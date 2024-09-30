Тур: 2.
2:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКамара Мохамед
1:0
40' Гол в свои воротаХоссейни Хоссейн
65' Желтая карточкаЧешми Рузбех
2:0
68' ПенальтиАфиф Акрам
90' Желтая карточкаГонсалес Кристо
90'+12
Ход матча
30'
40'
1:0
46'
65'
68'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 13
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 481
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
88
Урибе
Матеус
77
Аталь
Юсеф
84
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
-
29 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
-
77 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
84 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Абдулла ЮсефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ЖованиПолузащитник
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Какута ГаэльНападающий
-
-
55 Raphael I
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javad Nekounam
История личных встреч
Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|2 (1)
|1
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|1
|0.5
|Arash Rezavand
|1
|0.5
|Мохаммади Мехрдад
|0
|0
|Джалали Аболфазл
|0
|0
Карточки
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
|Камара Мохамед
|1
|0
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешми Рузбех
|2
|0
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Аль-Садд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3
Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2 Аль-Араби - Аль-Садд 2:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0
Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 0:1 Мес Рафсанжан - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Сепахан 1:0
Результаты матчей
Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Садд
Эстеглаль Тегеран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1