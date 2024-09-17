Тур: 1. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ход матча
21'
1:0
27'
2:0
52'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
248 Количество передач 285
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Калюлю
Пьер
10
Йылдыз
Кенан
16
Дроммел
Йоэл
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йылдыз КенанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Шикс НикВратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Маккенни Уэстон
|1
|1
|Йылдыз Кенан
|1
|1
|Влахович Душан
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0
Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3
ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|8.
|0
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|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
|0
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|0 - 0
|0
|11.
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|0 - 0
|0
|12.
|0
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|0 - 0
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|13.
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|0
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|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|15.
|0
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|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|17.
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|18.
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|0 - 0
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|19.
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|20.
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|21.
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|0 - 0
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|22.
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|23.
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|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|28.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|29.
|0
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|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
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|0
|0
|0 - 0
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|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|5.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|6.
|0
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|0 - 0
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|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
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|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|11.
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|0
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|12.
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|0 - 0
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
|0
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|0 - 0
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|2:0
|0
|0
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|19.
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|0 - 0
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|20.
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|0
|0
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|0 - 0
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|21.
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|0 - 0
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|Команда
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|36.
|0:3
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|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 3:0 ПСВ
Исход игры
Ювентус
84.5% (136)
Ничья
7.5% (12)
ПСВ
8.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
35.4% (57)
1:0 Ювентус
11.8% (19)
2:0 Ювентус
9.9% (16)
1:1 Ничья
3.7% (6)
3:1 Ювентус
2.5% (4)
1:2 ПСВ
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
2:3 ПСВ
1.2% (2)
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