Кейн с радиуса штрафной низом пробивает в левый от себя угол - мяч проходит рядом со штангой.

Кейн после проникающего паса Мусиалы вывалился на рандеву с голкипером, однако Невистич спас свои ворота!

Лерой Сане, Томас Мюллер и Эрик Дайер выходят на поле вместо Майкла Олисе, Джамала Мусиалы и Ким Мин Чжэ.

Угловой с правого фланга исполнил Киммих, однако верховая борьба осталась за игроками "Динамо".

ВАР берет паузу, смотрят какой-то момент в штрафной гостей при угловом в предыдущем моменте.

Отправился Мартинес Мунуэра к монитору, мяч, судя по всему, попал в руку Мишичу после удара Дайера.

Пенальти в ворота "Динамо"! После видеопросмотра арбитр указывает на "точку" во второй раз сегодня!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:2! ГАРРИ КЕЙН! Киммих пробил с левой с линии штрафной, Невистич не увидел момента удара из-за защитников и отбил мяч перед собой, а Кейн чётко сработал на добивании!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:2! ГАРРИ КЕЙН! Гнабри после передачи Олисе ворвался в штрафную с левого края и пробил низом, Невистич отбил мяч перед собой, а Кейн снова добавил в пустые ворота!

И всё-таки этот гол отменен, бедолага Гнабри опять оказался в положении "вне игры"!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:2! МАЙКЛ ОЛИСЕ! Мусиала покатил мяч к линии штрафной, Кейн в касание вернул снаряд Джамалу, тот обыграл вратаря, а набежавший Олисе поразил пустой створ!

Да, веселенький матч мы смотрим, уже 7 голов за час с небольшим, а еще 3 мяча были отменены.

Гнабри с левого края штрафной пробивает низом в створ ворот - Невистич тащит очередной мяч.

Гнабри сыграл в "стенку" с Мусиалой, однако в штрафной попал под подкат Ммаэ.

Второй тайм начался! У хозяев Свен Ульрайх меняет в рамке Мануэля Нойера, у гостей Лука Стойкович играет вместо Марко Рога.

Кейн пробивает из-за пределов штрафной в створ, однако проблем у Невистича не возникло.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1! БРУНО ПЕТКОВИЧ! Ульрайху недолго пришлось быть сухим! Пьер-Габриэль навесил с правого фланга, Пьяца пяткой скинул мяч к линии вратарской, а Петкович пробил в падении в противоход голкиперу!

Сразу же лезет в атаку "Бавария", однако у Гнабри в очередной раз зафиксирован офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! ТАКУЯ ОГИВАРА! Мишич исполнил тонкий проникающий пас на Огивару, тот ворвался в штрафную и пробил под вратарем!

Вот это поворот в нашем матче, неожиданно хорватский коллектив вернулся в игру. Вот будет номер, если еще и догонит соперника "Динамо".

Мусиала цепляется за мяч на правом краю штрафной и заряжает в ближний угол - Невистич на месте.

И еще один момент у ворот "Баварии"! Пьяца с правого края штрафной пробивает в ближний угол, но здесь Ульрайх выручает свою команду!

Снова Мусиала в штрафной соперника, но в этот раз против него здорово сработал Петкович. Правда, передача капитана на ход Пьяце не прошла.

45' Вот момент у гостей! Пьяца сыграл в "стенку" с партнером и пробил с 15 метров, но мяч прошел над перекладиной.

45' Киммих с углового закрутил мяч во вратарскую, однако Невистич успешно сыграл кулаками.

45' Ни одного удара от "Динамо" в первом тайме мы не увидели, очень спокойно "Бавария" справляется с потугами хорватского клуба.

45' 4 минуты добавляет Хуан Мартинес Мунуэра к основному времени первого тайма.

44' Пару забросов в чужую штрафную площадь исполнили мюнхенцы, однако мяч в обоих случаях достался Невистичу.

42' Еще один угловой разыграли мюнхенцы, однако здесь ничего опасного не случилось.

41' Геррейру после розыгрыша углового пробивает с правого края штрафной, однако Мишич бросается под мяч.

40' Выбрались гости в атаку через левый фланг, откуда Огивара навесил в руки Нойеру.

