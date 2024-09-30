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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Аль-Садд
2:0
Конец матча
Эстеглаль Тегеран
0'
30' Желтая карточка
Камара Мохамед
1:0
40' Гол в свои ворота
Хоссейни Хоссейн
65' Желтая карточка
Чешми Рузбех
2:0
68' Пенальти
Афиф Акрам
90' Желтая карточка
Гонсалес Кристо
90'+12

Ход матча

22'
Сальман Тарек
Ро-Ро Педро Мигел
 
24'
Аль-Язиди Абдулла
Аталь Юсеф
 
30'
Камара Мохамед
 
40'
Хоссейни Хоссейн
1:0
46'
 
Эслами Мохаммедхоссейн
Мохаммади Мехрдад
46'
 
Raphael I
Салими Иман
65'
 
Чешми Рузбех
66'
 
Какута Гаэль
Arash Rezavand
66'
 
Закипур Милад
Джалали Аболфазл
67'
 
Arman Ramezani
Чешми Рузбех
68'
Афиф Акрам
2:0
78'
Ваад Мохаммед
Гильерме дос Сантос
 
78'
Гонсалес Кристо
Мухика Рафаэль
 
90'
Аль-Хамавенде Ахмед
Аль-Язиди Абдулла
 
90'
 
Alireza Koushki
Машарипов Джалолиддин
90'
Гонсалес Кристо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 13
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 390 Количество передач 481
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
6
Отавио
Пауло
4
Камара
Мохамед
88
Урибе
Матеус
77
Аталь
Юсеф
18
Гильерме
дос
Сантос
84
Афиф
Акрам
19
Мухика
Рафаэль
1
Хоссейни
Хоссейн
6
Салими
Иман
4
Чешми
Рузбех
3
Фаллах
Саман
10
Резаэян
Рамин
33
Джалали
Аболфазл
22
Ндонг
Ибраим
88
Arash
Rezavand
77
Машарипов
Джалолиддин
7
Мохаммади
Мехрдад
19
Бланко-Лещук
Густаво
Аль-Садд
4-2-3-1
Эстеглаль Тегеран
5-3-2

История личных встреч

Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 (1) 1
Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.5
Arash Rezavand 1 0.5
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0

Карточки

Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Кристо 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0
Камара Мохамед 1 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 2 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0

Результаты матчей

Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3
Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2 Аль-Араби - Аль-Садд 2:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0
Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 0:1 Мес Рафсанжан - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Сепахан 1:0

Результаты матчей

Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Райян
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Райян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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