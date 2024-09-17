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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бавария
5:2
Второй тайм: 73'
Динамо Загреб
0'
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Гнабри Серж
1:0
20' Пенальти
Кейн Гарри
2:0
34' Гол
Геррейру Рафаэл
3:0
38' Гол
Олисе Майкл
3:1
49' Гол
Петкович Бруно
3:2
51' Гол
Огивара Такуя
4:2
58' Гол
Кейн Гарри
60' Undefined phrase: football_event_
Кейн Гарри
5:2
61' Гол
Олисе Майкл

Ход матча

16'
Гнабри Серж
 
20'
Кейн Гарри
1:0
34'
Геррейру Рафаэл
(Мусиала Джамал)
2:0
38'
Олисе Майкл
(Киммих Йозуа)
3:0
46'
Ульрайх Свен
Нойер Мануэль
 
46'
 
Стойкович Лука
Рог Марко
49'
3:1
Петкович Бруно
(Пьяца Марко)
51'
3:2
Огивара Такуя
(Мишич Йосип)
58'
Кейн Гарри
4:2
60'
Кейн Гарри
 
61'
Олисе Майкл
(Мусиала Джамал)
5:2
62'
 
Куленович Сандро
Пьяца Марко
68'
Сане Лерой
Олисе Майкл
 
68'
Мюллер Томас
Мусиала Джамал
 
68'
Дайер Эрик
Мин-Чжэ Ким
 

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 424 Количество передач 146
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 136
Бавария 97.1% (132)
X 1.5% (2)
Динамо Загреб 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Динамо Загреб
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
22
Геррейру
Рафаэл
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
33
Невистич
Иван
22
Ристовски
Стефан
28
Теофил-Катерин
Кевин
13
Ммаэ
Сами
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Огивара
Такуя
30
Рог
Марко
27
Мишич
Йосип
10
Батурина
Мартин
20
Пьяца
Марко
9
Петкович
Бруно
Бавария
4-2-3-1
Динамо Загреб
5-3-2

История личных встреч

Бавария
Динамо Загреб

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
5:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 (1) 2
Геррейру Рафаэл 1 1
Олисе Майкл 1 1
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьяца Марко 2 0.67
Куленович Сандро 2 0.67
Петкович Бруно 1 0.33
Огивара Такуя 1 0.33
Мишич Йосип 0 0
Кордоба Хуан 0 0
Батурина Мартин 0 0
Сучич Петар 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ммаэ Сами 1 0
Куленович Сандро 1 0
Огивара Такуя 1 0
Сучич Петар 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0
Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2
Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2

