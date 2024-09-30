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Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Доржелес Марио забивает с правой ноги!

34' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Квистгарден Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Норшеланн контролирует мяч.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

21' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

20' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

19' Пенц Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

18' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

18' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Норшеланн контролирует мяч.

15' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.

13' Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' О, нет. Из многообещающей позиции Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

13' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

12' Норшеланн контролирует мяч.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Норшеланн контролирует мяч.

8' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брондбю начинает с центра поля