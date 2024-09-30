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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Краковия
0:1
Второй тайм: 82'
Сталь Мелец
0'
9' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
0:1
30' Гол
Гийомье Мэтью
34' Желтая карточка
Зенгер Марвин
70' Желтая карточка
Дадок Роберт
74' Желтая карточка
Монджик Якуб
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
19
Олафссон
Давид-Кристьян
16
Bartosz
Biedrzycki
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
7
Ван
Бюрен
Мик
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
96
Дадок
Роберт
23
Гетингер
Крыстян
19
Dawid
Tkacz
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
Краковия
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Краковия
Сталь Мелец

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.3
Гицэ Вирджил 3 0.3
Ван Бюрен Мик 2 0.2
Майгор Миккел 2 0.2
Какабадзе Отар 1 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.1
Хасич Айдин 1 0.1
Югас Якуб 1 0.1
Бохнак Матеуш 1 0.1
Filip Rozga 1 0.1
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.22
Доманьски Мацей 1 0.11
Гийомье Мэтью 1 0.11
Serhij Krykun 1 0.11
Ravve Assayeg 1 0.11
Дадок Роберт 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 4 0
Глик Камил 3 0
Filip Rozga 3 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Гийомье Мэтью 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Зенгер Марвин 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
4
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
1
0%
0%

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
60%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0

Результаты матчей

Краковия
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Краковия
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 0:1 10 6 1 3 17 - 13 19
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Сталь Мелец
 1:0 9 3 1 5 6 - 9 10
14.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
15.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
16.
Корона Кельце
 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
9.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
10.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
12.
Сталь Мелец
 1:0 5 2 1 2 4 - 4 7
13.
Краковия
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 0:1 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Сталь Мелец
 1:0 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
14.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Зенгер Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Гийомье Мэтью бьет в цель!
  • 9'
    Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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Краковия
Ничья
Сталь Мелец
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Где смотреть матч Краковия 0:1 Сталь Мелец онлайн

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