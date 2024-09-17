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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брентфорд
3:1
Второй тайм: 90+'
Лейтон Ориент
0'
0:1
11' Гол
Купер Брэндон
1:1
17' Гол
Карвалью Фабиу
2:1
26' Гол
Дамсгор Миккель
39' Желтая карточка
Донли Джейми
42' Желтая карточка
Симпсон Джек
3:1
45' Гол
Норгор Кристиан
60' Желтая карточка
Норгор Кристиан
69' Вторая желтая карточка
Симпсон Джек

Ход матча

11'
0:1
Купер Брэндон
(Джеймс Томас)
17'
Карвалью Фабиу
1:1
26'
Дамсгор Миккель
(Карвалью Фабиу)
2:1
39'
 
Донли Джейми
42'
 
Симпсон Джек
45'
Норгор Кристиан
(Карвалью Фабиу)
3:1
53'
 
Гелбрейт Итан
Джайесими Диалланг
53'
 
Келман Чарли
Перкинс Сонни
60'
Норгор Кристиан
 
63'
Конак Юнус Эмре
Норгор Кристиан
 
69'
 
Симпсон Джек
71'
 
Беклес Омар
Обиеро Зак
71'
 
Агьей Даниэл
Донли Джейми
71'
 
Пратли Даррен
Болл Доминик
76'
Мбеумо Брайан
Тревитт Райан
 
76'
Льюис-Поттер Кин
Дамсгор Миккель
 
76'
Ким Джи Су
Ван дер Берг Сепп
 
84'
Tony Yogane
Мегома Джейден
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Лейтон Ориент
7.10
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8.80
9.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
30
Расмуссен
Мадс
4
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Ми
Бен
21
Мегома
Джейден
28
Тревитт
Райан
6
Норгор
Кристиан
18
Ярмолюк
Егор
14
Карвалью
Фабиу
7
Шаде
Кевин
24
Дамсгор
Миккель
24
Келли
Джош
2
Джеймс
Томас
6
Купер
Брэндон
4
Симпсон
Джек
III
3
Суини
Джейден
16
Уоррингтон
Льюис
27
Джайесими
Диалланг
15
Болл
Доминик
17
Донли
Джейми
29
Обиеро
Зак
20
Перкинс
Сонни
Брентфорд
4-3-3
Лейтон Ориент
4-1-4-1

История личных встреч

Брентфорд
Лейтон Ориент

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Фабиу 1 0.5
Норгор Кристиан 1 0.5
Дамсгор Миккель 1 0.5
Льюис-Поттер Кин 1 0.5
Шаде Кевин 0 0
Лейтон Ориент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьей Даниэл 2 0.67
Купер Брэндон 2 0.67
Джайесими Диалланг 1 0.33
Келман Чарли 1 0.33
Клэр Шон 0 0
Джеймс Томас 0 0
Суини Джейден 0 0
О'Нилл Оливер 0 0
Перкинс Сонни 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Лейтон Ориент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симпсон Джек III 1 1
Пратли Даррен 1 0
Джайесими Диалланг 1 0
Суини Джейден 1 0
О'Нилл Оливер 1 0
Уоррингтон Льюис 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Лейтон Ориент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рединг - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Арсенал Академия 1:2 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 3:0 Миллуолл - Лейтон Ориент 0:1
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Чарльтон - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 4:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0 Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1

Результаты матчей

Брентфорд
Лейтон Ориент

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Лейтон Ориент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 45'
      Фабио Карвалью сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Норгор Кристиан бьет в цель!
    • 42'
      Симпсон Джек III получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Донли Джейми получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Фабио Карвалью сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Дамсгор Миккель бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Фабио Карвалью бьет в цель!
    • 11'
      Джеймс Томас сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Брэндон Купер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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