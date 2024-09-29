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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Цюрих
1:0
Первый тайм: 45+'
Сьон
0'
7' Желтая карточка
Африйе Дэниел
1:0
17' Гол
Гомез Мариано
23' Желтая карточка
Шуиар Мунир

Ход матча

7'
Африйе Дэниел
 
17'
Гомез Мариано
(Шуиар Мунир)
1:0
23'
Шуиар Мунир
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
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Цюрих
Ничья
Сьон
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25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
18
Африйе
Дэниел
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
20
Хефти
Ниас
29
Theo
Berdayes
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Цюрих
3-4-2-1
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Сьон

33 матча

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.6%
45.5%
20 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.6%
36.4%
6%
19 побед 12 ничьих 0 побед

28 матчей

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед

61 матч

41%
34.4%
24.6%
25 побед 21 ничья 15 побед

Первый тайм

32.8%
49.2%
18%
20 побед 30 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.1%
44.3%
24.6%
19 побед 27 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:3
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Голы

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

93
75

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 70%
Меньше 30%
18
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.5
Маркезано Антонио 3 (2) 0.38
Катич Никола 2 0.25
Шуиар Мунир 1 0.13
Гомез Мариано 1 0.13
Красничи Бледиан 1 0.13
Эммануэль Умех 1 0.13
Joseph Saboko 1 0.13
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.25
Джокич Деян 2 0.25
Буа Кевин 1 0.13
Christian Souza 1 0.13
Theo Berdayes 1 0.13
Лаванши Нума 1 0.13
Шмид Йоэль 1 0.13
Ali Kabacalman 1 (1) 0.13
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Крюезиу Мирлинд 1 1
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Конде Шейк 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2

Результаты матчей

Цюрих
Сьон

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 0:1 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
4.
Сьон
 0:1 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 1:0 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Весь список
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