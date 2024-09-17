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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ювентус
3:0
Второй тайм: 70'
ПСВ

Ход матча

21'
Йылдыз Кенан
(Гонсалес Николас)
1:0
27'
Маккенни Уэстон
2:0
52'
Гонсалес Николас
(Влахович Душан)
3:0
57'
Данило Луис
Гатти Федерико
 
57'
Тюрам Кефрен
Локателли Мануэль
 
62'
 
Ланг Ноа
Тиль Гус
62'
 
Сайбари Исмаэль
Веерман Йоэй
69'
Фаджоли Николо
Йылдыз Кенан
 
69'
Веа Тимоти
Гонсалес Николас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 248 Количество передач 285
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 159
Ювентус 84.3% (134)
X 7.5% (12)
ПСВ 8.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Ди
Грегорио
Микеле
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
16
Маккенни
Уэстон
11
Гонсалес
Николас
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
16
Дроммел
Йоэл
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
Ювентус
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 1 1
Маккенни Уэстон 1 1
Йылдыз Кенан 1 1
Влахович Душан 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0
Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3
ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Ювентус
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Янг Бойз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
ПСВ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ювентус
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
ПСВ
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Янг Бойз
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ювентус
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Янг Бойз
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе "Ювентуса". Ушли с поля Гонсалес и Йылдыз, а появились Фаджоли и Веа. 
  • 69'
    Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой мяч у правого угла штрафной получил Ледесма и навесил в центр, вот только эта передача была перехвачена. 
  • 68'
    Ледесма с правого фланга остро навесил в центр вратарской, сразу два футболиста "ПСВ" пошли на мяч, но верховое единоборство всё равно сумел выиграть Данило. 
  • 67'
    Гонсалес по левому флангу промчался вперёд и отдал пас в центр к радиусу штрафной на Влаховича, который первым касанием мяч неудачно принял, а затем пробил сильно левее створа. 
  • 66'
    Продолжают футболисты голландского коллектива владеть мячом в районе центральной линии поля, однако продвижения вперёд нет. Сложно гостям сегодня подбираться к воротам "Ювентуса". 
  • Фол, нарушение
    65'
    Йылдыз отобрался мяч у своей штрафной, после чего пытался прорваться вперёд по левому флангу, но его недозволенным приёмом остановил Ледесма. Рефери обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
  • Травма, повреждение
    64'
    Свеженький Ланг по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но его за пределы поля вытолкал Гонсалес. Досталось футболисту "ПСВ", однако встречу продолжить он сможет. 
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "ПСВ". Ушли с поля Тиль и Веерман, а появились Ланг и Сайбари. 
  • 62'
    Ди Грегорио отдал неточный пас на партнёра на своей половине поля, Тильман на левом фланге мяч подхватил и пытался навесить в штрафную, вот только эту попытку заблокировал Калюлю. 
  • 61'
    Фламинго из центральной части поля сделал заброс за спину защитникам "Юве", Тиль на скорости рвался к мячу, но его опередил Ди Грегорио, своевременно выскочивший за пределы штрафной. 
  • 60'
    Гонсалес получил мяч на правом фланге и "вырезал" перспективный пас в центр штрафной гостей. Влахович к этой передаче не успел, и Дроммел забрал игровой снаряд в руки. 
  • 59'
    Получил небольшое повреждение в первом тайме Гатти, поэтому Тьяго Мотта решил его изменить. Прекрасно понимает главный тренер "Ювентуса", что исход матча практически ясен. 
  • Замена
    58'
    Двойная замена в составе "Ювентуса". Ушли с поля Гатти и Локателли, а появились Данило и Тюрам. 
  • 57'
    Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "ПСВ". Схаутен с левого фланга выполнил слишком сильный навес в штрафную, и игровой снаряд прилетел в руки Ди Грегорио. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Тильман получил мяч на чужой половине поля и пытался развернуться лицом к воротам, но его руками придержал Локателли. Эрнандес находился рядом с эпизодом и дал свисток. 
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    • 55'
      Бакайоко с правого фланга навесил в центр штрафной, а там внимательно на "втором этаже" действовал Локателли. Паническими выглядят атаки голландцев в эти минуты. 
    • 54'
      Теперь, конечно, шансы на спасение у гостей близки к нулю. Футболисты "старой синьоры" сегодня прекрасно действуют в обороне, а также реализуют практически все свои созданные моменты. 
    • Описание гола
