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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5530
Престон Норт Энд
1:1
Итог после пенальти
16
15
Фулхэм

Ход матча

17'
 
Диоп Исса
35'
Ледсон Райан
1:0
61'
Хьюз Эндрю
Бауэр Патрик
 
61'
1:1
Нелсон Райс
(Сессеньон Райан)
68'
Гринвуд Сэм
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
68'
Маккэнн Алистер
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
77'
 
Смит-Роу Эмиль
Рид Харрисон
77'
 
Айуоби Алекс
Уилсон Гарри
82'
Уайтман Бен
Холмс Дуэйн
 
83'
Оккельс Йеппе
Боулер Джош
 
85'
 
Хименес Рауль
Нелсон Райс
85'
 
Годо Мартиаль
Кэрни Том
90'
 
Лукич Саша
Родриго Мунис
121'
1:2
Хименес Рауль
121'
Уайтман Бен
2:2
121'
2:3
Лукич Саша
121'
Гринвуд Сэм
3:3
121'
3:4
Берге Сандер
121'
Оккельс Йеппе
4:4
121'
4:5
Айуоби Алекс
121'
Маккэнн Алистер
5:5
121'
5:6
Сессеньон Райан
121'
Осмаич Милутин
6:6
122'
6:7
Кастань Тимоти
122'
Ледсон Райан
7:7
122'
7:8
Смит-Роу Эмиль
122'
Линдси Лиам
8:8
122'
8:9
Диоп Исса
122'
Стори Джордан
9:9
122'
9:9
Куэнка Хорхе
122'
Хейден Кейн
9:9
122'
9:10
Годо Мартиаль
122'
Хьюз Эндрю
10:10
123'
10:11
Бенда Стивен
123'
Вудмен Фредди
11:11
123'
11:12
Хименес Рауль
123'
Уайтман Бен
12:12
123'
12:13
Лукич Саша
123'
Гринвуд Сэм
13:13
123'
13:14
Берге Сандер
123'
Оккельс Йеппе
14:14
123'
14:15
Айуоби Алекс
123'
Маккэнн Алистер
15:15
124'
15:16
Сессеньон Райан
124'
Осмаич Милутин
16:16
124'
16:16
Кастань Тимоти
124'
Ледсон Райан
17:16
Пен
16:15

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вудмен
Фредди
14
Стори
Джордан
26
Бауэр
Патрик
6
Линдси
Лиам
29
Хейден
Кейн
40
Боулер
Джош
22
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
18
Ледсон
Райан
25
Холмс
Дуэйн
10
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
28
Осмаич
Милутин
23
Бенда
Стивен
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
15
Куэнка
Хорхе
30
Сессеньон
Райан
6
Рид
Харрисон
16
Берге
Сандер
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
19
Нелсон
Райс
9
Родриго
Мунис
Престон Норт Энд
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Престон Норт Энд
Фулхэм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 3 1
Ледсон Райан 2 0.67
Гринвуд Сэм 2 (1) 0.67
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.33
Поттс Брэд 0 0
Холмс Дуэйн 0 0
Маккэнн Алистер 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нелсон Райс 1 0.5
Стэнсфилд Джей 1 0.5
Хименес Рауль 1 (1) 0.5
Андерсен Йоаким 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама 1 0
Рид Харрисон 1 0
Диоп Исса 1 0

Результаты матчей

Престон Норт Энд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Престон Норт Энд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Престон Норт Энд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:1 Оксфорд Юнайтед - Престон Норт Энд 3:1 Харрогейт - Престон Норт Энд 0:5 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0
Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0

Результаты матчей

Престон Норт Энд
Фулхэм

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Престон Норт Энд
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Ледсон Райан бьет в цель!
    • 17'
      Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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