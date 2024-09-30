Тур: 10. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Jens Grabski Maae
4:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолСудзуки Юито
1:1
18' ГолИнгвартсен Маркус
2:1
21' ГолЭгели Синдре Валле
3:1
25' ГолБеньямин Нюгрен
28' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
4:1
34' ГолДоржелес Марио
57' Желтая карточкаАлвес Фредерик
66' Желтая карточкаДоржелес Марио
73' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
76' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
78' Желтая карточкаБундгаард Филип
82' Желтая карточкаАнкерсен Петер
90'+7
Ход матча
13'
18'
21'
25'
3:1
34'
4:1
57'
66'
73'
78'
82'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
715 Количество передач 525
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
16
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Маркманн НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Брондбю
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
34 матча
2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 33 победы
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 33 победы
Второй тайм
14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 26 побед
57 матчей
24.6%
17.5%
57.9%
14 побед 10 ничьих 33 победы
Первый тайм
15.8%
26.3%
57.9%
9 побед 15 ничьих 33 победы
Второй тайм
31.6%
22.8%
45.6%
18 побед 13 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.16
1.12
Среднее время на гол
77
80
Всего голов
61
52
Голов в среднем за матч
2.44
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
98
80
Голов в среднем за матч
1.72
1.4
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.5
|Беньямин Нюгрен
|4
|0.4
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.3
|Хардер Конрад
|2
|0.2
|Тверсков Йеппе
|1
|0.1
|Хэй Лукас
|1
|0.1
|Анкерсен Петер
|1
|0.1
|Антман Оливер
|1
|0.1
|Доржелес Марио
|1
|0.1
|Хансен Мадс
|1
|0.1
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.6
|Судзуки Юито
|3
|0.3
|Бундгаард Филип
|2
|0.2
|Clement Bischoff
|2
|0.2
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.2
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.1
|Дивкович Марко
|1
|0.1
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.1
|Греве Матиас
|1
|0.1
|Райович Милета
|1
|0.1
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|4
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
6
Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брондбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
14
14
12 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
21%
2
14%
1-15
7
50%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
21
20
17 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
6
29%
3
15%
1-15
8
38%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2
Результаты матчей
Норшелланн
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
37
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3