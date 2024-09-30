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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Норшелланн
4:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
13' Гол
Судзуки Юито
1:1
18' Гол
Ингвартсен Маркус
2:1
21' Гол
Эгели Синдре Валле
3:1
25' Гол
Беньямин Нюгрен
28' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
4:1
34' Гол
Доржелес Марио
57' Желтая карточка
Алвес Фредерик
66' Желтая карточка
Доржелес Марио
73' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
76' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
78' Желтая карточка
Бундгаард Филип
82' Желтая карточка
Анкерсен Петер
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Судзуки Юито
(Себулонсен Себастьян)
18'
Ингвартсен Маркус
(Тверсков Йеппе)
1:1
21'
Эгели Синдре Валле
(Тверсков Йеппе)
2:1
25'
Беньямин Нюгрен
3:1
28'
 
Квистгарден Матиас
34'
Доржелес Марио
(Тверсков Йеппе)
4:1
46'
 
Райович Милета
Себулонсен Себастьян
46'
 
Noah Nartey
Васс Даниэль
57'
 
Алвес Фредерик
61'
 
Ванлерберге Йорди
Клейбер Шон
66'
Доржелес Марио
 
71'
 
Clement Bischoff
Судзуки Юито
72'
Илоски Милан
Ингвартсен Маркус
 
72'
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
 
73'
Свенссон Даниэль
 
75'
 
Бундгаард Филип
Квистгарден Матиас
76'
 
Ванлерберге Йорди
78'
 
Бундгаард Филип
82'
Анкерсен Петер
 
89'
Levy Nene
Беньямин Нюгрен
 
90'
Хансен Мадс
Эгели Синдре Валле
 
90'
Justin Janssen
Доржелес Марио
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 715 Количество передач 525
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
6
Спирингс
Стейн
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
Норшелланн
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Брондбю

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

34 матча

2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 33 победы

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 33 победы

Второй тайм

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 26 побед

57 матчей

24.6%
17.5%
57.9%
14 побед 10 ничьих 33 победы

Первый тайм

15.8%
26.3%
57.9%
9 побед 15 ничьих 33 победы

Второй тайм

31.6%
22.8%
45.6%
18 побед 13 ничьих 26 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.12

Среднее время на гол

77
80

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

2.44
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

98
80

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
32
Больше 56%
Меньше 44%
25
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
11
Больше 19%
Меньше 81%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.5
Беньямин Нюгрен 4 0.4
Ингвартсен Маркус 3 0.3
Хардер Конрад 2 0.2
Тверсков Йеппе 1 0.1
Хэй Лукас 1 0.1
Анкерсен Петер 1 0.1
Антман Оливер 1 0.1
Доржелес Марио 1 0.1
Хансен Мадс 1 0.1
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.6
Судзуки Юито 3 0.3
Бундгаард Филип 2 0.2
Clement Bischoff 2 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Себулонсен Себастьян 1 0.1
Дивкович Марко 1 0.1
Васс Даниэль 1 (1) 0.1
Греве Матиас 1 0.1
Райович Милета 1 0.1
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 4 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Бундгаард Филип 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
6
Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брондбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

14
14
12 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
21%
2
14%
1-15
7
50%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

21
20
17 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
6
29%
3
15%
1-15
8
38%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2

Результаты матчей

Норшелланн
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
7
3
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 10 4 3 3 20 - 17 15
6.
Норшелланн
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 10 0 0 10 7 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
5.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
  • 96'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 96'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
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    • 92'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 90'
      Райович Милета оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 90'
      Тактическая замена. Эгели Синдре Валле уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 89'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 89'
      Ванлерберге Йорди не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Спирингс Стейн
    • 88'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 87'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Бундгаард Филип из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 86'
      Анкерсен Петер успешно блокирует удар.
    • 86'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 85'
      Оооо... вот это был удар! Илоски Милан должен был забить с этой позиции.
    • 85'
      Илоски Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 84'
      Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 83'
      Ной Нарти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 82'
      Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 82'
      Анкерсен Петер наказан за толчок Clement Bischoff
    • 82'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 82'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 80'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Брондбю: 40%.
    • 78'
      Бундгаард Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 78'
      Безумный фол. Бундгаард Филип грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 78'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 78'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Ной Нарти из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 76'
      Ванлерберге Йорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 76'
      Ванлерберге Йорди из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Эгели Синдре Валле.
    • 75'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 75'
      Квистгарден Матиас получил легкую травму, и его заменил Бундгаард Филип.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 74'
      Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Свенссон Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 73'
      Безумный фол. Свенссон Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 73'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 72'
      Анкерсен Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 72'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 71'
      Тактическая замена. Судзуки Юито уходит с поля и его заменяет Clement Bischoff
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Валлис Николай из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Эгели Синдре Валле
    • 71'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 70'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Брондбю: 40%.
    • 69'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Доржелес Марио возвращается на поле.
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 66'
      Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 66'
      Доржелес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 66'
      Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Безумный фол. Доржелес Марио грубо играет против соперника. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 65'
      Ванлерберге Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Брондбю: 40%.
    • 65'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 62'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Клейбер Шон получил травму и заменен. Ванлерберге Йорди выходит на поле.
    • 61'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 61'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клейбер Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 60'
      Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 59'
      Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 59'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Эгели Синдре Валле.
    • 57'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 57'
      Фредерик Алвес Ибсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Клейбер Шон из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Тверсков Йеппе.
    • 56'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 54'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 54'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 54'
      Бринк Марк возвращается на поле.
    • 53'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 53'
      Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Брондбю начинает контратаку
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 49'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 46'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Ной Нарти
    • 46'
      Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Райович Милета
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Брондбю: 41%.
    • 47'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 47'
      Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Отличную игру провел сегодня Тверсков Йеппе! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 43'
      Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 40'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 37'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 36'
      Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
    • 35'
      Беньямин Нюгрен сделал ключевой пас для гола!
    • 34'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Доржелес Марио забивает с правой ноги!
    • 34'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн в офсайде
    • 34'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Судзуки Юито наказан за толчок Хогсберг Лукас
    • 33'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 31'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 30'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Брондбю: 44%.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Квистгарден Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Хогсберг Лукас
    • 28'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Хогсберг Лукас выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
    • 28'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Васс Даниэль.
    • 27'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 27'
      Дивкович Марко из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 26'
      Отличный гол забил Беньямин Нюгрен
    • 25'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Брондбю: 42%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Свенссон Даниэль сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 21'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 20'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 19'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 19'
      Пенц Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 18'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 18'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Хэй Лукас
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Валлис Николай из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Доржелес Марио пострадал.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
    • 14'
      Дивкович Марко сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.
    • 13'
      ГОООООЛ - Судзуки Юито Брондбю забивает ударом головой
    • 13'
      Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      О, нет. Из многообещающей позиции Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 13'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 13'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Пенц Патрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Брондбю: 58%.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Клейбер Шон.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Бринк Марк успешно блокирует удар.
    • 7'
      Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 7'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дивкович Марко.
    • 6'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 6'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 5'
      Квистгарден Матиас выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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