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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Персеполис
1:1
Конец матча
Пахтакор
0'
1:0
1' Гол
Алипур Али
3' Желтая карточка
Otabek Jurakuziev
23' Желтая карточка
Mohammad Khodabandehlo
45' Желтая карточка
Хамдамов Достонбек
1:1
59' Гол
Черан Драган
90' Желтая карточка
Хошимов Улугбек
90'+6

Ход матча

1'
Алипур Али
(Амири Вахид)
1:0
3'
 
Otabek Jurakuziev
23'
Mohammad Khodabandehlo
 
45'
 
Хамдамов Достонбек
46'
Садеги Саид
Mohammad Khodabandehlo
 
58'
Лукаш Жоау
Алипур Али
 
58'
Saeid Mehri
Ахмадзаде Фаршад
 
59'
1:1
Черан Драган
(Сабирходжаев Сардор)
69'
Хатир Аль Иса
Амири Вахид
 
69'
Урунов Остон
Рафей Соруш
 
73'
 
Холдорхонов Пулатхужа
Хамдамов Достонбек
73'
 
Хошимов Улугбек
Otabek Jurakuziev
84'
 
Мерк Кими
Черан Драган
90'
 
Хошимов Улугбек

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 518 Количество передач 469
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гендуз
Алексис
20
Эль-Амлуд
Аюб
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Мохаммади
Милад
7
Рафей
Соруш
5
Масуд
Риги
11
Ахмадзаде
Фаршад
77
Mohammad
Khodabandehlo
19
Амири
Вахид
9
Алипур
Али
12
Назаров
Владимир
3
Азмиддинов
Шахзод
4
Абдуллаев
Абдулла
II
5
Хамралиев
Мухаммадкодир
7
Алиджанов
Хожиакбар
22
Адхамзоде
Умар
30
Otabek
Jurakuziev
23
Буриев
Абдурауф
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
Персеполис
4-2-3-1
Пахтакор
5-4-1

История личных встреч

Персеполис
Пахтакор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.5
Амири Вахид 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.5
Сабирходжаев Сардор 0 0

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Вахид 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Mohammad Khodabandehlo 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черан Драган 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0

Результаты матчей

Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0
Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Персеполис - Фулад Хузестан 4:2 Персеполис - Нафт Гачсаран 3:0
Пахтакор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0
Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3 Пахтакор - Насаф 1:1 Пахтакор - Кызылкум 1:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 1:1 Олимпик Ташкент - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 4:3

Результаты матчей

Персеполис
Пахтакор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Райян
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Райян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хамдамов Достонбек получил желтую карточку от судьи
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