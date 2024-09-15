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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Лилль
Прогнозы 41
Спортинг Л 90.2% (37)
X 7.3% (3)
Лилль 2.4% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Лилль
3.75
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Спортинг Л
Лилль

История личных встреч

Спортинг Л
Лилль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 3 0.75
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.5
Сантос Тьяго II 1 0.25
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Тьяго II 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Рибейро Алешандро 2 0
Манди Аисса 0 1
Мёнье Тома 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Илич Андрей 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0
Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Лилль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 41
    Спортинг Л 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Лилль 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Лилль
    3.75
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л - Лилль

    Исход игры
    Спортинг Л
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Лилль
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    63.4% (26)
    2:0 Спортинг Л
    9.8% (4)
    3:1 Спортинг Л
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:0 Спортинг Л
    4.9% (2)
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