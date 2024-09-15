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Тур: 1. Стадион: .
Милан
 
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Ливерпуль
Прогнозы 42
Милан 7.1% (3)
X 31% (13)
Ливерпуль 61.9% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Ливерпуль
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Милан
Ливерпуль

История личных встреч

Милан
Ливерпуль

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Команда И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 42
    Милан 7.1% (3)
    X 31% (13)
    Ливерпуль 61.9% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ливерпуль
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Ливерпуль

    Исход игры
    Милан
    7.1% (3)
    Ничья
    31% (13)
    Ливерпуль
    61.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (35)
    Нет
    10.26% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:3 Ливерпуль
    7.1% (3)
    2:3 Ливерпуль
    4.8% (2)
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