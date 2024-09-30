Тур: 10. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 8873 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаГийомье Мэтью
0:1
30' ГолГийомье Мэтью
34' Желтая карточкаЗенгер Марвин
70' Желтая карточкаДадок Роберт
74' Желтая карточкаМонджик Якуб
85' Вторая желтая карточкаЗенгер Марвин
1:1
86' ПенальтиКялльман Беньямин
90' Желтая карточкаГлик Камил
90'+7
Ход матча
30'
0:1
34'
70'
74'
85'
86'
90'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
14
Хасич
Айдин
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
19
Dawid
Tkacz
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
26 Jakub Burek
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Краковия
Сталь Мелец
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|4 (1)
|0.4
|Гицэ Вирджил
|3
|0.3
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.2
|Майгор Миккел
|2
|0.2
|Какабадзе Отар
|1
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.1
|Хасич Айдин
|1
|0.1
|Югас Якуб
|1
|0.1
|Бохнак Матеуш
|1
|0.1
|Filip Rozga
|1
|0.1
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.22
|Доманьски Мацей
|1
|0.11
|Гийомье Мэтью
|1
|0.11
|Serhij Krykun
|1
|0.11
|Ravve Assayeg
|1
|0.11
|Дадок Роберт
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|4
|0
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Filip Rozga
|3
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|1
|1
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Гийомье Мэтью
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
4
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
50%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Результаты матчей
Краковия
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Краковия
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
18
28
19
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|4 (4)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4