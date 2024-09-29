Тур: 8. Стадион: Корнаредо.
0'
56' Желтая карточкаGranit Lekaj
0:1
58' ГолLabinot Bajrami
72' Желтая карточкаПападопулос Антониос
1:1
73' ГолШтеффен Ренато
2:1
81' ГолШтеффен Ренато
85' Желтая карточкаДуррер Адриан
88' Вторая желтая карточкаGranit Lekaj
90'+6
Ход матча
56'
58'
73'
81'
2:1
85'
88'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
640 Количество передач 387
-
62 Владение мячом, % 38
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Лугано
Винтертур
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
12.9%
32.3%
17 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.56
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
79
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.58
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|3
|0.38
|Пржибылко Каспер
|3
|0.38
|Алиседа Игнасио
|2
|0.25
|Маю Хишам
|1
|0.13
|Вляди Шкельчим
|1
|0.13
|Бислими Уран
|1
|0.13
|Махмуд Хадж
|1
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.38
|Labinot Bajrami
|2
|0.25
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Бароан Антуан
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Винтертур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 2