Тур: 10. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:1
Второй тайм: 82'
0'
9' Желтая карточкаГийомье Мэтью
0:1
30' ГолГийомье Мэтью
34' Желтая карточкаЗенгер Марвин
70' Желтая карточкаДадок Роберт
74' Желтая карточкаМонджик Якуб
Ход матча
30'
0:1
34'
70'
74'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
14
Хасич
Айдин
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
19
Dawid
Tkacz
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
26 Jakub Burek
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Краковия
Сталь Мелец
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.3
|Гицэ Вирджил
|3
|0.3
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.2
|Майгор Миккел
|2
|0.2
|Какабадзе Отар
|1
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.1
|Хасич Айдин
|1
|0.1
|Югас Якуб
|1
|0.1
|Бохнак Матеуш
|1
|0.1
|Filip Rozga
|1
|0.1
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.22
|Доманьски Мацей
|1
|0.11
|Гийомье Мэтью
|1
|0.11
|Serhij Krykun
|1
|0.11
|Ravve Assayeg
|1
|0.11
|Дадок Роберт
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Filip Rozga
|3
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Гийомье Мэтью
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Зенгер Марвин
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
4
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
1
0%
0%
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
60%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Результаты матчей
Краковия
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Краковия
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
17
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|4.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|17 - 13
|19
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|12.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4