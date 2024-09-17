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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Спортинг Л
2:0
Второй тайм: 69'
Лилль
0'
21' Желтая карточка
Гомес Анхель
1:0
38' Гол
Дьёкереш Виктор
40' Вторая желтая карточка
Гомес Анхель
40' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
45' Желтая карточка
Морита Хидемаса
56' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:0
65' Гол
Дебаст Зено

Ход матча

13'
Матеус Рейс
Инасиу Гонсалу
 
21'
 
Гомес Анхель
38'
Дьёкереш Виктор
(Педру Гонсалвеш)
1:0
40'
 
Гомес Анхель
40'
 
Дэвид Джонатан
45'
Морита Хидемаса
 
46'
Браганса Даниэл
Морита Хидемаса
 
56'
 
Андре Бенжамин
64'
 
Сантос Тьяго
Мёнье Тома
64'
 
Фернандес-Пардо Матиас
Дэвид Джонатан
64'
 
Буадди Айюб
Манди Аисса
65'
Дебаст Зено
(Браганса Даниэл)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 239 Количество передач 282
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 135
Спортинг Л 87.4% (118)
X 8.1% (11)
Лилль 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Лилль
4.45
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5.66
6.90
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
2
Манди
Аисса
4
Рибейро
Алешандро
12
Мёнье
Тома
20
Баккер
Митчел
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Спортинг Л
3-4-3
Лилль
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Лилль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 1
Педру Гонсалвеш 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 3 0.6
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.4
Сантос Тьяго II 1 0.2
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 2 1
Сантос Тьяго II 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Рибейро Алешандро 2 0
Манди Аисса 0 1
Мёнье Тома 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Илич Андрей 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0
Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Лилль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Загреб
 2:5 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лилль
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бавария
 5:2 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Юльманн с правого фланга отдал пас к радиусу штрафной на Педру Гонсалвеша, который под прессингом соперника пробил в створ. Мяч полетел практически по центру ворот, поэтому Шевалье без проблем справился. 
  • 67'
    Теперь, конечно, шансы на спасение у французского коллектива близки к нулю. Сложно противопоставить что-то такому "Спортингу", да ещё и играя в меньшинстве. 
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДЕБАСТ! КАКОЙ ГОЛЕШНИК! Браганса получил мяч перед радиусом штрафной соперника и отдал пас правее на Дебаста, который в одно касание с 26 метров идеально пробил в дальний верхний угол! Шевалье даже не дёрнулся за этим выстрелом!
  • Замена
    64'
    Тройная замена в составе "Лилля". Ушли с поля Манди, Мёнье и Дэвид, а появились Буадди, Тьяго Сантос и Фернандес-Пардо. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Алешандро со своей половины поля довольно авантюрно решил бежать вперёд через центр. Повезло защитнику гостей, что против него нарушил правила Педру Гонсалвеш. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Дьёкереш успел развернуться на чужой половине поля и готовился рвануть вперёд, но его недозволенным приёмом остановил Манди. Странно, что арбитр в этом моменте обошёлся без карточки. 
  • 61'
    Катамо по левому флангу промчался практически через всё поле, ворвался в штрафную гостей, убрал мяч от Андре и упал на газон. Не справился с собственной скоростью игрок "Спортинга". 
  • Офсайд
    60'
    Мёнье с правого фланга навесил в центр штрафной, Дэвид боролся за мяч с Дебастом, но находился форвард "Лилля" в положении вне игры. Лайнсмен всё видел и поднял флажок. 
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ! Педру Гонсалвеш из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Катамо, который хлёстко пробил в дальний нижний угол, и снаряд пролетел рядом со штангой!
  • Желтая карточка
    58'
    Андре получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Не успел к игровому эпизоду капитан гостей в центре поля и жёстко наступил на ногу Брагансе. Справедливое решение рефери. 
  • 57'
    Напряжённым выглядит у кромки поля Рубен Аморим. Прекрасно понимает главный тренер "Спортинга", что его команде нужно забить второй гол, дабы спокойно провести концовку встречи. 
  • Угловой
    56'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Спортинга". Тринкан навесил к ближнему углу вратарской, откуда головой чуть выше перекладины пробил Браганса. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Кенда оказался с мячом у правого края штрафной, сделал несколько обманных движений, после чего его по ногам ударил Баккер. Право на перспективный стандарт получают хозяева. 
  • Угловой
    54'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Спортинга". Кенда выполнил навес к ближней штанге, с которым без проблем справились футболисты французского клуба. 
  • 53'
    Тринкан подхватил мяч на чужой половине поля, по центру продвинулся вперёд и с 25 метров пробил по воротам, вот только эта попытку своевременно заблокировал Алешандро. 
