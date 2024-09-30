  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Аль-Васль
0:2
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
0:1
3' Гол
Марез Рияд
0:2
38' Гол
Ибаньес Рожер
82' Желтая карточка
Аль-Санби Абдулрахман
90'+11
1
Аль-Сенани
Халед
19
Учино
Такаси
4
Буфтини
Суфьян
15
Чжон
Сын-Хен
25
Перес
Алексис
10
Лима
Фабио
21
Жан
Н'Гессан
31
Хименес
Николас
18
Ганаэр
Малек
8
Сеферович
Харис
7
Салех
Али
1
Аль-Санби
Абдулрахман
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
15
Аль-Аммар
Абдуллах
Халид
30
Аль-Джухани
Зияд
79
Кесси
Франк
7
Марез
Рияд
24
Вейга
Габриэль
9
Аль-Бураикан
Фирас
99
Тони
Айвен
Аль-Васль
4-4-2
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3
АГЛ
0:4
АГЛ
0:4
АГЛ
1:5
АГЛ
2:1
АГЛ
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:6
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.91
2.64

Тотал матчей

3.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
34

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфтини Суфьян 1 0.5
Хименес Николас 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 1 0.5
Ибаньес Рожер 1 0.5
Кесси Франк 1 0.5

Карточки

Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канедо Кайо 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Аль-Санби Абдулрахман 1 0

Результаты матчей

Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Васль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Васль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0
Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аль-Васль - Хатта 3:0 Аджман - Аль-Васль 1:4 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:0 Бани Яс - Аль-Васль 0:2
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1

Результаты матчей

Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Васль
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Райян
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Райян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Марез Рияд сделал результативную передачу.
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