Результаты матчей

Бавария
Динамо Загреб

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бавария
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:2 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Спортинг Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Загреб
 2:5 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лилль
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бавария
 5:2 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лилль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 2:5 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Пенальти!
    72'
    Пенальти в ворота "Динамо"! После видеопросмотра арбитр указывает на "точку" во второй раз сегодня!
  • Судья
    71'
    Отправился Мартинес Мунуэра к монитору, мяч, судя по всему, попал в руку Мишичу после удара Дайера.
  • Видеоповтор
    70'
    ВАР берет паузу, смотрят какой-то момент в штрафной гостей при угловом в предыдущем моменте.
  • Угловой
    69'
    Угловой с правого фланга исполнил Киммих, однако верховая борьба осталась за игроками "Динамо".
  • Замена
    68'
    Лерой Сане, Томас Мюллер и Эрик Дайер выходят на поле вместо Майкла Олисе, Джамала Мусиалы и Ким Мин Чжэ.
  • Опасный момент
    67'
    Кейн после проникающего паса Мусиалы вывалился на рандеву с голкипером, однако Невистич спас свои ворота!
  • 66'
    Кейн с радиуса штрафной низом пробивает в левый от себя угол - мяч проходит рядом со штангой.
  • 65'
    Гнабри сыграл в "стенку" с Мусиалой, однако в штрафной попал под подкат Ммаэ.
  • 64'
    Гнабри с левого края штрафной пробивает низом в створ ворот - Невистич тащит очередной мяч.
  • 63'
    Да, веселенький матч мы смотрим, уже 7 голов за час с небольшим, а еще 3 мяча были отменены.
  • Замена
    62'
    Сандро Куленович появляется на поле вместо Марко Пьяцы.
  • 2 гола - дубль!
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:2! МАЙКЛ ОЛИСЕ!
    Мусиала покатил мяч к линии штрафной, Кейн в касание вернул снаряд Джамалу, тот обыграл вратаря, а набежавший Олисе поразил пустой створ!
  • Видеоповтор
    60'
    И всё-таки этот гол отменен, бедолага Гнабри опять оказался в положении "вне игры"!
  • Офсайд
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:2! ГАРРИ КЕЙН!
    Гнабри после передачи Олисе ворвался в штрафную с левого края и пробил низом, Невистич отбил мяч перед собой, а Кейн снова добавил в пустые ворота!
  • 2 гола - дубль!
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:2! ГАРРИ КЕЙН!
    Киммих пробил с левой с линии штрафной, Невистич не увидел момента удара из-за защитников и отбил мяч перед собой, а Кейн чётко сработал на добивании!
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    • 55'
      Снова Мусиала в штрафной соперника, но в этот раз против него здорово сработал Петкович. Правда, передача капитана на ход Пьяце не прошла.
    • Опасный момент
      54'
      И еще один момент у ворот "Баварии"! Пьяца с правого края штрафной пробивает в ближний угол, но здесь Ульрайх выручает свою команду!
    • 53'
      Мусиала цепляется за мяч на правом краю штрафной и заряжает в ближний угол - Невистич на месте.
    • 52'
      Вот это поворот в нашем матче, неожиданно хорватский коллектив вернулся в игру. Вот будет номер, если еще и догонит соперника "Динамо".
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! ТАКУЯ ОГИВАРА!
      Мишич исполнил тонкий проникающий пас на Огивару, тот ворвался в штрафную и пробил под вратарем!
    • Офсайд
      50'
      Сразу же лезет в атаку "Бавария", однако у Гнабри в очередной раз зафиксирован офсайд.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1! БРУНО ПЕТКОВИЧ!
      Ульрайху недолго пришлось быть сухим! Пьер-Габриэль навесил с правого фланга, Пьяца пяткой скинул мяч к линии вратарской, а Петкович пробил в падении в противоход голкиперу!
    • 47'
      Кейн пробивает из-за пределов штрафной в створ, однако проблем у Невистича не возникло.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У хозяев Свен Ульрайх меняет в рамке Мануэля Нойера, у гостей Лука Стойкович играет вместо Марко Рога.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Вот момент у гостей! Пьяца сыграл в "стенку" с партнером и пробил с 15 метров, но мяч прошел над перекладиной.
    • Угловой
      45'
      Киммих с углового закрутил мяч во вратарскую, однако Невистич успешно сыграл кулаками.
    • 45'
      Ни одного удара от "Динамо" в первом тайме мы не увидели, очень спокойно "Бавария" справляется с потугами хорватского клуба.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Хуан Мартинес Мунуэра к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Пару забросов в чужую штрафную площадь исполнили мюнхенцы, однако мяч в обоих случаях достался Невистичу.
    • Угловой
      42'
      Еще один угловой разыграли мюнхенцы, однако здесь ничего опасного не случилось.
    • Угловой
      41'
      Геррейру после розыгрыша углового пробивает с правого края штрафной, однако Мишич бросается под мяч.
    • 40'
      Выбрались гости в атаку через левый фланг, откуда Огивара навесил в руки Нойеру.