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    • 52'
      Откровенно говоря, не самый яркий футбол мы наблюдали в первом тайме. Футболисты португальского клуба владели преимуществом, но моментов у ворот гостей было мало. 
    • Опасный момент
      51'
      ОПАСНО! Катамо с левого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой без сопротивления пробил Кенда, и мяч пролетел рядом с правой штангой!
    • 50'
      Затяжная позиционная атака получилась у французов, в ходе которой Мёнье получил мяч на правом фланге и выполнил высокий кросс к дальней штанге. Игровой снаряд пришёл в руки Израэлю. 
    • 49'
      Активно начинают вторую половину встречи футболисты "Лилля". Удалось гостям закрепиться на чужой половине поля и теперь они ищут варианты подхода к воротам Израэля. 
    • 48'
      Шевалье грубо ошибся на своей половине, отдав неточный пас на партнёра. Кенда подхватил игровой снаряд и с правого фланга выполнил неточный кросс к штрафной соперника. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве состоялась в составе "Спортинга". Ушёл с поля Морита, а появился Браганса. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Спортинг" Лиссабон - "Лилль" 1-0. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Дьёкереш слева ворвался в штрафную соперника и покатил в центр на Тринкана, который от одиннадцатиметровой отметки пробил точно по позиции Шевалье!
    • 45'
      Размашистая атака получилась у хозяев, в ходе которой Катамо слева влетел в штрафную и прострелил в центр вратарской, а Дьёкереш в борьбе с Алешандро пробить по воротам не сумел. 
    • Желтая карточка
      45'
      Морита получает жёлтую карточку в составе "Спортинга". Дэвид красиво развернулся на своей половине поля, а игрок португальского клуба жёстко наступил ему на ногу. 
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут к первому тайму компенсировал Румсас. 
    • 44'
      Никуда не спешат в концовке тайма игроки "Спортинга". Прекрасно понимают хозяева, что впереди ещё много времени. Думаю, некоторые перестановки в перерыве совершит главный тренер "Лилля". 
    • 43'
      Сахрауи на левом фланге красиво ушёл от Кенда, после чего ворвался в штрафную "Спортинга", но слишком далеко отпустил от себя мяч, и Дебаст совершил перехват. 
    • 42'
      В невероятно сложной ситуации оказывается французский клуб. Теперь не только нужно отыгрываться футболистам "Лилля", но и делать это придётся в меньшинстве. 
    • Желтая карточка
      41'
      Дэвид также получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Форвард французского коллектива на высоких тонах решил поговорить с арбитром. Румсас такое поведение терпеть не стал и наказал его предупреждением. 
    • Жёлтая и сразу красная
      40'
      Неприятности для "Лилля"! Гомес получает вторую жёлтую карточку и отправляется в раздевалку. Не успел футболист гостей к эпизоду на своей половине поля и сзади наступил на ногу Дьёкерешу. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЬЁКЕРЕШ! Алешандро неудачно сыграл в своей штрафной и скинул мяч на Педру Гонсалвеша, который с левого края покатил мяч в центр, а Дьёкереш с 12 метров идеально пробил в правый нижний угол!
    • 38'
      Дьёкереш получил мяч на левом фланге и на скорости пытался умчаться к штрафной гостей, вот только его в последний момент опередил Манди, ещё и откинувший снаряд на голкипера. 
    • 36'
      Жегрова с правого фланга пытался прорваться к штрафной соперника, но его уверенно от мяча оттеснил Матеус Рейс, который затем отдал крайне неточный пас на партнёра. 
    • 35'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Португальцы играют лучше и изредка создают моменты, но вот открыть счёт у них пока не получается. 
    • 34'
      Всё в порядке с Андре, и игра продолжается. По левому флангу выбрались в атаку португальцы, откуда в штрафную пытался навесить Катамо, но эта попытка пришлась в игрока "Лилля". 
    • 33'
      Пользуется паузой Юльманн и о чём-то активно общается с арбитром. Несколько спорных эпизодов мы уже увидели, и капитан "Спортинга" решил поговорить о них с Румсасом. 
    • 32'
      Затягивается у нас пауза. Андре по-прежнему на газоне и никак не может подняться. Посмотрим, придётся ли теперь Брюно Женезио совершить вынужденную перестановку. 
    • Травма, повреждение
      31'
      Андре владел мячом в центральной части поля, и ему сзади в ногу врезался Тринкан. Неприятный эпизод, который может закончиться повреждением. Медицинская бригада уже появилась на поле. 
    • 30'
      Есть такое ощущение, что начинают добавлять в активности футболисты "Спортинга". Думаю, непросто придётся французскому коллективу в концовке первой половины встречи. 
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Дьёкереш с левого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной на Педру Гонсалвеша, который под углом выскочил к воротам, но переиграть в ближнем бою Шевалье не сумел!
    • 28'
      Тринкан за счёт индивидуальных действий по центру продвинулся к штрафной гостей, убрал мяч под правую ногу и с 20 метров пробил по воротам. Мяч прошёл значительно левее створа. 
    • 27'
      Начинают болельщики свистеть с трибун в адрес своей команды. Недовольны фанаты пассивностью игроков. Инициативой в эти минуты владеют футболисты "Лилля". 
