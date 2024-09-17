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Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
6:0
Второй тайм: 84'
Барнсли
0'
1:0
16' Гол
Рэшфорд Маркус
34' Желтая карточка
Слонина Гэбриел
2:0
35' Пенальти
Антони
3:0
45' Гол
Гарначо Алехандро
4:0
49' Гол
Гарначо Алехандро
5:0
58' Гол
Рэшфорд Маркус
72' Желтая карточка
Хамфрис Стивен
6:0
81' Гол
Эриксен Кристиан

Ход матча

16'
Рэшфорд Маркус
(Гарначо Алехандро)
1:0
34'
 
Слонина Гэбриел
35'
Антони
2:0
45'
Гарначо Алехандро
(Рэшфорд Маркус)
3:0
46'
 
Маккарти Конор
Робертс Марк
46'
 
Крэйг Мэттью
Йоганан Вимал
46'
 
Хамфрис Стивен
Джало Фабио
49'
Гарначо Алехандро
(Эриксен Кристиан)
4:0
56'
 
Косгроу Сэм
Уоттерс Макс
58'
Рэшфорд Маркус
(Гарначо Алехандро)
5:0
62'
Фернандеш Бруну
Угарте Мануэль
 
63'
Мазрауи Нуссаир
Далот Диогу
 
63'
Зиркзее Джошуа
Рэшфорд Маркус
 
63'
 
Лофтхаус Киран
Коттер Барри
72'
 
Хамфрис Стивен
78'
Де Лигт Маттейс
Эванс Джонни
 
81'
Эриксен Кристиан
(Фернандеш Бруну)
6:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 123
Манчестер Юнайтед 98.4% (121)
X 0.8% (1)
Барнсли 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Барнсли
9.90
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9.37
36.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байындыр
Алтай
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
35
Эванс
Джонни
43
Кольер
Тоби
18
Каземиро
Карлос
25
Угарте
Мануэль
21
Антони
14
Эриксен
Кристиан
17
Гарначо
Алехандро
10
Рэшфорд
Маркус
1
Слонина
Гэбриел
6
Де
Жевинье
Маэль
Дюран
4
Робертс
Марк
32
Эрл
Джош
2
Коттер
Барри
7
О'Киффи
Кори
8
Филлипс
Адам
45
Йоганан
Вимал
48
Коннелл
Лука
36
Уоттерс
Макс
11
Джало
Фабио
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Барнсли
3-4-1-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Барнсли

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КC
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 2 2
Рэшфорд Маркус 2 2
Антони 1 (1) 1
Эриксен Кристиан 0 0
Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинс Донован 1 0.33
Уоттерс Макс 1 0.33
Филлипс Адам 0 0
Georgie Gent 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттер Барри 1 0
Слонина Гэбриел 1 0
Де Жевинье Маэль Дюран 1 0
Йоганан Вимал 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барнсли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барнсли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барнсли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Барнсли
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стивенэйдж - Барнсли 3:0 Барнсли - Бристоль Роверс 2:1 Кроули Таун - Барнсли 0:3 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 1:0
Барнсли - Нортгемптон 2:2 Барнсли - Манчестер Юнайтед Академия 2:3 Линкольн Сити - Барнсли 1:2 Уиган - Барнсли 1:1 Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Барнсли

