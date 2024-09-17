Катамо по левому флангу промчался практически через всё поле, ворвался в штрафную гостей, убрал мяч от Андре и упал на газон. Не справился с собственной скоростью игрок "Спортинга".

Дьёкереш успел развернуться на чужой половине поля и готовился рвануть вперёд, но его недозволенным приёмом остановил Манди. Странно, что арбитр в этом моменте обошёлся без карточки.

Алешандро со своей половины поля довольно авантюрно решил бежать вперёд через центр. Повезло защитнику гостей, что против него нарушил правила Педру Гонсалвеш.

Тройная замена в составе "Лилля". Ушли с поля Манди, Мёнье и Дэвид, а появились Буадди, Тьяго Сантос и Фернандес-Пардо.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДЕБАСТ! КАКОЙ ГОЛЕШНИК! Браганса получил мяч перед радиусом штрафной соперника и отдал пас правее на Дебаста, который в одно касание с 26 метров идеально пробил в дальний верхний угол! Шевалье даже не дёрнулся за этим выстрелом!

Теперь, конечно, шансы на спасение у французского коллектива близки к нулю. Сложно противопоставить что-то такому "Спортингу", да ещё и играя в меньшинстве.

Юльманн с правого фланга отдал пас к радиусу штрафной на Педру Гонсалвеша, который под прессингом соперника пробил в створ. Мяч полетел практически по центру ворот, поэтому Шевалье без проблем справился.

Тринкан подхватил мяч на чужой половине поля, по центру продвинулся вперёд и с 25 метров пробил по воротам, вот только эта попытку своевременно заблокировал Алешандро.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Спортинга". Кенда выполнил навес к ближней штанге, с которым без проблем справились футболисты французского клуба.

Кенда оказался с мячом у правого края штрафной, сделал несколько обманных движений, после чего его по ногам ударил Баккер. Право на перспективный стандарт получают хозяева.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Спортинга". Тринкан навесил к ближнему углу вратарской, откуда головой чуть выше перекладины пробил Браганса.

Напряжённым выглядит у кромки поля Рубен Аморим. Прекрасно понимает главный тренер "Спортинга", что его команде нужно забить второй гол, дабы спокойно провести концовку встречи.

Андре получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Не успел к игровому эпизоду капитан гостей в центре поля и жёстко наступил на ногу Брагансе. Справедливое решение рефери.

МОМЕНТ! Педру Гонсалвеш из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Катамо, который хлёстко пробил в дальний нижний угол, и снаряд пролетел рядом со штангой!

Мёнье с правого фланга навесил в центр штрафной, Дэвид боролся за мяч с Дебастом, но находился форвард "Лилля" в положении вне игры. Лайнсмен всё видел и поднял флажок.

Замена в перерыве состоялась в составе "Спортинга". Ушёл с поля Морита, а появился Браганса.

Шевалье грубо ошибся на своей половине, отдав неточный пас на партнёра. Кенда подхватил игровой снаряд и с правого фланга выполнил неточный кросс к штрафной соперника.

Активно начинают вторую половину встречи футболисты "Лилля". Удалось гостям закрепиться на чужой половине поля и теперь они ищут варианты подхода к воротам Израэля.

Затяжная позиционная атака получилась у французов, в ходе которой Мёнье получил мяч на правом фланге и выполнил высокий кросс к дальней штанге. Игровой снаряд пришёл в руки Израэлю.

ОПАСНО! Катамо с левого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой без сопротивления пробил Кенда, и мяч пролетел рядом с правой штангой!

Откровенно говоря, не самый яркий футбол мы наблюдали в первом тайме. Футболисты португальского клуба владели преимуществом, но моментов у ворот гостей было мало.

Размашистая атака получилась у хозяев, в ходе которой Катамо слева влетел в штрафную и прострелил в центр вратарской, а Дьёкереш в борьбе с Алешандро пробить по воротам не сумел.

