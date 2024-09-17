Свеженький Ланг по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но его за пределы поля вытолкал Гонсалес. Досталось футболисту "ПСВ", однако встречу продолжить он сможет.

Йылдыз отобрался мяч у своей штрафной, после чего пытался прорваться вперёд по левому флангу, но его недозволенным приёмом остановил Ледесма. Рефери обошёлся без карточки в этом эпизоде.

Продолжают футболисты голландского коллектива владеть мячом в районе центральной линии поля, однако продвижения вперёд нет. Сложно гостям сегодня подбираться к воротам "Ювентуса".

Гонсалес по левому флангу промчался вперёд и отдал пас в центр к радиусу штрафной на Влаховича, который первым касанием мяч неудачно принял, а затем пробил сильно левее створа.

Ледесма с правого фланга остро навесил в центр вратарской, сразу два футболиста "ПСВ" пошли на мяч, но верховое единоборство всё равно сумел выиграть Данило.

Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой мяч у правого угла штрафной получил Ледесма и навесил в центр, вот только эта передача была перехвачена.

Двойная замена в составе "Ювентуса". Ушли с поля Гонсалес и Йылдыз, а появились Фаджоли и Веа.

Тильман получил мяч на чужой половине поля и пытался развернуться лицом к воротам, но его руками придержал Локателли. Эрнандес находился рядом с эпизодом и дал свисток.

Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "ПСВ". Схаутен с левого фланга выполнил слишком сильный навес в штрафную, и игровой снаряд прилетел в руки Ди Грегорио.

Двойная замена в составе "Ювентуса". Ушли с поля Гатти и Локателли, а появились Данило и Тюрам.

Получил небольшое повреждение в первом тайме Гатти, поэтому Тьяго Мотта решил его изменить. Прекрасно понимает главный тренер "Ювентуса", что исход матча практически ясен.

Гонсалес получил мяч на правом фланге и "вырезал" перспективный пас в центр штрафной гостей. Влахович к этой передаче не успел, и Дроммел забрал игровой снаряд в руки.

Фламинго из центральной части поля сделал заброс за спину защитникам "Юве", Тиль на скорости рвался к мячу, но его опередил Ди Грегорио, своевременно выскочивший за пределы штрафной.

Ди Грегорио отдал неточный пас на партнёра на своей половине поля, Тильман на левом фланге мяч подхватил и пытался навесить в штрафную, вот только эту попытку заблокировал Калюлю.

Двойная замена в составе "ПСВ". Ушли с поля Тиль и Веерман, а появились Ланг и Сайбари.

Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. В очень непростом положении находится голландский коллектив, поэтому в скором времени стоит ожидать перестановок от Петера Боша.

Фламинго в центральной части поля опередил Влаховича, после чего сербский форвард нарушил на нём правила. Практически незаметен был в первой половине встречи главный арбитр.

Ошиблись хозяева на своей половине поля. Схаутен получил мяч перед штрафной и отдал пас на левый край Де Йонгу, вот только эту передачу успел перехватить Калюлю.

Бакайоко с правого фланга навесил в штрафную соперника, Тиль уже пробежал точку соприкосновения с мячом, поэтому пытался нанести "удар скорпиона", однако попасть по снаряду ему не удалось.

Пытаются голландцы "взвинтить" темп на старте второй половины встречи. Активно используют правый фланг атаки футболисты "ПСВ", где сегодня великолепен Бакайоко.

Копмейнерс из глубины отдал пас вперёд на Влаховича, который находился в очевидном положении вне игры. Лайнсмен всё прекрасно видел и сразу же поднял флажок.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ГОНСАЛЕС! Влахович получил мяч на левом фланге и отдал филигранный пас в центр штрафной на Гонсалеса, который остался один перед голкипером и классным ударом в левый верхний угол переиграл Дроммела!

Теперь, конечно, шансы на спасение у гостей близки к нулю. Футболисты "старой синьоры" сегодня прекрасно действуют в обороне, а также реализуют практически все свои созданные моменты.

