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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Лугано
2:1
Конец матча
Винтертур
0'
56' Желтая карточка
Granit Lekaj
0:1
58' Гол
Labinot Bajrami
72' Желтая карточка
Пападопулос Антониос
1:1
73' Гол
Штеффен Ренато
2:1
81' Гол
Штеффен Ренато
85' Желтая карточка
Дуррер Адриан
88' Вторая желтая карточка
Granit Lekaj
90'+6

Ход матча

56'
 
Granit Lekaj
58'
0:1
Labinot Bajrami
(Стильхарт Базиль)
61'
Дзанотти Маттиа
Бро-Гийяр Закари
 
61'
Махмуд Хадж
Гргич Анто
 
62'
Пржибылко Каспер
Душ Сантуш Даниэл
 
62'
Маю Хишам
Киминьяни Янис
 
67'
 
Бароан Антуан
Labinot Bajrami
70'
Штеффен Ренато
Маркеш Мартим
 
72'
Пападопулос Антониос
 
73'
Штеффен Ренато
(Алиседа Игнасио)
1:1
76'
 
Сидлер Сильван
Шеттин Тобиас
76'
 
Дуррер Адриан
Араз Муса
81'
Штеффен Ренато
(Бислими Уран)
2:1
85'
 
Дуррер Адриан
86'
 
Гомис Кристиан
Дзуффи Лука
86'
 
Фофана Бубакар
Лукембила Жозиас
88'
 
Granit Lekaj

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 640 Количество передач 387
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
31
Алиседа
Игнасио
27
Душ
Сантуш
Даниэл
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
8
Араз
Муса
7
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
Лугано
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
12.9%
32.3%
17 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.56

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
79

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 0.38
Пржибылко Каспер 3 0.38
Алиседа Игнасио 2 0.25
Маю Хишам 1 0.13
Вляди Шкельчим 1 0.13
Бислими Уран 1 0.13
Махмуд Хадж 1 0.13
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.38
Labinot Bajrami 2 0.25
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Думбия Усман 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Мацек Роман 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Винтертур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Люцерн
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 8 1 1 6 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Люцерн
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
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