ОПАСНО! Дьёкереш слева ворвался в штрафную соперника и покатил в центр на Тринкана, который от одиннадцатиметровой отметки пробил точно по позиции Шевалье!

45' Морита получает жёлтую карточку в составе "Спортинга". Дэвид красиво развернулся на своей половине поля, а игрок португальского клуба жёстко наступил ему на ногу.

45' Пять минут к первому тайму компенсировал Румсас.

44' Никуда не спешат в концовке тайма игроки "Спортинга". Прекрасно понимают хозяева, что впереди ещё много времени. Думаю, некоторые перестановки в перерыве совершит главный тренер "Лилля".

43' Сахрауи на левом фланге красиво ушёл от Кенда, после чего ворвался в штрафную "Спортинга", но слишком далеко отпустил от себя мяч, и Дебаст совершил перехват.

42' В невероятно сложной ситуации оказывается французский клуб. Теперь не только нужно отыгрываться футболистам "Лилля", но и делать это придётся в меньшинстве.

41' Дэвид также получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Форвард французского коллектива на высоких тонах решил поговорить с арбитром. Румсас такое поведение терпеть не стал и наказал его предупреждением.

40' Неприятности для "Лилля"! Гомес получает вторую жёлтую карточку и отправляется в раздевалку. Не успел футболист гостей к эпизоду на своей половине поля и сзади наступил на ногу Дьёкерешу.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЬЁКЕРЕШ! Алешандро неудачно сыграл в своей штрафной и скинул мяч на Педру Гонсалвеша, который с левого края покатил мяч в центр, а Дьёкереш с 12 метров идеально пробил в правый нижний угол!

38' Дьёкереш получил мяч на левом фланге и на скорости пытался умчаться к штрафной гостей, вот только его в последний момент опередил Манди, ещё и откинувший снаряд на голкипера.

36' Жегрова с правого фланга пытался прорваться к штрафной соперника, но его уверенно от мяча оттеснил Матеус Рейс, который затем отдал крайне неточный пас на партнёра.

35' Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Португальцы играют лучше и изредка создают моменты, но вот открыть счёт у них пока не получается.

34' Всё в порядке с Андре, и игра продолжается. По левому флангу выбрались в атаку португальцы, откуда в штрафную пытался навесить Катамо, но эта попытка пришлась в игрока "Лилля".

33' Пользуется паузой Юльманн и о чём-то активно общается с арбитром. Несколько спорных эпизодов мы уже увидели, и капитан "Спортинга" решил поговорить о них с Румсасом.

32' Затягивается у нас пауза. Андре по-прежнему на газоне и никак не может подняться. Посмотрим, придётся ли теперь Брюно Женезио совершить вынужденную перестановку.

31' Андре владел мячом в центральной части поля, и ему сзади в ногу врезался Тринкан. Неприятный эпизод, который может закончиться повреждением. Медицинская бригада уже появилась на поле.

30' Есть такое ощущение, что начинают добавлять в активности футболисты "Спортинга". Думаю, непросто придётся французскому коллективу в концовке первой половины встречи.

29' МОМЕНТ! Дьёкереш с левого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной на Педру Гонсалвеша, который под углом выскочил к воротам, но переиграть в ближнем бою Шевалье не сумел!

28' Тринкан за счёт индивидуальных действий по центру продвинулся к штрафной гостей, убрал мяч под правую ногу и с 20 метров пробил по воротам. Мяч прошёл значительно левее створа.

27' Начинают болельщики свистеть с трибун в адрес своей команды. Недовольны фанаты пассивностью игроков. Инициативой в эти минуты владеют футболисты "Лилля".

26' Сахрауи получил отличный заброс в левой части штрафной соперника и выполнил кросс к ближней штанге, а там Диоманде сумел выиграть верховое единоборство у Дэвида.

25' Дьёкереш оказался с мячом у правого углового флага, и его за пределы поля вытолкал Алешандро. Нарушения не было зафиксировано, да ещё и снаряд за лицевую ушёл от форварда "Спортинга".

