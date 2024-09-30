Тур: 2.
0:2
Конец матча
Ход матча
3'
0:1
38'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
9 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
491 Количество передач 367
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
19
Учино
Такаси
15
Чжон
Сын-Хен
10
Лима
Фабио
21
Жан
Н'Гессан
18
Ганаэр
Малек
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Учино ТакасиЗащитник
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
-
10 Лима ФабиоПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ганаэр МалекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Джума СалемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сурур МаджедПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Канедо КайоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Мохамед Али
-
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
-
46 Хамиду РаянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.91
2.64
Тотал матчей
3.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
34
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Васль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфтини Суфьян
|1
|0.5
|Хименес Николас
|0
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|1
|0.5
|Ибаньес Рожер
|1
|0.5
|Кесси Франк
|1
|0.5
Карточки
Аль-Васль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канедо Кайо
|1
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|1
|0
|Аль-Санби Абдулрахман
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Васль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Васль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0
Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аль-Васль - Хатта 3:0 Аджман - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:0 Бани Яс - Аль-Васль 0:2
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1
Результаты матчей
Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1