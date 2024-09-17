Тур: 3. Стадион: Дипдэйл. Зрители: 5530
1:1
Итог после пенальти
16
15
0'
17' Желтая карточкаДиоп Исса
1:0
35' ГолЛедсон Райан
1:1
61' ГолНелсон Райс
16 15
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:6
6:6
6:7
7:7
7:8
8:8
8:9
9:9
9:9
9:9
9:10
10:10
10:11
11:11
11:12
12:12
12:13
13:13
13:14
14:14
14:15
15:15
15:16
16:16
16:16
17:16
Ход матча
17'
35'
1:0
61'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
122'
6:7
122'
7:7
122'
7:8
122'
8:8
122'
8:9
122'
9:9
122'
9:9
122'
9:9
122'
9:10
122'
10:10
123'
10:11
123'
11:11
123'
11:12
123'
12:12
123'
12:13
123'
13:13
123'
13:14
123'
14:14
123'
14:15
123'
15:15
124'
15:16
124'
16:16
124'
16:16
124'
17:16
Пен
16:15
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бауэр
Патрик
29
Хейден
Кейн
40
Боулер
Джош
18
Ледсон
Райан
25
Холмс
Дуэйн
23
Бенда
Стивен
31
Диоп
Исса
15
Куэнка
Хорхе
16
Берге
Сандер
10
Кэрни
Том
19
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр ПатрикЗащитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
40 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
-
25 Холмс ДуэйнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гринвуд СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Основной состав
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Престон Норт Энд
Фулхэм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|3
|1
|Ледсон Райан
|2
|0.67
|Гринвуд Сэм
|2 (1)
|0.67
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.33
|Поттс Брэд
|0
|0
|Холмс Дуэйн
|0
|0
|Маккэнн Алистер
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нелсон Райс
|1
|0.5
|Стэнсфилд Джей
|1
|0.5
|Хименес Рауль
|1 (1)
|0.5
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
Карточки
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэйди Роберт
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Результаты матчей
Престон Норт Энд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Престон Норт Энд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Престон Норт Энд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:1 Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 3:1 Харрогейт - Престон Норт Энд 0:5 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0
Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0
Результаты матчей
Престон Норт Энд
Фулхэм
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Престон Норт Энд
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1