    • 26'
      Сахрауи получил отличный заброс в левой части штрафной соперника и выполнил кросс к ближней штанге, а там Диоманде сумел выиграть верховое единоборство у Дэвида. 
    • 25'
      Дьёкереш оказался с мячом у правого углового флага, и его за пределы поля вытолкал Алешандро. Нарушения не было зафиксировано, да ещё и снаряд за лицевую ушёл от форварда "Спортинга". 
    • 24'
      Многие сходились во мнении, что "Спортинг" очевидный фаворит матча, но французы показывают, что они сегодня также рассчитывают набрать первые очки в Лиге Чемпионов. 
    • 23'
      Ошиблись португальцы возле своей штрафной. Сахрауи получил мяч на левом фланге и сделал зрячий навес к дальней штанге, а Жегрова к этой передаче немного не успел. 
    • 22'
      Быстрая атака удалась футболистам "Лилля", в ходе которой мяч на правом фланге получил Жегрова и прострелил в центр, однако эту передачу успел перехватить Морита. 
    • Желтая карточка
      21'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гомес наказан предупреждением в составе "Лилля". Тринкан по центру мчался вперёд, а игрок гостей ударил его сзади по ногам. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. С преимуществом играют португальцы, вот только опасных подходов к воротам Шевалье мы пока не наблюдали. Французы ждут своего шанса, дабы убежать в контратаку. 
    • 19'
      Дэвид зацепился за мяч в центральном круге, а затем упал на газон в борьбе с Диоманде. Литовский рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Педру Гонсалвеш по центру ворвался в штрафную гостей, красиво развернулся, после чего с 14 метров пробил в правый нижний угол. Мяч пролетел рядом со штангой!
    • Травма, повреждение
      17'
      И ещё один неприятный "звоночек" для тренерского штаба "Спортинга". Катамо получил повреждение в борьбе с Мёнье. С огромным трудом сумел он подняться на ноги. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Дьёкереш боролся за мяч в центральной части поля и нарушил правила против Манди. Неаккуратно сыграл форвард португальского клуба и ударил соперника рукой по лицу. 
    • Замена
      15'
      Вынужденная замена в составе "Спортинга". Вместо Гонсалу Инасиу, получившего повреждение, на поле появился Матеус Рейс. 
    • 14'
      Тринкан с правого фланга сместился в центр и отдал пас на Мориту, который с 27 метров пробил по воротам. Мяч полетел слабо, да и прошёл он мимо правого угла. 
    • Офсайд
      13'
      Из глубины последовал заброс на правый фланг атаки у "Спортинга". Дьёкереш снаряд получил, но находился он в очевидном офсайде, о чём сигнализировал лайнсмен. 
    • 12'
      Продолжают в очень медленном темпе действовать команды. Португальцы спокойно перекатывают мяч на своей половине поля, а вот подобраться к штрафной гостей не удаётся. 
    • 11'
      Юльманн перехватил мяч на чужой половине поля, после чего Тринкан по правому флангу продвинулся вперёд и от угла штрафной пытался навесить в центр, но эта передача досталась игрокам "Лилля". 
    • 10'
      На левом фланге пытались что-то интересное придумать португальцы, вот только передача Педру Гонсалвеша на Мориту была перехвачена. Недоволен Рубен Аморим действиями своих подопечных. 
    • Травма, повреждение
      9'
      А вот и первая остановка, связанная с повреждением. Гонсалу Инасиу неудачно вступил в прессинг на чужой половине поля и оступился. С трудом поднимается на ноги футболист "Спортинга". 
    • 8'
      Дьёкереш по левому флангу прорвался вперёд и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Алешандро. Без остроты пока в нашем матче. 
    • Судья
      7'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Донатас Румсас из Литвы. Надеемся, что рефери не допустит ошибок, которые серьёзно повлияют на окончательный результат матча. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Педру Гонсалвеш получил мяч в районе центральной линии на левом фланге и пытался рвануть вперёд, но против него нарушил правила Андре. Рефери находился рядом с эпизодом и дал свисток. 
    • 5'
      В очень спокойном темпе проходят первые минуты матча в Лиссабоне. Хозяева владеют мячом, но делают они это на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет. 
    • 4'
      Жегрова подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и по центру пытался продвинуться вперёд, однако против него здорово сыграл Педру Гонсалвеш, без нарушения отобравший мяч. 
    • 3'
      По правому флангу выбрались в атаку футболисты "Лилля". Мёнье получил игровой снаряд у лицевой, но навесить в штрафную у него не получилось. Внимательно на перехвате сыграл Гонсалу Инасиу. 
    • 2'
      Футболисты "Спортинга" вышли на эту встречу в чёрно-зелёном комплекте формы, французы играют в белой форме. Ворота Шевалье в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Лилль

    Исход игры
    Спортинг Л
    87.4% (118)
    Ничья
    8.1% (11)
    Лилль
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    46.7% (63)
    1:0 Спортинг Л
    11.1% (15)
    2:0 Спортинг Л
    9.6% (13)
    3:1 Спортинг Л
    5.9% (8)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    1:2 Лилль
    2.2% (3)
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