      53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ГОНСАЛЕС! Влахович получил мяч на левом фланге и отдал филигранный пас в центр штрафной на Гонсалеса, который остался один перед голкипером и классным ударом в левый верхний угол переиграл Дроммела!
    • Офсайд
      52'
      Копмейнерс из глубины отдал пас вперёд на Влаховича, который находился в очевидном положении вне игры. Лайнсмен всё прекрасно видел и сразу же поднял флажок. 
    • 51'
      Пытаются голландцы "взвинтить" темп на старте второй половины встречи. Активно используют правый фланг атаки футболисты "ПСВ", где сегодня великолепен Бакайоко. 
    • 50'
      Бакайоко с правого фланга навесил в штрафную соперника, Тиль уже пробежал точку соприкосновения с мячом, поэтому пытался нанести "удар скорпиона", однако попасть по снаряду ему не удалось. 
    • 49'
      Ошиблись хозяева на своей половине поля. Схаутен получил мяч перед штрафной и отдал пас на левый край Де Йонгу, вот только эту передачу успел перехватить Калюлю. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Фламинго в центральной части поля опередил Влаховича, после чего сербский форвард нарушил на нём правила. Практически незаметен был в первой половине встречи главный арбитр. 
    • 47'
      Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. В очень непростом положении находится голландский коллектив, поэтому в скором времени стоит ожидать перестановок от Петера Боша. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавил к первому тайму рефери. "Ювентус" - "ПСВ" 2-0. Перерыв!
    • Опасный момент
      44'
      ОПАСНО! Йылдыз с левого фланга навесил в штрафную, Влахович по мячу не попал, зато тот пришёл к Копмейнерсу, который в одно касание с 10 метров пробил рядом с правой штангой!
    • Фол, нарушение
      43'
      Гонсалес в центральной части поля успел прокинуть мяч себе на ход, после чего ему по ногам попал Дамс. Игра проходит спокойно, поэтому и нарушений в первом тайме немного. 
    • 42'
      Тильман красиво сыграл перед чужой штрафной и выполнил скидку на Де Йонга, ответная передача которого была перехвачена. Внимательно пока в обороне действуют итальянцы. 
    • Угловой
      41'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Веерман навесил в центр штрафной, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось, и Гатти головой выбил мяч. 
    • 40'
      Затяжная позиционная атака получилась у голландцев, в ходе которой Бакайоко получил игровой снаряд на правом фланге и навесил в центр к линии вратарской, а там внимательно на перехвате сыграл Гатти. 
    • 38'
      Очень интересно протекает у нас первая половина встречи. Начало и концовка тайма проходят спокойно, а вот в середине итальянцы активизировались и дважды сумели отличиться. 
    • 37'
      Йылдыз слева подобрался к штрафной гостей, но разрезающий пас на Копмейнерса отдавать не стал, а принял решение сохранить владение для своей команды. Не рискуют футболисты "старой синьоры". 
    • 36'
      Никуда не спешат в эти минуты футболисты "Ювентуса". Отличный задел себе сделали итальянцы, и теперь им важно удержать это преимущество до перерыва. 
    • 35'
      Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Ювентуса". Камбьясо навесил в центр к линии вратарской, Дроммел на выходе махнул мимо мяча, однако никто из итальянцев этой ошибкой не воспользовался. 
    • 34'
      Влахович после отличного заброса из глубины по центру ворвался в штрафную гостей и с левой ноги с убойной позиции пробил по воротам. Дамс успел заблокировать эту попытку. 
    • 33'
      Ледесма с правого фланга навесил в центр штрафной, Де Йонг выиграл позицию у Гатти, но головой пробил очень плохо, и мяч улетел гораздо правее намеченной цели. 
    • 32'
      В спокойном ритме прошли стартовые минуты матча, однако сейчас игра раскачалась, и команды очень активно действуют в атаке. Несомненно, большими силами пойдут теперь вперёд голландцы. 
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Дамс с левого фланга навесил к дальней штанге, Де Йонг головой сбросился мяч в центр вратарской, а Тиль из убойной позиции пробил в Бремера, который успел в последний момент накрыть эту попытку!
    • Угловой
      30'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Веерман навесил в центр штрафной, а там Бремер не позволил Де Йонгу пробить головой по воротам. 
    • 29'
      Сразу же бросаются в атаку футболисты "ПСВ"! Бакайоко справа ворвался в штрафную и от лицевой пытался навесить в центр, однако эту попытку заблокировал Камбьясо. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАККЕННИ! Гонсалес справа влетел в штрафную гостей и отдал пас в центр на Влаховича, который в борьбе с защитником пробить не сумел, зато мяч отскочил к Маккенни, а тот с 7 метров стрельнул точно в правый угол!
    • 26'
      Продолжают атаковать хозяева! Копмейнерс с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, Гонсалес высоко выпрыгнул, но головой пробил значительно выше перекладины. 
    • Опасный момент
      25'
