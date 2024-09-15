Тур: 1. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Милан
Ливерпуль
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
|Команда
|И
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|23.
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|Команда
|И
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|5.
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|6.
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|7.
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|8.
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|9.
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|10.
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|11.
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|12.
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|13.
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|14.
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|15.
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|0 - 0
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|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|18.
|0
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|0 - 0
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|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|21.
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|0
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|0 - 0
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|22.
|0
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|23.
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|24.
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|0 - 0
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|25.
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|0 - 0
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|26.
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|0 - 0
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|27.
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|28.
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|31.
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|32.
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|Команда
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|6.
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|7.
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|8.
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|13.
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|14.
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|16.
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- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Ливерпуль
Исход игры
Милан
7.1% (3)
Ничья
31% (13)
Ливерпуль
61.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
89.74% (35)
Нет
10.26% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.9% (18)
1:1 Ничья
23.8% (10)
1:3 Ливерпуль
7.1% (3)
2:3 Ливерпуль
4.8% (2)
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