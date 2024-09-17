Тур: 3. Стадион: Бет365. Зрители: 8927
0'
18' Желтая карточкаТомпсон Джордан
28' Желтая карточкаХелм Марк
33' Желтая карточкаБаэ Джун Хо
45' Желтая карточкаМейор Дэнни
45' Желтая карточкаМанхуф Миллион
1:0
54' ГолРоуз Майкл
57' Желтая карточкаБолтон Джеймс
89' Желтая карточкаЙоханссон Виктор
1:1
90' ГолБеннетт Рис
2 1
1:1
1:1
1:1
2:1
2:1
3:1
3:2
3:2
3:2
Ход матча
18'
28'
33'
45'
45'
54'
1:0
57'
89'
90'
1:1
121'
1:1
121'
1:1
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:1
121'
3:1
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:2
Пен
2:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
41
Jaden
Dixon
26
Филлипс
Эшли
11
Кумас
Льюис
10
Баэ
Джун
Хо
24
Моран
Эндрю
13
Линч
Джей
10
Мейор
Дэнни
17
Хелм
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Jaden DixonЗащитник
-
26 Филлипс ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кумас ЛьюисПолузащитник
-
10 Баэ Джун ХоПолузащитник
-
24 Моран ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бонам ДжекВратарь
-
17 Бока ЭрикЗащитник
-
16 Уилмот БенЗащитник
-
37 Тезгель ЭмреПолузащитник
-
12 Секо ТацукиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Райан Шоукросс
- Основной состав
-
13 Линч ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейор ДэнниПолузащитник
-
17 Хелм МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Поттер ФинлиЗащитник
-
15 Беннетт РисЗащитник
- Нападающий
-
14 Лонерган ТомНападающий
-
11 Брум РайанНападающий
- Нападающий
-
33 Pele Smith
-
32 _Kayden H.
-
Главный тренер: Чарли Адам
История личных встреч
Сток Сити
Флит Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|2
|0.67
|Тезгель Эмре
|2
|0.67
|Кумас Льюис
|1
|0.33
|Роуз Майкл
|1
|0.33
|Ммаэ Райан
|1
|0.33
|Фредди Андерсон
|1
|0.33
|Моран Эндрю
|0
|0
|Бэйкер Льюис
|0
|0
|Гуч Линден
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Сидибе Сулейман
|0
|0
Флит Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грейдон Райан
|3
|1
|Беннетт Рис
|1
|0.33
|Ronan Coughlan
|1
|0.33
|Мейор Дэнни
|0
|0
|Вёрчью Мэттью
|0
|0
|Паттерсон Финикс
|0
|0
Карточки
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Виктор
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Баэ Джун Хо
|1
|0
Флит Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейор Дэнни
|2
|0
|Болтон Джеймс
|1
|0
|Брум Райан
|1
|0
|Вёрчью Мэттью
|1
|0
|Бондс Эллиот
|1
|0
|Сарпонг-Виреду Брендан
|1
|0
|Хелм Марк
|1
|0
|Лонерган Том
|1
|0
Результаты матчей
Сток Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Флит Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Сток Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Флит Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оксфорд Юнайтед - Сток Сити 1:0 Плимут - Сток Сити 0:1 Мидлсбро - Сток Сити 0:5 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2
Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1
Флит Таун
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Карлайл - Флит Таун 2:3 Флит Таун - Астон Вилла Академия 2:3 Уимблдон - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Ротерхэм 2:1
Флит Таун - Джиллингем 0:0 Ноттс Каунти - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Вест Бромвич 2:1 Флит Таун - Гримсби 1:0 Рексхэм - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флит Таун - Олдершот Таун 1:5 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Бёртон 3:0 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Флит Таун - Челтенем 1:2 Флит Таун - Чарльтон 1:1
Результаты матчей
Сток Сити
Флит Таун
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сток Сити
Флит Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1