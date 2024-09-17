  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5429
Блэкпул
0:1
Конец матча
Шеффилд Уэнсдей
0'
31' Желтая карточка
Мусаба Антони
0:1
34' Гол
Бернард Ди'Шон
63' Желтая карточка
Бисли Джейк
68' Желтая карточка
Морган Алби
75' Желтая карточка
Валентин Поль
88' Желтая карточка
Чарльз Пирс
90' Желтая карточка
Гассама Джейди
90'+7

Ход матча

31'
 
Мусаба Антони
34'
0:1
Бернард Ди'Шон
(Смит Майкл II)
46'
 
Гассама Джейди
Мусаба Антони
58'
 
Фамево Акин
Gabriel Otegbayo
62'
Хэмилтон Си-Джей
Томпсон Доминик
 
62'
Лоуренс-Гэбриэл Джордан
Коулсон Хейден
 
63'
Бисли Джейк
 
68'
Морган Алби
 
68'
 
Макнил Чарли
Лоу Джамал
73'
Аптер Роберт
Эмблтон Эллиот
 
73'
Джозеф Кайл
Бисли Джейк
 
73'
Финниган Райан
Морган Алби
 
75'
 
Валентин Поль
76'
 
Бэннан Барри
Ингельссон Сванте
76'
 
Палмер Лиам
Sean Fusire
88'
 
Чарльз Пирс
90'
 
Гассама Джейди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
О'Доннелл
Ричард
5
Пеннингтон
Мэттью
20
Кейси
Оливер
26
Эшворт
Зак
15
Коулсон
Хейден
14
Эмблтон
Эллиот
8
Морган
Алби
10
Кэри
Сонни
23
Томпсон
Доминик
16
Роудс
Джордан
18
Бисли
Джейк
47
Чарльз
Пирс
14
Валентин
Поль
33
Gabriel
Otegbayo
5
Бернард
Ди'Шон
3
Лоу
Макс
13
Патерсон
Каллум
8
Ингельссон
Сванте
30
Sean
Fusire
45
Мусаба
Антони
9
Лоу
Джамал
24
Смит
Майкл
II
Блэкпул
3-5-2
Шеффилд Уэнсдей
4-4-2

История личных встреч

Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
0:2
К
0:3
К
1:1
КC
0:0
Ч
2:0
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.88

Среднее время на гол

105
102

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

0.93
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

96
96

Бомбардиры внутри турнира

Блэкпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннингтон Мэттью 2 0.67
Бисли Джейк 1 0.33
Эванс Ли II 1 0.33
Коулсон Хейден 1 0.33
Финниган Райан 1 0.33
Аптер Роберт 0 0
Эшворт Зак 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патерсон Каллум 2 0.67
Макнил Чарли 2 0.67
Угбо Ике 1 0.33
Валентин Поль 1 0.33
Лоу Джамал 1 0.33
Бернард Ди'Шон 1 0.33
Смит Майкл II 0 0
Бэннан Барри 0 0
Джонсон Марвин 0 0
Кобачки Олаф 0 0

Карточки

Блэкпул
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бисли Джейк 1 0
Морган Алби 1 0
Кейси Оливер 1 0
Аптер Роберт 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихьекве Майкл 2 0
Валентин Поль 2 0
Виндасс Джош 1 0
Мусаба Антони 1 0
Гассама Джейди 1 0
Чарльз Пирс 1 0

Результаты матчей

Блэкпул
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Блэкпул
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Блэкпул
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
4
67%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкпул
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блэкпул - Эксетер Сити 2:1 Блэкпул - Крю Александра 4:1 Блэкпул - Уиком 2:2 Блэкберн - Блэкпул 1:2
Кембридж Юнайтед - Блэкпул 4:4 Блэкпул - Стокпорт 0:3 Бёртон - Блэкпул 0:4 Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3 Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - КПР 1:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Гримсби - Шеффилд Уэнсдей 1:5 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2
Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0

Результаты матчей

Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Смит Майкл II сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Ди'Шон Бернард бьет в цель!
    • 31'
      Мусаба Антони получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Блэкпул 0:1 Шеффилд Уэнсдей онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный