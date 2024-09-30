Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ванлерберге Йорди не смог попасть в створ ударом издали

89' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Удар от ворот произведет Брондбю

85' Оооо... вот это был удар! Илоски Милан должен был забить с этой позиции.

85' Илоски Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Норшеланн контролирует мяч.

83' Ной Нарти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Удар от ворот произведет Брондбю

82' Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

80' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Бундгаард Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

78' Норшеланн контролирует мяч.

76' Ванлерберге Йорди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Свенссон Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Удар от ворот произведет Брондбю

72' Анкерсен Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

70' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

68' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Доржелес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

65' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

64' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

61' Норшеланн пытается что-то создать.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Клейбер Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

57' Фредерик Алвес Ибсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Бринк Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Бринк Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

48' Норшеланн контролирует мяч.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Райович Милета