Бакайоко с правого фланга навесил в центр штрафной, а там внимательно на "втором этаже" действовал Локателли. Паническими выглядят атаки голландцев в эти минуты.

Первый тайм

— Ничего не добавил к первому тайму рефери. "Ювентус" - "ПСВ" 2-0. Перерыв!

44' ОПАСНО! Йылдыз с левого фланга навесил в штрафную, Влахович по мячу не попал, зато тот пришёл к Копмейнерсу, который в одно касание с 10 метров пробил рядом с правой штангой!

43' Гонсалес в центральной части поля успел прокинуть мяч себе на ход, после чего ему по ногам попал Дамс. Игра проходит спокойно, поэтому и нарушений в первом тайме немного.

42' Тильман красиво сыграл перед чужой штрафной и выполнил скидку на Де Йонга, ответная передача которого была перехвачена. Внимательно пока в обороне действуют итальянцы.

41' Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Веерман навесил в центр штрафной, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось, и Гатти головой выбил мяч.

40' Затяжная позиционная атака получилась у голландцев, в ходе которой Бакайоко получил игровой снаряд на правом фланге и навесил в центр к линии вратарской, а там внимательно на перехвате сыграл Гатти.

38' Очень интересно протекает у нас первая половина встречи. Начало и концовка тайма проходят спокойно, а вот в середине итальянцы активизировались и дважды сумели отличиться.

37' Йылдыз слева подобрался к штрафной гостей, но разрезающий пас на Копмейнерса отдавать не стал, а принял решение сохранить владение для своей команды. Не рискуют футболисты "старой синьоры".

36' Никуда не спешат в эти минуты футболисты "Ювентуса". Отличный задел себе сделали итальянцы, и теперь им важно удержать это преимущество до перерыва.

35' Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Ювентуса". Камбьясо навесил в центр к линии вратарской, Дроммел на выходе махнул мимо мяча, однако никто из итальянцев этой ошибкой не воспользовался.

34' Влахович после отличного заброса из глубины по центру ворвался в штрафную гостей и с левой ноги с убойной позиции пробил по воротам. Дамс успел заблокировать эту попытку.

33' Ледесма с правого фланга навесил в центр штрафной, Де Йонг выиграл позицию у Гатти, но головой пробил очень плохо, и мяч улетел гораздо правее намеченной цели.

32' В спокойном ритме прошли стартовые минуты матча, однако сейчас игра раскачалась, и команды очень активно действуют в атаке. Несомненно, большими силами пойдут теперь вперёд голландцы.

31' МОМЕНТ! Дамс с левого фланга навесил к дальней штанге, Де Йонг головой сбросился мяч в центр вратарской, а Тиль из убойной позиции пробил в Бремера, который успел в последний момент накрыть эту попытку!

30' Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Веерман навесил в центр штрафной, а там Бремер не позволил Де Йонгу пробить головой по воротам.

29' Сразу же бросаются в атаку футболисты "ПСВ"! Бакайоко справа ворвался в штрафную и от лицевой пытался навесить в центр, однако эту попытку заблокировал Камбьясо.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАККЕННИ! Гонсалес справа влетел в штрафную гостей и отдал пас в центр на Влаховича, который в борьбе с защитником пробить не сумел, зато мяч отскочил к Маккенни, а тот с 7 метров стрельнул точно в правый угол!

26' Продолжают атаковать хозяева! Копмейнерс с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, Гонсалес высоко выпрыгнул, но головой пробил значительно выше перекладины.

25' ШАНС! Локателли с правого фланга навесил в район дальнего угла вратарской, Копмейнерс остался без опеки, вот только футболист "Ювентуса" в одно касание пробил рядом с левой штангой!

24' МОМЕНТИЩЕ! Копмейнерс по левому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной на Маккенни, который с 8 метров пробил в створ, однако Дроммел ногой парировал этот выстрел!

