич!!! Кристиан Пулишич по правой половине поля после скидки от Мораты из центра поля спокойно убежал в штрафную площадь, далее Кристиан успел присмотреть дальний угол ворот и в итоге спокойно на точность уложил мяч под дальнюю штангу, Макаллистер не успел накрыть соперника.

3' Леау при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ход Рейндерсу к левому углу штрафной площади, Тиджани оказался в небольшом офсайде.

2' Ван Дейк из центра поля выполнил слишком сильный заброс на левый фланг на ход Гакпо, мяч в итоге улетел в аут.