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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 13945
КПР
1:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
16' Гол
Нкетиа Эдди
27' Желтая карточка
Варан Жонатан
29' Желтая карточка
Камада Даити
1:1
53' Гол
Филд Сэм
56' Желтая карточка
Нкетиа Эдди
58' Желтая карточка
Эшби Харрисон
1:2
64' Гол
Эзе Эберечи
76' Желтая карточка
Смит Пол
90' Желтая карточка
Хендерсон Дин
90' Желтая карточка
Филд Сэм
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Нкетиа Эдди
(Эзе Эберечи)
27'
Варан Жонатан
 
29'
 
Камада Даити
46'
Дембеле Карамоко Кадер
Диксон-Боннер Элайджа
 
53'
Филд Сэм
1:1
56'
 
Нкетиа Эдди
58'
Эшби Харрисон
 
64'
1:2
Эзе Эберечи
(Камада Даити)
65'
 
Сарр Исмаила
Нкетиа Эдди
68'
Сантос Хеверттон
Саито Коки
 
68'
Alfie Lloyd
Эшби Харрисон
 
74'
 
Хьюз Уилл
Матета Жан-Филипп
76'
Смит Пол
 
80'
Андерсен Лукас
Смит Пол
 
80'
Данн Джимми
Мадсен Николас
 
90'
 
Хендерсон Дин
90'
 
Шлупп Джеффри
Камада Даити
90'
Филд Сэм
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Уолш
Джо
II
20
Эшби
Харрисон
5
Кук
Стив
8
Филд
Сэм
22
Паал
Кеннет
40
Варан
Жонатан
19
Диксон-Боннер
Элайджа
11
Смит
Пол
III
24
Мадсен
Николас
14
Саито
Коки
18
Целар
Жан
1
Хендерсон
Дин
26
Ричардс
Крис
6
Гехи
Марк
5
Лакруа
Максанс
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
8
Лерма
Хефферсон
18
Камада
Даити
9
Нкетиа
Эдди
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
КПР
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

КПР
Кристал Пэлас

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.82
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
76

Бомбардиры внутри турнира

КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 1 0.33
Филд Сэм 1 0.33
Смит Пол III 1 0.33
Сантос Хеверттон 1 0.33
Данн Джимми 0 0
Alfie Lloyd 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 2 1
Матета Жан-Филипп 2 1
Камада Даити 1 0.5
Нкетиа Эдди 1 0.5
Уортон Адам 0 0

Карточки

КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колбэк Джек 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Целар Жан 1 0
Смит Пол III 1 0
Эшби Харрисон 1 0
Варан Жонатан 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Daniel Bennie 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

КПР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
КПР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
КПР
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КПР
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Лутон Таун - КПР 1:2 КПР - Лутон Таун 1:1 КПР - Плимут 1:1
Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:3 КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2 ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

КПР
Кристал Пэлас

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КПР
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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      Г О О О О Л - Филд Сэм бьет в цель!
    • 46'
      Элайджа Диксон-Боннер уходит с поля. Дембеле Карамоко Кадер выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Камада Даити получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Варан Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Эзе Эберечи сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Нкетиа Эдди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Loftus Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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