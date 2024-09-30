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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Норшелланн
4:1
Первый тайм: 45+'
Брондбю

Ход матча

13'
0:1
Судзуки Юито
(Себулонсен Себастьян)
18'
Ингвартсен Маркус
(Тверсков Йеппе)
1:1
21'
Эгели Синдре Валле
(Тверсков Йеппе)
2:1
25'
Беньямин Нюгрен
3:1
28'
 
Квистгарден Матиас
34'
Доржелес Марио
(Тверсков Йеппе)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Брондбю
2.84
3.75
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2.60
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
6
Спирингс
Стейн
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
Норшелланн
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Брондбю

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

34 матча

2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 33 победы

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 33 победы

Второй тайм

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 26 побед

57 матчей

24.6%
17.5%
57.9%
14 побед 10 ничьих 33 победы

Первый тайм

15.8%
26.3%
57.9%
9 побед 15 ничьих 33 победы

Второй тайм

31.6%
22.8%
45.6%
18 побед 13 ничьих 26 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.12

Среднее время на гол

77
80

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

2.44
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

98
80

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.5
Беньямин Нюгрен 4 0.4
Ингвартсен Маркус 3 0.3
Хардер Конрад 2 0.2
Тверсков Йеппе 1 0.1
Хэй Лукас 1 0.1
Анкерсен Петер 1 0.1
Антман Оливер 1 0.1
Доржелес Марио 1 0.1
Хансен Мадс 1 0.1
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.6
Судзуки Юито 3 0.3
Бундгаард Филип 2 0.2
Clement Bischoff 2 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Себулонсен Себастьян 1 0.1
Дивкович Марко 1 0.1
Васс Даниэль 1 (1) 0.1
Греве Матиас 1 0.1
Райович Милета 1 0.1
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
6
Норшелланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
30%
1
8%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

17
19
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
6
35%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
3
18%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2

Результаты матчей

Норшелланн
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
7
2
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 1:4 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Норшелланн
 4:1 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 10 0 0 10 7 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 4:1 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Брондбю
 1:4 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 1:4 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4:1 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
  • 46'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 44'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 43'
    Отличную игру провел сегодня Тверсков Йеппе! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 43'
    Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 42'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 41'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 41'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 40'
    Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 37'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 36'
      Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
    • 35'
      Беньямин Нюгрен сделал ключевой пас для гола!
    • 34'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Доржелес Марио забивает с правой ноги!
    • 34'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн в офсайде
    • 34'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Судзуки Юито наказан за толчок Хогсберг Лукас
    • 33'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 31'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 30'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Квистгарден Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Хогсберг Лукас
    • 28'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Хогсберг Лукас выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
    • 28'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Васс Даниэль.
    • 27'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 27'
      Дивкович Марко из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 26'
      Отличный гол забил Беньямин Нюгрен
    • 25'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Свенссон Даниэль сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 21'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 20'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 19'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 19'
      Пенц Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 18'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 18'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Хэй Лукас
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Валлис Николай из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Доржелес Марио пострадал.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
    • 14'
      Дивкович Марко сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.
    • 13'
      ГОООООЛ - Судзуки Юито Брондбю забивает ударом головой
    • 13'
      Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      О, нет. Из многообещающей позиции Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 13'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 13'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Пенц Патрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Брондбю: 58%.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Клейбер Шон.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Бринк Марк успешно блокирует удар.
    • 7'
      Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 7'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дивкович Марко.
    • 6'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 6'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 5'
      Квистгарден Матиас выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Брондбю
    2.84
    3.75
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    2.60
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