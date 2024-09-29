Тур: 8. Стадион: Корнаредо.
0'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Лугано
Винтертур
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
12.9%
32.3%
17 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.56
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
79
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.58
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|3
|0.38
|Алиседа Игнасио
|2
|0.25
|Штеффен Ренато
|1
|0.13
|Маю Хишам
|1
|0.13
|Вляди Шкельчим
|1
|0.13
|Бислими Уран
|1
|0.13
|Махмуд Хадж
|1
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.38
|Labinot Bajrami
|1
|0.13
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Бароан Антуан
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Granit Lekaj
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Винтертур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2