24' Многие сходились во мнении, что "Спортинг" очевидный фаворит матча, но французы показывают, что они сегодня также рассчитывают набрать первые очки в Лиге Чемпионов.

23' Ошиблись португальцы возле своей штрафной. Сахрауи получил мяч на левом фланге и сделал зрячий навес к дальней штанге, а Жегрова к этой передаче немного не успел.

22' Быстрая атака удалась футболистам "Лилля", в ходе которой мяч на правом фланге получил Жегрова и прострелил в центр, однако эту передачу успел перехватить Морита.

21' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гомес наказан предупреждением в составе "Лилля". Тринкан по центру мчался вперёд, а игрок гостей ударил его сзади по ногам.

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. С преимуществом играют португальцы, вот только опасных подходов к воротам Шевалье мы пока не наблюдали. Французы ждут своего шанса, дабы убежать в контратаку.

19' Дэвид зацепился за мяч в центральном круге, а затем упал на газон в борьбе с Диоманде. Литовский рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

18' ОПАСНО! Педру Гонсалвеш по центру ворвался в штрафную гостей, красиво развернулся, после чего с 14 метров пробил в правый нижний угол. Мяч пролетел рядом со штангой!

17' И ещё один неприятный "звоночек" для тренерского штаба "Спортинга". Катамо получил повреждение в борьбе с Мёнье. С огромным трудом сумел он подняться на ноги.

16' Дьёкереш боролся за мяч в центральной части поля и нарушил правила против Манди. Неаккуратно сыграл форвард португальского клуба и ударил соперника рукой по лицу.

15' Вынужденная замена в составе "Спортинга". Вместо Гонсалу Инасиу, получившего повреждение, на поле появился Матеус Рейс.

14' Тринкан с правого фланга сместился в центр и отдал пас на Мориту, который с 27 метров пробил по воротам. Мяч полетел слабо, да и прошёл он мимо правого угла.

13' Из глубины последовал заброс на правый фланг атаки у "Спортинга". Дьёкереш снаряд получил, но находился он в очевидном офсайде, о чём сигнализировал лайнсмен.

12' Продолжают в очень медленном темпе действовать команды. Португальцы спокойно перекатывают мяч на своей половине поля, а вот подобраться к штрафной гостей не удаётся.

11' Юльманн перехватил мяч на чужой половине поля, после чего Тринкан по правому флангу продвинулся вперёд и от угла штрафной пытался навесить в центр, но эта передача досталась игрокам "Лилля".

10' На левом фланге пытались что-то интересное придумать португальцы, вот только передача Педру Гонсалвеша на Мориту была перехвачена. Недоволен Рубен Аморим действиями своих подопечных.

9' А вот и первая остановка, связанная с повреждением. Гонсалу Инасиу неудачно вступил в прессинг на чужой половине поля и оступился. С трудом поднимается на ноги футболист "Спортинга".

8' Дьёкереш по левому флангу прорвался вперёд и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Алешандро. Без остроты пока в нашем матче.

7' Обслуживает сегодняшнюю встречу Донатас Румсас из Литвы. Надеемся, что рефери не допустит ошибок, которые серьёзно повлияют на окончательный результат матча.

6' Педру Гонсалвеш получил мяч в районе центральной линии на левом фланге и пытался рвануть вперёд, но против него нарушил правила Андре. Рефери находился рядом с эпизодом и дал свисток.

5' В очень спокойном темпе проходят первые минуты матча в Лиссабоне. Хозяева владеют мячом, но делают они это на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет.

4' Жегрова подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и по центру пытался продвинуться вперёд, однако против него здорово сыграл Педру Гонсалвеш, без нарушения отобравший мяч.

3' По правому флангу выбрались в атаку футболисты "Лилля". Мёнье получил игровой снаряд у лицевой, но навесить в штрафную у него не получилось. Внимательно на перехвате сыграл Гонсалу Инасиу.

2' Футболисты "Спортинга" вышли на эту встречу в чёрно-зелёном комплекте формы, французы играют в белой форме. Ворота Шевалье в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.