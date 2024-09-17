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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 8927
Сток Сити
1:1
Итог после пенальти
2
1
Флит Таун
0'
18' Желтая карточка
Томпсон Джордан
28' Желтая карточка
Хелм Марк
33' Желтая карточка
Баэ Джун Хо
45' Желтая карточка
Мейор Дэнни
45' Желтая карточка
Манхуф Миллион
1:0
54' Гол
Роуз Майкл
57' Желтая карточка
Болтон Джеймс
89' Желтая карточка
Йоханссон Виктор
1:1
90' Гол
Беннетт Рис
2 1
1:1
Паттерсон Финикс
Кэннон Томас
1:1
1:1
Грейдон Райан
Тезгель Эмре
2:1
2:1
Одубеко Адемипо
Сидибе Сулейман
3:1
3:2
Бондс Эллиот
Бургер Ваутер
3:2
3:2
Брум Райан

Ход матча

7'
 
_Kayden H.
Холгейт Харрисон
18'
Томпсон Джордан
 
28'
 
Хелм Марк
33'
Баэ Джун Хо
 
41'
Уилмот Бен
Филлипс Эшли
 
45'
 
Мейор Дэнни
45'
Манхуф Миллион
 
46'
Бока Эрик
Стивенс Энда
 
54'
Роуз Майкл
(Сидибе Сулейман)
1:0
57'
 
Болтон Джеймс
59'
 
Брум Райан
Джонстон Карл
59'
 
Грейдон Райан
Ronan Coughlan
62'
Бургер Ваутер
Моран Эндрю
 
63'
Тезгель Эмре
Манхуф Миллион
 
63'
Кэннон Томас
Баэ Джун Хо
 
70'
 
Беннетт Рис
_Kayden H.
71'
 
Одубеко Адемипо
Хелм Марк
72'
 
Лонерган Том
Мейор Дэнни
89'
Darius Lipsiuc
Кумас Льюис
 
89'
Йоханссон Виктор
 
90'
1:1
Беннетт Рис
(Паттерсон Финикс)
121'
1:1
Паттерсон Финикс
121'
Кэннон Томас
1:1
121'
1:1
Грейдон Райан
121'
Тезгель Эмре
2:1
121'
2:1
Одубеко Адемипо
121'
Сидибе Сулейман
3:1
121'
3:2
Бондс Эллиот
121'
Бургер Ваутер
3:2
121'
3:2
Брум Райан
Пен
2:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Йоханссон
Виктор
41
Jaden
Dixon
26
Филлипс
Эшли
5
Роуз
Майкл
3
Стивенс
Энда
30
Сидибе
Сулейман
15
Томпсон
Джордан
11
Кумас
Льюис
10
Баэ
Джун
Хо
24
Моран
Эндрю
42
Манхуф
Миллион
13
Линч
Джей
4
Сарпонг-Виреду
Брендан
18
Холгейт
Харрисон
5
Болтон
Джеймс
2
Джонстон
Карл
6
Бондс
Эллиот
8
Вёрчью
Мэттью
10
Мейор
Дэнни
17
Хелм
Марк
44
Паттерсон
Финикс
19
Ronan
Coughlan
Сток Сити
4-2-3-1
Флит Таун
3-4-1-2

История личных встреч

Сток Сити
Флит Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 2 0.67
Тезгель Эмре 2 0.67
Кумас Льюис 1 0.33
Роуз Майкл 1 0.33
Ммаэ Райан 1 0.33
Фредди Андерсон 1 0.33
Моран Эндрю 0 0
Бэйкер Льюис 0 0
Гуч Линден 0 0
Бока Эрик 0 0
Сидибе Сулейман 0 0
Флит Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грейдон Райан 3 1
Беннетт Рис 1 0.33
Ronan Coughlan 1 0.33
Мейор Дэнни 0 0
Вёрчью Мэттью 0 0
Паттерсон Финикс 0 0

Карточки

Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Виктор 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Баэ Джун Хо 1 0
Флит Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейор Дэнни 2 0
Болтон Джеймс 1 0
Брум Райан 1 0
Вёрчью Мэттью 1 0
Бондс Эллиот 1 0
Сарпонг-Виреду Брендан 1 0
Хелм Марк 1 0
Лонерган Том 1 0

Результаты матчей

Сток Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Флит Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Сток Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Флит Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оксфорд Юнайтед - Сток Сити 1:0 Плимут - Сток Сити 0:1 Мидлсбро - Сток Сити 0:5 Сток Сити - Вест Бромвич 1:2
Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1
Флит Таун
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Карлайл - Флит Таун 2:3 Флит Таун - Астон Вилла Академия 2:3 Уимблдон - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Ротерхэм 2:1
Флит Таун - Джиллингем 0:0 Ноттс Каунти - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Вест Бромвич 2:1 Флит Таун - Гримсби 1:0 Рексхэм - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флит Таун - Олдершот Таун 1:5 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Бёртон 3:0 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Флит Таун - Челтенем 1:2 Флит Таун - Чарльтон 1:1

Результаты матчей

Сток Сити
Флит Таун

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сток Сити
Флит Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кэннон Томас не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Паттерсон Финикс не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • 54'
      Г О О О О Л - Роуз Майкл бьет в цель!
    • 46'
      Стивенс Энда уходит с поля. Бока Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Манхуф Миллион получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Мейор Дэнни получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Филлипс Эшли уходит с поля. Уилмот Бен выходит вместо него
    • 33'
      Баэ Джун Хо получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Марк Хелм получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Джордан Томпсон получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Холгейт Харрисон уходит с поля. Kayden Hughes выходит вместо него
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