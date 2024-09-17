Тур: 3. Стадион: Блумфилд Роуд. Зрители: 5429
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаМусаба Антони
0:1
34' ГолБернард Ди'Шон
63' Желтая карточкаБисли Джейк
68' Желтая карточкаМорган Алби
75' Желтая карточкаВалентин Поль
88' Желтая карточкаЧарльз Пирс
90' Желтая карточкаГассама Джейди
90'+7
Ход матча
31'
34'
0:1
63'
68'
75'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
20
Кейси
Оливер
26
Эшворт
Зак
10
Кэри
Сонни
18
Бисли
Джейк
47
Чарльз
Пирс
3
Лоу
Макс
30
Sean
Fusire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кейси ОливерЗащитник
-
26 Эшворт ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэри СонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бисли ДжейкНападающий
- Запасные игроки
-
30 Тайрер ХарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Аптер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Sean FusireПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Смит МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
-
27 Валери ЯнПолузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Макнил ЧарлиПолузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Рёль Данни
История личных встреч
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
0.88
Среднее время на гол
105
102
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
0.93
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
96
96
Бомбардиры внутри турнира
Блэкпул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннингтон Мэттью
|2
|0.67
|Бисли Джейк
|1
|0.33
|Эванс Ли II
|1
|0.33
|Коулсон Хейден
|1
|0.33
|Финниган Райан
|1
|0.33
|Аптер Роберт
|0
|0
|Эшворт Зак
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патерсон Каллум
|2
|0.67
|Макнил Чарли
|2
|0.67
|Угбо Ике
|1
|0.33
|Валентин Поль
|1
|0.33
|Лоу Джамал
|1
|0.33
|Бернард Ди'Шон
|1
|0.33
|Смит Майкл II
|0
|0
|Бэннан Барри
|0
|0
|Джонсон Марвин
|0
|0
|Кобачки Олаф
|0
|0
Карточки
Блэкпул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бисли Джейк
|1
|0
|Морган Алби
|1
|0
|Кейси Оливер
|1
|0
|Аптер Роберт
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихьекве Майкл
|2
|0
|Валентин Поль
|2
|0
|Виндасс Джош
|1
|0
|Мусаба Антони
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
|Чарльз Пирс
|1
|0
Результаты матчей
Блэкпул
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Блэкпул
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Блэкпул
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
4
67%
2
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкпул
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блэкпул - Эксетер Сити 2:1 Блэкпул - Крю Александра 4:1 Блэкпул - Уиком 2:2 Блэкберн - Блэкпул 1:2
Кембридж Юнайтед - Блэкпул 4:4 Блэкпул - Стокпорт 0:3 Бёртон - Блэкпул 0:4 Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3 Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Гримсби - Шеффилд Уэнсдей 1:5 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2
Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0
Результаты матчей
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1