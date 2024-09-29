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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 13732
Цюрих
1:0
Конец матча
Сьон
0'
6' Желтая карточка
Африйе Дэниел
1:0
17' Гол
Гомез Мариано
23' Желтая карточка
Шуиар Мунир
54' Желтая карточка
Бальтазар
90' Желтая карточка
Соу Ноэ
90'+5

Ход матча

6'
Африйе Дэниел
 
17'
Гомез Мариано
(Шуиар Мунир)
1:0
23'
Шуиар Мунир
 
46'
Эммануэль Умех
Африйе Дэниел
 
54'
 
Бальтазар
56'
 
Theo Bouchlarhem
Theo Berdayes
56'
 
Сиприано Маркос Робсон
Хефти Ниас
66'
Мэтью Ифиний
Красничи Бледиан
 
66'
 
Джокич Деян
Миранчук Антон
78'
Тошич Неманья
Calixte Ligue
 
80'
 
Mouhcine Bouriga
Соргич Деян
80'
 
Christian Souza
Шуареф Ильяс
85'
Nevio Di Giusto
Маркезано Антонио
 
85'
Око-Флекс Армостронг
Шуиар Мунир
 
90'
 
Соу Ноэ

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 433
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
18
Африйе
Дэниел
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
20
Хефти
Ниас
29
Theo
Berdayes
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Цюрих
3-4-2-1
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Сьон

33 матча

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.6%
45.5%
20 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.6%
36.4%
6%
19 побед 12 ничьих 0 побед

28 матчей

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед

61 матч

41%
34.4%
24.6%
25 побед 21 ничья 15 побед

Первый тайм

32.8%
49.2%
18%
20 побед 30 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.1%
44.3%
24.6%
19 побед 27 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:3
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Голы

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

93
75

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 70%
Меньше 30%
18
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.5
Маркезано Антонио 3 (2) 0.38
Катич Никола 2 0.25
Шуиар Мунир 1 0.13
Гомез Мариано 1 0.13
Красничи Бледиан 1 0.13
Эммануэль Умех 1 0.13
Joseph Saboko 1 0.13
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.25
Джокич Деян 2 0.25
Буа Кевин 1 0.13
Christian Souza 1 0.13
Theo Berdayes 1 0.13
Лаванши Нума 1 0.13
Шмид Йоэль 1 0.13
Ali Kabacalman 1 (1) 0.13
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Крюезиу Мирлинд 1 1
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Конде Шейк 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Сьон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2

Результаты матчей

Цюрих
Сьон

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
3.
Люцерн
 0:0 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Лугано
 0:0 8 4 3 1 12 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Базель
 0:0 8 3 2 3 15 - 8 11
7.
Сьон
 8 3 2 3 10 - 7 11
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
4.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Лугано
 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Люцерн
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:0 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Базель
 0:0 5 2 2 1 12 - 4 8
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Винтертур
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
12.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи
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