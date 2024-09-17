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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 33842
Эвертон
1:1
Итог после пенальти
5
6
Саутгемптон

Ход матча

20'
Дукуре Абдулай
(Кин Майкл)
1:0
27'
 
Армстронг Адам
31'
Диксон Роман
 
32'
1:1
Харвуд-Беллис Тэйлор
(Тэйлор Чарли)
46'
 
Фернандеш Матеуш
Лаллана Адам
62'
Янг Эшли
Гомеш Бету
 
62'
Харрисон Джек
Армстронг Харрисон
 
62'
 
Даунс Флинн
Угочукву Лесли
63'
 
Диблинг Тайлер
Корне Максвелл
63'
 
Бреретон Бен
Фрейзер Райан
74'
Харрисон Джек
 
79'
 
Стюарт Росс
Армстронг Адам
79'
Ироэгбунам Тим
Дукуре Абдулай
 
86'
Линдстрём Йеспер
 
121'
1:2
Фернандеш Матеуш
121'
Кин Майкл
2:2
121'
2:3
Стюарт Росс
121'
Макнил Дуайт
3:3
121'
3:4
Бреретон Бен
121'
Ндиайе Ильман
4:4
121'
4:5
Харвуд-Беллис Тэйлор
121'
Линдстрём Йеспер
5:5
121'
5:6
Арибо Джо
121'
Харрисон Джек
6:6
122'
6:7
Бри Джеймс
122'
Янг Эшли
6:7
Пен
5:6

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Виржиния
Жоау
75
Диксон
Роман
5
Кин
Майкл
15
О'Брайен
Джейк
7
Макнил
Дуайт
8
Мангаля
Орель
45
Армстронг
Харрисон
29
Линдстрём
Йеспер
16
Дукуре
Абдулай
10
Ндиайе
Ильман
14
Гомеш
Бету
1
Маккарти
Алекс
14
Бри
Джеймс
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
15
Вуд-Гордон
Натан
21
Тэйлор
Чарли
26
Угочукву
Лесли
10
Лаллана
Адам
22
Корне
Максвелл
7
Арибо
Джо
24
Фрейзер
Райан
9
Армстронг
Адам
Эвертон
4-2-3-1
Саутгемптон
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.82

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.83

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 1 0.5
Макнил Дуайт 1 0.5
Ндиайе Ильман 1 0.5
Гомеш Бету 1 0.5
Кин Майкл 0 0
Миколенко Виталий 0 0
О'Брайен Джейк 0 0
Ироэгбунам Тим 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 1
Фернандеш Матеуш 1 0.5
Бри Джеймс 1 0.5
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.5
Амо-Амеяу Самуэль 1 0.5
Тэйлор Чарли 0 0
Диблинг Тайлер 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 0
Харрисон Джек 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Диксон Роман 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Адам 1 0
Бри Джеймс 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Диблинг Тайлер 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0

Результаты матчей

Эвертон
Саутгемптон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 2 (2)
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Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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