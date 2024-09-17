Тур: 3. Стадион: Лофтус Роуд. Зрители: 13945
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолНкетиа Эдди
27' Желтая карточкаВаран Жонатан
29' Желтая карточкаКамада Даити
1:1
53' ГолФилд Сэм
56' Желтая карточкаНкетиа Эдди
58' Желтая карточкаЭшби Харрисон
1:2
64' ГолЭзе Эберечи
76' Желтая карточкаСмит Пол
90' Желтая карточкаХендерсон Дин
90' Желтая карточкаФилд Сэм
90'+7
Ход матча
16'
0:1
27'
29'
53'
1:1
56'
58'
64'
1:2
76'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уолш
Джо
II
5
Кук
Стив
8
Филд
Сэм
22
Паал
Кеннет
11
Смит
Пол
III
14
Саито
Коки
18
Целар
Жан
26
Ричардс
Крис
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
-
13 Уолш ДжоВратарь
- Защитник
-
5 Кук СтивЗащитник
-
8 Филд СэмЗащитник
-
22 Паал КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Саито КокиПолузащитник
-
18 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Фрай МикаэльНападающий
-
-
-
28 Alfie Lloyd
-
Главный тренер: Сифуэнтес Марти
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
История личных встреч
КПР
Кристал Пэлас
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.82
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
76
Бомбардиры внутри турнира
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|1
|0.33
|Филд Сэм
|1
|0.33
|Смит Пол III
|1
|0.33
|Сантос Хеверттон
|1
|0.33
|Данн Джимми
|0
|0
|Alfie Lloyd
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|2
|1
|Матета Жан-Филипп
|2
|1
|Камада Даити
|1
|0.5
|Нкетиа Эдди
|1
|0.5
|Уортон Адам
|0
|0
Карточки
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колбэк Джек
|1
|0
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Смит Пол III
|1
|0
|Эшби Харрисон
|1
|0
|Варан Жонатан
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
|Daniel Bennie
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Результаты матчей
КПР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
КПР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
КПР
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КПР
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Лутон Таун - КПР 1:2 КПР - Лутон Таун 1:1 КПР - Плимут 1:1
Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:3 КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2 ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Результаты матчей
КПР
Кристал Пэлас
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
КПР
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1