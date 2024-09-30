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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 8873 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Краковия
1:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
9' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
0:1
30' Гол
Гийомье Мэтью
34' Желтая карточка
Зенгер Марвин
70' Желтая карточка
Дадок Роберт
74' Желтая карточка
Монджик Якуб
85' Вторая желтая карточка
Зенгер Марвин
1:1
86' Пенальти
Кялльман Беньямин
90' Желтая карточка
Глик Камил
90'+7
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
19
Олафссон
Давид-Кристьян
16
Bartosz
Biedrzycki
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
7
Ван
Бюрен
Мик
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
96
Дадок
Роберт
23
Гетингер
Крыстян
19
Dawid
Tkacz
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
Краковия
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Краковия
Сталь Мелец

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 4 (1) 0.4
Гицэ Вирджил 3 0.3
Ван Бюрен Мик 2 0.2
Майгор Миккел 2 0.2
Какабадзе Отар 1 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.1
Хасич Айдин 1 0.1
Югас Якуб 1 0.1
Бохнак Матеуш 1 0.1
Filip Rozga 1 0.1
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.22
Доманьски Мацей 1 0.11
Гийомье Мэтью 1 0.11
Serhij Krykun 1 0.11
Ravve Assayeg 1 0.11
Дадок Роберт 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Filip Rozga 3 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 1 1
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Гийомье Мэтью 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Краковия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
4
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
50%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0

Результаты матчей

Краковия
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Краковия
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
1
8
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 10 6 2 2 18 - 13 20
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Корона Кельце
 10 2 3 5 8 - 16 9
16.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 6 - 10 8
17.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
11.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Краковия Кялльман Беньямин 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Зенгер Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Гийомье Мэтью бьет в цель!
    • 9'
      Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Краковия 1:1 Сталь Мелец онлайн

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