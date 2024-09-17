Тур: 3. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 13634
3:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКупер Брэндон
1:1
17' ГолКарвалью Фабиу
2:1
26' ГолДамсгор Миккель
39' Желтая карточкаДонли Джейми
42' Желтая карточкаСимпсон Джек
3:1
45' ГолНоргор Кристиан
60' Желтая карточкаНоргор Кристиан
69' Вторая желтая карточкаСимпсон Джек
90'+8
Ход матча
11'
0:1
17'
1:1
26'
39'
42'
45'
60'
69'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
18
Ярмолюк
Егор
24
Келли
Джош
15
Болл
Доминик
17
Донли
Джейми
29
Обиеро
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Tony Yogane
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
-
24 Келли ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Болл ДоминикПолузащитник
-
17 Донли ДжеймиПолузащитник
-
29 Обиеро ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Беклес ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Клэр ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Келман ЧарлиНападающий
-
-
Главный тренер: Уэлленс Ричи
История личных встреч
Брентфорд
Лейтон Ориент
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
128
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвалью Фабиу
|1
|0.5
|Норгор Кристиан
|1
|0.5
|Дамсгор Миккель
|1
|0.5
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0.5
|Шаде Кевин
|0
|0
Лейтон Ориент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьей Даниэл
|2
|0.67
|Купер Брэндон
|2
|0.67
|Джайесими Диалланг
|1
|0.33
|Келман Чарли
|1
|0.33
|Клэр Шон
|0
|0
|Джеймс Томас
|0
|0
|Суини Джейден
|0
|0
|О'Нилл Оливер
|0
|0
|Перкинс Сонни
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
Лейтон Ориент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симпсон Джек III
|1
|1
|Пратли Даррен
|1
|0
|Джайесими Диалланг
|1
|0
|Суини Джейден
|1
|0
|О'Нилл Оливер
|1
|0
|Уоррингтон Льюис
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лейтон Ориент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1
Лейтон Ориент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рединг - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Арсенал Академия 1:2 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 3:0 Миллуолл - Лейтон Ориент 0:1
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Чарльтон - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 4:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0 Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1
Результаты матчей
Брентфорд
Лейтон Ориент
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Лейтон Ориент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1