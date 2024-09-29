Тур: 8. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
17'
1:0
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
20
Хефти
Ниас
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Цюрих
Сьон
33 матча
75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.6%
45.5%
20 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.6%
36.4%
6%
19 побед 12 ничьих 0 побед
28 матчей
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
61 матч
41%
34.4%
24.6%
25 побед 21 ничья 15 побед
Первый тайм
32.8%
49.2%
18%
20 побед 30 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.1%
44.3%
24.6%
19 побед 27 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.41
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
93
75
Голов в среднем за матч
1.52
1.23
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 70%
Меньше 30%
18
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.5
|Маркезано Антонио
|3 (2)
|0.38
|Катич Никола
|2
|0.25
|Шуиар Мунир
|1
|0.13
|Гомез Мариано
|1
|0.13
|Красничи Бледиан
|1
|0.13
|Эммануэль Умех
|1
|0.13
|Joseph Saboko
|1
|0.13
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|2
|0.25
|Джокич Деян
|2
|0.25
|Буа Кевин
|1
|0.13
|Christian Souza
|1
|0.13
|Theo Berdayes
|1
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.13
|Шмид Йоэль
|1
|0.13
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.13
|Соргич Деян
|0
|0
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|3
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Гомез Мариано
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|1
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
1
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2
Результаты матчей
Цюрих
Сьон
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|4.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|9.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2