Тур: 2.
1:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолАлипур Али
3' Желтая карточкаOtabek Jurakuziev
23' Желтая карточкаMohammad Khodabandehlo
45' Желтая карточкаХамдамов Достонбек
1:1
59' ГолЧеран Драган
90' Желтая карточкаХошимов Улугбек
90'+6
Ход матча
1'
1:0
58'
59'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 469
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
19
Амири
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
-
70 Урунов ОстонПолузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
31 Лукаш ЖоауНападающий
-
-
27 Saeid Mehri
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шацких Максим
История личных встреч
Персеполис
Пахтакор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.5
|Амири Вахид
|0
|0
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черан Драган
|1
|0.5
|Сабирходжаев Сардор
|0
|0
Карточки
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амири Вахид
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Mohammad Khodabandehlo
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черан Драган
|1
|0
|Хамдамов Достонбек
|1
|0
|Ибрагимов Иброхим
|1
|0
|Хошимов Улугбек
|1
|0
|Усманов Мухаммадали
|1
|0
|Otabek Jurakuziev
|1
|0
Результаты матчей
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0
Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Персеполис - Фулад Хузестан 4:2 Персеполис - Нафт Гачсаран 3:0
Пахтакор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0
Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Насаф 1:1 Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1 Олимпик Ташкент - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 4:3
Результаты матчей
Персеполис
Пахтакор
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Персеполис
Пахтакор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1