39' Да, уже в первом тайме "Бавария" снимает абсолютно все вопросы, тяжелый старт для "Динамо".

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0! МАЙКЛ ОЛИСЕ!

Мусиала быстро разыграл угловой на левом фланге с Киммихом, тот навесил к линии вратарской, а Олисе головой расстрелял цель!

36' Есть проблемы со здоровьем у Мишича, врачи "Динамо" на поле.

34' Интересно, что изначально лайнсмен определил у Мусиалы офсайд, но ВАР поправил бригаду в поле, гол засчитан.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ!

Гнабри с левого фланга исполнил заброс в штрафную, Мусиала грудью скинул мяч на Геррейру, который после отскока от газона вонзил снаряд в сетку с 15 метров!

32' Немного убаюкивающий темп избирает "Бавария" в эти минуты, пытаясь найти зоны в обороне соперника.

30' Гнабри прорвался по левому флангу и сильно прострелил в штрафную, никто из партнеров к мячу не успел.

29' Пьер-Габриэль прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную - Нойер спокойно поймал мяч.

28' Удалось гостям выбраться в атаку, Петкович получил мяч перед штрафной и оказался на газоне в единоборстве с Олисе - свисток арбитра молчит.

26' Гнабри открывается под заброс из глубины поля, однако у Сержа зафиксирован офсайд.

24' Справились гости с подачей Олисе с углового, с подбора же в касание приложился Геррейру - мимо ворот.

22' Петкович попытался убежать к воротам хозяев, однако Упамекано удачно поставил корпус сопернику.

21' Да, всё-таки с третьей попытки сегодня "Бавария" забивает легитимный гол, продолжает свои голевые свершения Кейн.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН!

Уверенно реализовал 11-метровый Кейн, пробив в левый от себя угол, Невистич направление не угадал!

18' Да, гол "Баварии" отменен из-за положения "вне игры", однако Хуан Мартинес Мунуэра назначает пенальти за фол против Павловича!

17' Есть у ВАР вопросы по положению Гнабри, но при этом подзывают главного арбитра к монитору. Чуть раньше было падение Павловича в штрафной.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! СЕРЖ ГНАБРИ!

Мусиала получил мяч в штрафной и отдал левее на Гнабри, который спокойно пробил в противоход Невистичу!

15' Олисе с правого края штрафной попытался прострелить в центр, однако Ммаэ сработал удачно.

13' Дэвис и Мусиала с интервалом в пару секунд пробивали из пределов штрафной, однако защитники "Динамо" блокируют эти попытки.

12' Отметим, что команды встречались в Лиге чемпионов в 2015 году, "Бавария" победила 5:0 дома и 2:0 в гостях, а 5 из 7 голов забил в тех встречах Роберт Левандовски.

11' Два угловых с разных флангов исполнили хозяева поля, однако обороне хорватского клуба удалось разрядить обстановку.

10' Напомним, что "Динамо" в Лиге чемпионов преодолело одну стадию, разобравшись с "Карабахом" очень уверенно - 3:0 дома и 2:0 в гостях.

9' Мусиала после передачи на левый край штрафной пробил мимо Невистича, однако гол "Баварии" не засчитан из-за офсайда у Джамала!

8' Олисе попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной - мяч угодил в Мишича.

7' "Динамо" в последнем матче в чемпионате Хорватии уступило дома "Хайдуку" и утратило лидерство - у "Риеки" и того же "Хайдука" на очко больше.

6' Напомним, что "Бавария" в Бундеслиге стартовала с трех побед, в минувшую субботу команда Венсана Компани разгромила в гостях дебютанта "Хольштайн" - 6:1.

5' Напомним, что две встречи турнира уже завершились - "Ювентус" дома победил ПСВ 3:1, а "Астон Вилла" в гостях разгромила "Янг Бойз" - 3:0.

4' Нойер играет в центре поля головой и неудачно приземляется на газон после фола Петковича, врачи "Баварии" ненадолго появились на поле.

3' Первый удар в створ ворот наносит Мусиала, метров с 18 Джамал пробил с левой по центру, не доставив особых хлопот Невистичу.

2' Сразу же "Бавария" заработала угловой на правом фланге атаки, однако розыгрыш мюнхенцев не принес остроты.