23' Гонсалес по правому флангу рванул вперёд, но Дамс в подкате успел выбить у него мяч. Досталось футболисту "Ювентуса" в этом эпизоде, однако после небольшой паузы он продолжил встречу.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЙЫЛДЫЗ! КРАСОТИЩА! Йылдыз слева подобрался к углу штрафной соперника, сместился немного в центр, а затем с правой ноги отправил мяч в дальний верхний угол. Игровой снаряд от штанги влетел в цель!

21' Завершились стартовые минуты матча в Турине. Заметно нервничают команды на старте группового этапа Лиги Чемпионов, поэтому опасных моментов пока практически нет.

20' ОПАСНО! Камбьясо от левого края штрафной прострелил в центр вратарской, Гонсалес классно открылся, но пробить по воротам в борьбе с Дамсом не сумел!

19' Бакайоко на скорости справа ворвался в штрафную итальянцев, сместился немного в центр и с левой ноги пробил по воротам, вот только этот выстрел пришёлся в Бремера.

18' Довольно рискованно на своей половине поля действуют футболисты "ПСВ". Итальянцы несколько раз были близки к перехвату, однако пока для гостей всё обошлось.

17' Бакайоко с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Тиля, который в борьбе с Бремером упал на газон. Испанский рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет.

16' Бакайоко от правого края штрафной прострелил в центр, Тильман игровой снаряд получил, но вот развернуться лицом к воротам у него не получилось. Внимательно в обороне сыграл Гатти.

15' Напомню, что два последних матча "Ювентуса" в чемпионате Италии закончились без забитых мячей, поэтому от сегодняшней встречи сложно ждать результативного футбола.

14' Копмейнерс из глубины отдал пас в левую часть штрафной на Камбьясо, который от лицевой прострелил в центр, но эту передачу в подкате успел перехватить Фламинго.

13' Бакайоко с правого фланга покатил мяч в центр к радиусу штрафной, Веерман снаряд принял и с правой ноги пробил в сторону ворот, однако эту попытку заблокировал Бремер.

12' Ледесма с правого фланга навесил в центр штрафной "Ювентуса", Тиль остался совсем без опеки, вот только удар у футболиста гостей не получился, и мяч улетел сильно правее цели.

11' Продолжают голландцы наращивать процент владения мячом. Футболисты "старой синьоры" отдали инициативу и ждут момента, дабы умчаться в быструю атаку.

10' Тильман классно развернулся в центральном круге, после чего продвинулся вперёд и пытался выйти на ударную позицию, вот только Камбьясо сумел его уверенно остановить.

9' Веерман получил мяч в штрафной соперника и сделал скидку немного назад на Тиля, который с правой ноги пробил в створ. Снаряд полетел точно по центру, и Ди Грегорио забрал его в руки.

8' Затяжная позиционная атака получилась у голландцев, в ходе которой Веерман с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, однако эту передачу перехватил Гатти.

7' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ювентуса". Копмейнерс выполнил кросс в центр штрафной, а там Дамс сумел выиграть верховое единоборство у Бремера.

6' Калюлю на скорости прорвался вперёд по правому флангу и сделал перспективный пас низом в ближнюю часть штрафной на Гонсалеса, вот только эту передачу в подкате перехватил Боскальи.

5' С преимуществом проводят стартовые минуты футболисты "ПСВ". Голландцы забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля.

4' Обслуживает сегодняшнюю встречу испанская бригада арбитров, возглавляет которую Алехандро Эрнандес. Надеемся, что рефери не допустит серьёзных ошибок и проведёт уверенный матч.

3' Довольно сумбурно начинают оба коллектива эту встречу. Фламинго сейчас со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, а вот Тильман обработать мяч не сумел.

2' Футболисты "Ювентуса" вышли на эту встречу в бело-чёрном комплекте формы, голландцы играют в необычной чёрно-жёлтой форме. Ворота Ди Грегорио в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.