      ШАНС! Локателли с правого фланга навесил в район дальнего угла вратарской, Копмейнерс остался без опеки, вот только футболист "Ювентуса" в одно касание пробил рядом с левой штангой!
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТИЩЕ! Копмейнерс по левому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной на Маккенни, который с 8 метров пробил в створ, однако Дроммел ногой парировал этот выстрел!
    • Травма, повреждение
      23'
      Гонсалес по правому флангу рванул вперёд, но Дамс в подкате успел выбить у него мяч. Досталось футболисту "Ювентуса" в этом эпизоде, однако после небольшой паузы он продолжил встречу. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЙЫЛДЫЗ! КРАСОТИЩА! Йылдыз слева подобрался к углу штрафной соперника, сместился немного в центр, а затем с правой ноги отправил мяч в дальний верхний угол. Игровой снаряд от штанги влетел в цель!
    • 21'
      Завершились стартовые минуты матча в Турине. Заметно нервничают команды на старте группового этапа Лиги Чемпионов, поэтому опасных моментов пока практически нет. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Камбьясо от левого края штрафной прострелил в центр вратарской, Гонсалес классно открылся, но пробить по воротам в борьбе с Дамсом не сумел!
    • 19'
      Бакайоко на скорости справа ворвался в штрафную итальянцев, сместился немного в центр и с левой ноги пробил по воротам, вот только этот выстрел пришёлся в Бремера. 
    • 18'
      Довольно рискованно на своей половине поля действуют футболисты "ПСВ". Итальянцы несколько раз были близки к перехвату, однако пока для гостей всё обошлось. 
    • Судья
      17'
      Бакайоко с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Тиля, который в борьбе с Бремером упал на газон. Испанский рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет. 
    • 16'
      Бакайоко от правого края штрафной прострелил в центр, Тильман игровой снаряд получил, но вот развернуться лицом к воротам у него не получилось. Внимательно в обороне сыграл Гатти. 
    • 15'
      Напомню, что два последних матча "Ювентуса" в чемпионате Италии закончились без забитых мячей, поэтому от сегодняшней встречи сложно ждать результативного футбола. 
    • 14'
      Копмейнерс из глубины отдал пас в левую часть штрафной на Камбьясо, который от лицевой прострелил в центр, но эту передачу в подкате успел перехватить Фламинго. 
    • 13'
      Бакайоко с правого фланга покатил мяч в центр к радиусу штрафной, Веерман снаряд принял и с правой ноги пробил в сторону ворот, однако эту попытку заблокировал Бремер. 
    • 12'
      Ледесма с правого фланга навесил в центр штрафной "Ювентуса", Тиль остался совсем без опеки, вот только удар у футболиста гостей не получился, и мяч улетел сильно правее цели. 
    • 11'
      Продолжают голландцы наращивать процент владения мячом. Футболисты "старой синьоры" отдали инициативу и ждут момента, дабы умчаться в быструю атаку. 
    • 10'
      Тильман классно развернулся в центральном круге, после чего продвинулся вперёд и пытался выйти на ударную позицию, вот только Камбьясо сумел его уверенно остановить. 
    • 9'
      Веерман получил мяч в штрафной соперника и сделал скидку немного назад на Тиля, который с правой ноги пробил в створ. Снаряд полетел точно по центру, и Ди Грегорио забрал его в руки. 
    • 8'
      Затяжная позиционная атака получилась у голландцев, в ходе которой Веерман с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, однако эту передачу перехватил Гатти. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ювентуса". Копмейнерс выполнил кросс в центр штрафной, а там Дамс сумел выиграть верховое единоборство у Бремера. 
    • 6'
      Калюлю на скорости прорвался вперёд по правому флангу и сделал перспективный пас низом в ближнюю часть штрафной на Гонсалеса, вот только эту передачу в подкате перехватил Боскальи. 
    • 5'
      С преимуществом проводят стартовые минуты футболисты "ПСВ". Голландцы забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. 
    • Судья
      4'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу испанская бригада арбитров, возглавляет которую Алехандро Эрнандес. Надеемся, что рефери не допустит серьёзных ошибок и проведёт уверенный матч. 
    • 3'
      Довольно сумбурно начинают оба коллектива эту встречу. Фламинго сейчас со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, а вот Тильман обработать мяч не сумел. 
    • 2'
      Футболисты "Ювентуса" вышли на эту встречу в бело-чёрном комплекте формы, голландцы играют в необычной чёрно-жёлтой форме. Ворота Ди Грегорио в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 3:0 ПСВ

    Исход игры
    Ювентус
    84.5% (136)
    Ничья
    7.5% (12)
    ПСВ
    8.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    35.4% (57)
    1:0 Ювентус
    11.8% (19)
    2:0 Ювентус
    9.9% (16)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    3:1 Ювентус
    2.5% (4)
    1:2 ПСВ
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
    2:3 ПСВ
    1.2% (2)
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