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Барнсли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    6:0!!!
    ЭРИКСЕН!!! Гарначо слева отправил вперёд Фернандеша, чей прострел к воротам в касание замкнул Эриксен, направивший мяч в ближний угол.
  • 80'
    Зиркзее справа с двадцати метров пробил левее ворот.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Джонни Эванса на поле вышел Маттейс Де Лигт.
  • 77'
    МАзрауи в чужой штрафной площади принял мяч от Фернандеша, но разворачивался слишком долго и был "накрыт" соперниками.
  • 76'
    Антони справа ворвался в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Слонина в падении ногой мяч отбил.
  • Желтая карточка
    74'
    Хамфрис получил жёлтую карточку за симуляцию.
  • 73'
    Удар Антони справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 72'
    Коннелл слева с двадцати двух метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    71'
    Справа от Фернандеша прошёл пас в центр штрафной площади на Гарначо, который с девяти метров пробил выше ворот.
  • 70'
    Филлипс справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Угловой
    69'
    Угловой удар хозяева разыграли. Подача слева последовала к дальней штанге, где Магуайру головой не удалось направить мяч в створ ворот.
  • Опасный момент
    68'
    Антони справа с двадцати метров пробил под перекладину. Слонина в прыжке сумел отвести угрозу.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Барнсли": вместо Барри Коттера на поле вышел Киран Лофтхаус.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Манчсетер Юнайтед": вместо Маркуса Рэшфорда на поле вышел Джошуа Зиркзее.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Диогу Далота на поле вышел Нуссаир Мазрауи.
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    • Замена
      64'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Мануэля Угарте на поле вышел Бруну Фернандеш.
    • 62'
      Гарначо справа попытался вывести к воротам Антони, но Слонина растянулся на газоне и смог прервать обостряющую передачу.
    • 61'
      Коннелл со штрафного пробил в стенку.
    • Фол, нарушение
      60'
      Угарте сбил Хамфриса на подходе к штрафной площади по центру. Двадцать девять метров до ворот.
    • 59'
      "Барнсли" подержал мяч у центрального круга.
    • 2 гола - дубль!
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      5:0!!!
      РЭШФОРД!!! Гарначо на чужой половине поля сыграл на перехвате и вывел слева к воротам Рэшфорда, который низом точно пробил в ближний угол с двенадцати метров.
    • Замена
      56'
      Замена в составе "Барнсли": вместо Макса Уоттерса на поле вышел Сэм Косгроу.
    • Фол, нарушение
      55'
      Антони в центральном круге сбил Же Жевинье.
    • 54'
      "Манчестер Юнайтед" с мячом откатился на свою половину поля.
    • 53'
      Рэшфорд справа со штрафного низом пробил в дальний угол ворот. Слонина прилёг на газон и отбил мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      52'
      Коннелл у чужой штрафной площади руками придержал Эванса.
    • 51'
      Гарначо слева не смог сделать точный пас вперёд, но мяч от соперника отскочил за пределы поля.
    • 2 гола - дубль!
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      4:0!!!
      ГАРНАЧО!!! Гарначо слева убежал один на один с голкипером и низом точно пробил в дальний угол с пятнадцати метров. Отличную голевую передачу отдал Эриксен.
    • Фол, нарушение
      48'
      Каземиро на чужой половине поля нарушил правила.
    • Замена
      47'
      В составе "Барнсли" в перерыве состоялся ряд замен: вместо Марка Робертса, Вимала Йоганана и Фабио Джало на поле вышли Уонор Маккарти, Мэттью Крэйг и Стивен Хамфрис.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Манчестере!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Манчестер Юнайтед" - "Барнсли" - 3:0.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:0!!!
      ГАРНАЧО!!! Рэшфорд в штрафной площади слева пошёл в центр. После серии отскоков к воротам выскочил Гарначо и сделал счёт крупным.
    • Офсайд
      45'
      Уоттерс оказался в офсайде.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Уорд в первом тайме.
    • Травма, повреждение
      44'
      Угарте у угла своей штрафной площади в стыке с Коннеллом получил травму. Требуется помощь медиков. У уругвайца колено в крови.
    • 42'
      "Манчестер Юнайтед" у центрального круга покатал мяч.
    • Угловой
      41'
      Хозяева разыграли угловой удар неудачно. Филлипс на фланге перехватил мяч, но контратаку организовать не смог.
    • 40'
      Гарначо с Рэшфордом слева заработали угловой удар.
    • 39'
      Кольер слева отправил вперёд Гарначо, который вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Эриксена. Де Жевинье сыграл на перехвате.
    • 38'
      Подачу Антони справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • Пенальти
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      АНТОНИ!!! Антони с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол. Слонина угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.
    • Желтая карточка
      36'
      Слонина получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      36'
      Пенальти! Слонина в штрафной площади сбил Антони.
    • Фол, нарушение
      35'
      Эрл у центрального круга сзади ударил по ногам Эриксена.
    • Офсайд
      34'
      Рэшфорд и Гарначо слева забежали в офсайд.
    • Офсайд
      32'
      Каземиро пасом пяткой справа вывел к воротам Далота, который оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      31'
      Слева попытался убежать вперёд Угарте, но его в спину успел подтолкнуть Коннелл.
    • Фол, нарушение
      30'
      Угарте в центре поля сбил Коннелла.
    • 29'
      Перевод Рэшфорда налево на Гарначо сумел перехватить Де Жевинье.
    • Фол, нарушение
      28'
      Угарте у центрального круга сбил Йоганана.
    • 26'
      Далот справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Рэшфорда, у которого пас в касание не прошёл.
    • 25'
      Коннелл справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      24'
      Кольер на фланге сбил Коттера.
    • 23'
      Гарначо на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Офсайд
      22'
      Филлипс справа забежал в офсайд.
    • 20'
      Удар Гарначо слева из пределов штрафной площади заблокирован соперниками.
    • 19'
      На длинный заброс Байындыра вперёд откликнулся Антони, но первым на мяче оказался Слонина, вышедший к линии штрафной площади.
    • 18'
      "Барнсли" организовал атаку правым флангом и упустил мяч за пределы поля.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      РЭШФОРД!!! Рэшфорд справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров сильно пробил в дальний угол мимо Слонина. Отличную передачу вперёд на Маркуса сделал Гарначо.
    • 16'
      Магуайр не смог сделать точный пас вперёд направо на Антони. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 15'
      Антони на правом фланге не смог пройти О'Киффи. Мяч выбит к центральному кругу, откуда хозяевам придётся начинать очередную атаку.
    • Угловой
      14'
      Эриксен от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Рэшфорда, чей удар с пятнадцати метров заблокирован.
    • 13'
      Рэшфорд справа прорвался в штрафную площадь, где его удар пришёлся в лицо Робертсу.
    • 12'
      Эриксен заброс на Гарначо налево вперёд исполнил слабо, и соперники мяч перехватили.
    • 11'
      Навес Каземиро справа в штрафную площадь получился слабым и низким, и Робертс перехватил мяч.
    • 10'
      Постепенно инициатива начинает переходит к хозяевам. Выражается это только в контроле мяча. Подходов к воротам нет.
    • 8'
      "Манчестер Юнайтед" в центре поля подержал мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Каземиро на чужой половине поля врезал по ногам Коннеллу.
    • Офсайд
      6'
      Филлипс справа со штрафного навесил к воротам, где Угарте головой отправил мяч за пределы поля. При  этом кто-то из гостей оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      5'
      Каземиро на чужой половине перестарался с прессингом и сбил О'Киффи.
    • 4'
      Гости активнее начали встречу и накатывают одну атаку за другой. До ударов по воротам дело не доходит, но обороны "Манчестер Юнайтед" находится под давлением.
    • 3'
      Филлипс справа ушёл от Угарте и навесил в штрафную площадь, где на перехвате сыграл Эванс.
    • 2'
      "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Барнсли" - в светло-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Олд Траффорд"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 6:0 Барнсли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98.4% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Барнсли
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    28.83% (32)
    Нет
    71.17% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    47.2% (58)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    13% (16)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    12.2% (15)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    10.6% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.1% (5)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    2.4% (3)
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