Тур: 3. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 33842
1:1
Итог после пенальти
5
6
0'
1:0
20' ГолДукуре Абдулай
27' Желтая карточкаАрмстронг Адам
31' Желтая карточкаДиксон Роман
1:1
32' ГолХарвуд-Беллис Тэйлор
74' Желтая карточкаХаррисон Джек
86' Желтая карточкаЛиндстрём Йеспер
5 6
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
5:5
5:6
6:6
6:7
6:7
Ход матча
20'
1:0
27'
31'
32'
62'
74'
86'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
122'
6:7
122'
6:7
Пен
5:6
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
75
Диксон
Роман
14
Гомеш
Бету
14
Бри
Джеймс
21
Тэйлор
Чарли
10
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
75 Диксон РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
67 Мартин Шериф
-
-
79 Owen Barker
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тэйлор ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Стюарт РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Эвертон
Саутгемптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.82
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.83
Среднее время на гол
55
108
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.83
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|1
|0.5
|Макнил Дуайт
|1
|0.5
|Ндиайе Ильман
|1
|0.5
|Гомеш Бету
|1
|0.5
|Кин Майкл
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|О'Брайен Джейк
|0
|0
|Ироэгбунам Тим
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|1
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.5
|Бри Джеймс
|1
|0.5
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.5
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0.5
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Диблинг Тайлер
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
|Диксон Роман
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Адам
|1
|0
|Бри Джеймс
|1
|0
|Вуд-Гордон Натан
|1
|0
|Диблинг Тайлер
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0
Результаты матчей
Эвертон
Саутгемптон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1