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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Лугано
0:0
Перерыв
Винтертур
0'

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
1.55
7.40
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7.14
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
31
Алиседа
Игнасио
27
Душ
Сантуш
Даниэл
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
8
Араз
Муса
7
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
Лугано
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
12.9%
32.3%
17 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.56

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
79

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.38
Алиседа Игнасио 2 0.25
Штеффен Ренато 1 0.13
Маю Хишам 1 0.13
Вляди Шкельчим 1 0.13
Бислими Уран 1 0.13
Махмуд Хадж 1 0.13
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.38
Labinot Bajrami 1 0.13
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Думбия Усман 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Мацек Роман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Granit Lekaj 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Винтертур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
2
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
3.
Люцерн
 0:0 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Лугано
 0:0 8 4 3 1 12 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Базель
 0:0 8 3 2 3 15 - 8 11
7.
Сьон
 8 3 2 3 10 - 7 11
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
4.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Лугано
 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Люцерн
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:0 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Базель
 0:0 5 2 2 1 12 - 4 8
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Винтертур
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
12.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
1.55
7.40
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7.14
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Где смотреть матч Лугано 0:0 Винтертур онлайн

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