    • 39'
      Да, уже в первом тайме "Бавария" снимает абсолютно все вопросы, тяжелый старт для "Динамо".
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0! МАЙКЛ ОЛИСЕ!
      Мусиала быстро разыграл угловой на левом фланге с Киммихом, тот навесил к линии вратарской, а Олисе головой расстрелял цель!
    • Травма, повреждение
      36'
      Есть проблемы со здоровьем у Мишича, врачи "Динамо" на поле.
    • Видеоповтор
      34'
      Интересно, что изначально лайнсмен определил у Мусиалы офсайд, но ВАР поправил бригаду в поле, гол засчитан.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ!
      Гнабри с левого фланга исполнил заброс в штрафную, Мусиала грудью скинул мяч на Геррейру, который после отскока от газона вонзил снаряд в сетку с 15 метров!
    • 32'
      Немного убаюкивающий темп избирает "Бавария" в эти минуты, пытаясь найти зоны в обороне соперника.
    • 30'
      Гнабри прорвался по левому флангу и сильно прострелил в штрафную, никто из партнеров к мячу не успел.
    • 29'
      Пьер-Габриэль прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную - Нойер спокойно поймал мяч.
    • 28'
      Удалось гостям выбраться в атаку, Петкович получил мяч перед штрафной и оказался на газоне в единоборстве с Олисе - свисток арбитра молчит.
    • Офсайд
      26'
      Гнабри открывается под заброс из глубины поля, однако у Сержа зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      24'
      Справились гости с подачей Олисе с углового, с подбора же в касание приложился Геррейру - мимо ворот.
    • 22'
      Петкович попытался убежать к воротам хозяев, однако Упамекано удачно поставил корпус сопернику.
    • 21'
      Да, всё-таки с третьей попытки сегодня "Бавария" забивает легитимный гол, продолжает свои голевые свершения Кейн.
    • Пенальти
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН!
      Уверенно реализовал 11-метровый Кейн, пробив в левый от себя угол, Невистич направление не угадал!
    • Пенальти!
      18'
      Да, гол "Баварии" отменен из-за положения "вне игры", однако Хуан Мартинес Мунуэра назначает пенальти за фол против Павловича!
    • Видеоповтор
      17'
      Есть у ВАР вопросы по положению Гнабри, но при этом подзывают главного арбитра к монитору. Чуть раньше было падение Павловича в штрафной.
    • Офсайд
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! СЕРЖ ГНАБРИ!
      Мусиала получил мяч в штрафной и отдал левее на Гнабри, который спокойно пробил в противоход Невистичу!
    • 15'
      Олисе с правого края штрафной попытался прострелить в центр, однако Ммаэ сработал удачно.
    • 13'
      Дэвис и Мусиала с интервалом в пару секунд пробивали из пределов штрафной, однако защитники "Динамо" блокируют эти попытки.
    • 12'
      Отметим, что команды встречались в Лиге чемпионов в 2015 году, "Бавария" победила 5:0 дома и 2:0 в гостях, а 5 из 7 голов забил в тех встречах Роберт Левандовски.
    • Угловой
      11'
      Два угловых с разных флангов исполнили хозяева поля, однако обороне хорватского клуба удалось разрядить обстановку.
    • 10'
      Напомним, что "Динамо" в Лиге чемпионов преодолело одну стадию, разобравшись с "Карабахом" очень уверенно - 3:0 дома и 2:0 в гостях.
    • Офсайд
      9'
      Мусиала после передачи на левый край штрафной пробил мимо Невистича, однако гол "Баварии" не засчитан из-за офсайда у Джамала!
    • 8'
      Олисе попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной - мяч угодил в Мишича.
    • 7'
      "Динамо" в последнем матче в чемпионате Хорватии уступило дома "Хайдуку" и утратило лидерство - у "Риеки" и того же "Хайдука" на очко больше.
    • 6'
      Напомним, что "Бавария" в Бундеслиге стартовала с трех побед, в минувшую субботу команда Венсана Компани разгромила в гостях дебютанта "Хольштайн" - 6:1.
    • 5'
      Напомним, что две встречи турнира уже завершились - "Ювентус" дома победил ПСВ 3:1, а "Астон Вилла" в гостях разгромила "Янг Бойз" - 3:0.
    • Травма, повреждение
      4'
      Нойер играет в центре поля головой и неудачно приземляется на газон после фола Петковича, врачи "Баварии" ненадолго появились на поле.
    • 3'
      Первый удар в створ ворот наносит Мусиала, метров с 18 Джамал пробил с левой по центру, не доставив особых хлопот Невистичу.
    • Угловой
      2'
      Сразу же "Бавария" заработала угловой на правом фланге атаки, однако розыгрыш мюнхенцев не принес остроты.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 5:2 Динамо Загреб

    Исход игры
    Бавария
    97.1% (132)
    Ничья
    1.5% (2)
    Динамо Загреб
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.88% (88)
    Меньше
    22.12% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    27.43% (31)
    Нет
    72.57% (82)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    33.8% (46)
    2:0 Бавария
    16.9% (23)
    3:1 Бавария
    9.6% (13)
    4:1 Бавария
    6.6% (9)
    2:1 Бавария
    5.1% (7)
    4:0 Бавария
    5.1% (7)
    5:0 Бавария
    2.9% (4)
    1:0 Бавария
    1.5% (2)
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