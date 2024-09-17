Антони справа ворвался в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Слонина в падении ногой мяч отбил.

МАзрауи в чужой штрафной площади принял мяч от Фернандеша, но разворачивался слишком долго и был "накрыт" соперниками.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Джонни Эванса на поле вышел Маттейс Де Лигт.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 6:0!!! ЭРИКСЕН!!! Гарначо слева отправил вперёд Фернандеша, чей прострел к воротам в касание замкнул Эриксен, направивший мяч в ближний угол.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Диогу Далота на поле вышел Нуссаир Мазрауи.

Замена в составе "Манчсетер Юнайтед": вместо Маркуса Рэшфорда на поле вышел Джошуа Зиркзее.

Замена в составе "Барнсли": вместо Барри Коттера на поле вышел Киран Лофтхаус.

Антони справа с двадцати метров пробил под перекладину. Слонина в прыжке сумел отвести угрозу.

Угловой удар хозяева разыграли. Подача слева последовала к дальней штанге, где Магуайру головой не удалось направить мяч в створ ворот.

Филлипс справа навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за боковую линию поля.

Справа от Фернандеша прошёл пас в центр штрафной площади на Гарначо, который с девяти метров пробил выше ворот.

Коннелл слева с двадцати двух метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Рэшфорд справа со штрафного низом пробил в дальний угол ворот. Слонина прилёг на газон и отбил мяч в сторону.

"Манчестер Юнайтед" с мячом откатился на свою половину поля.

Антони в центральном круге сбил Же Жевинье.

Замена в составе "Барнсли": вместо Макса Уоттерса на поле вышел Сэм Косгроу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0!!! РЭШФОРД!!! Гарначо на чужой половине поля сыграл на перехвате и вывел слева к воротам Рэшфорда, который низом точно пробил в ближний угол с двенадцати метров.

Угарте сбил Хамфриса на подходе к штрафной площади по центру. Двадцать девять метров до ворот.

Коннелл со штрафного пробил в стенку.

Гарначо справа попытался вывести к воротам Антони, но Слонина растянулся на газоне и смог прервать обостряющую передачу.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Мануэля Угарте на поле вышел Бруну Фернандеш.

Второй тайм в Манчестере!

В составе "Барнсли" в перерыве состоялся ряд замен: вместо Марка Робертса, Вимала Йоганана и Фабио Джало на поле вышли Уонор Маккарти, Мэттью Крэйг и Стивен Хамфрис.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! ГАРНАЧО!!! Гарначо слева убежал один на один с голкипером и низом точно пробил в дальний угол с пятнадцати метров. Отличную голевую передачу отдал Эриксен.

Гарначо слева не смог сделать точный пас вперёд, но мяч от соперника отскочил за пределы поля.

Первый тайм

— Перерыв! "Манчестер Юнайтед" - "Барнсли" - 3:0.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

ГАРНАЧО!!! Рэшфорд в штрафной площади слева пошёл в центр. После серии отскоков к воротам выскочил Гарначо и сделал счёт крупным.

45' Уоттерс оказался в офсайде.

45' 2 минуты добавил Уорд в первом тайме.

44' Угарте у угла своей штрафной площади в стыке с Коннеллом получил травму. Требуется помощь медиков. У уругвайца колено в крови.

42' "Манчестер Юнайтед" у центрального круга покатал мяч.

41' Хозяева разыграли угловой удар неудачно. Филлипс на фланге перехватил мяч, но контратаку организовать не смог.

40' Гарначо с Рэшфордом слева заработали угловой удар.

39' Кольер слева отправил вперёд Гарначо, который вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Эриксена. Де Жевинье сыграл на перехвате.

38' Подачу Антони справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

АНТОНИ!!! Антони с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол. Слонина угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.

36' Слонина получил жёлтую карточку.

36' Пенальти! Слонина в штрафной площади сбил Антони.

35' Эрл у центрального круга сзади ударил по ногам Эриксена.

34' Рэшфорд и Гарначо слева забежали в офсайд.

32' Каземиро пасом пяткой справа вывел к воротам Далота, который оказался в офсайде.

31' Слева попытался убежать вперёд Угарте, но его в спину успел подтолкнуть Коннелл.

30' Угарте в центре поля сбил Коннелла.

29' Перевод Рэшфорда налево на Гарначо сумел перехватить Де Жевинье.

28' Угарте у центрального круга сбил Йоганана.

26' Далот справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Рэшфорда, у которого пас в касание не прошёл.

25' Коннелл справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

24' Кольер на фланге сбил Коттера.

23' Гарначо на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.

22' Филлипс справа забежал в офсайд.

20' Удар Гарначо слева из пределов штрафной площади заблокирован соперниками.

19' На длинный заброс Байындыра вперёд откликнулся Антони, но первым на мяче оказался Слонина, вышедший к линии штрафной площади.

18' "Барнсли" организовал атаку правым флангом и упустил мяч за пределы поля.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РЭШФОРД!!! Рэшфорд справа получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров сильно пробил в дальний угол мимо Слонина. Отличную передачу вперёд на Маркуса сделал Гарначо.

16' Магуайр не смог сделать точный пас вперёд направо на Антони. Мяч оказался за боковой линией поля.

15' Антони на правом фланге не смог пройти О'Киффи. Мяч выбит к центральному кругу, откуда хозяевам придётся начинать очередную атаку.

14' Эриксен от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Рэшфорда, чей удар с пятнадцати метров заблокирован.

13' Рэшфорд справа прорвался в штрафную площадь, где его удар пришёлся в лицо Робертсу.

12' Эриксен заброс на Гарначо налево вперёд исполнил слабо, и соперники мяч перехватили.

11' Навес Каземиро справа в штрафную площадь получился слабым и низким, и Робертс перехватил мяч.

10' Постепенно инициатива начинает переходит к хозяевам. Выражается это только в контроле мяча. Подходов к воротам нет.

8' "Манчестер Юнайтед" в центре поля подержал мяч.

7' Каземиро на чужой половине поля врезал по ногам Коннеллу.

6' Филлипс справа со штрафного навесил к воротам, где Угарте головой отправил мяч за пределы поля. При этом кто-то из гостей оказался в офсайде.

5' Каземиро на чужой половине перестарался с прессингом и сбил О'Киффи.

4' Гости активнее начали встречу и накатывают одну атаку за другой. До ударов по воротам дело не доходит, но обороны "Манчестер Юнайтед" находится под давлением.

3' Филлипс справа ушёл от Угарте и навесил в штрафную площадь, где на перехвате сыграл Эванс.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Барнсли" - в светло-серой форме.