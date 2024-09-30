Тур: 25.
0'
1:0
21' ГолБергмарк-Виберг Адам
2:0
24' ГолАлиев Алибек
40' Желтая карточкаKalipha Jawla
41' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
61' Желтая карточкаErik Westermark
3:0
72' ГолБергмарк-Виберг Адам
3:1
74' ГолПекальски Иво
4:1
78' ГолЛюнг Даниэль
Ход матча
21'
24'
40'
41'
61'
72'
74'
3:1
77'
78'
80'
4:2
81'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
11
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
11 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
14 Wiggo Hjort
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстер
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|10
|0.4
|Бергмарк-Виберг Адам
|8
|0.32
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.16
|Люнг Даниэль
|4
|0.16
|Родич Владимир
|4
|0.16
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Lukas Bergqvist
|2
|0.08
|Кричак Иван
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.24
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.2
|Бук Робин
|4 (1)
|0.16
|Моенза Малкольм
|2
|0.08
|Бом Карл
|2
|0.08
|Фальцетас Александр
|2
|0.08
|Albin Skoglund
|2
|0.08
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|6
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Родеблад Лове Кевин
|5
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Kalipha Jawla
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Утсиктенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
7
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Утсиктенс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
12
13
Эстер
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
14%
2
17%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
4
33%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
7
47%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
37
27
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
11%
3
11%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
7
19%
6
22%
31-45
5
14%
7
26%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
13
35%
5
19%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
3
14%
2
7%
1-15
5
23%
5
18%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
7
25%
61-75
4
18%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2
Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Результаты матчей
Эстер
Утсиктенс
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстер
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
48
39
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
168
1311
717
420
222
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|4:2
|25
|12
|8
|5
|42 - 23
|44
|3.
|25
|12
|7
|6
|35 - 23
|43
|4.
|25
|12
|6
|7
|37 - 27
|42
|5.
|25
|11
|6
|8
|40 - 30
|39
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|25
|8
|7
|10
|30 - 30
|31
|10.
|2:4
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|1:0
|25
|7
|9
|9
|27 - 39
|30
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|0:1
|25
|7
|7
|11
|24 - 33
|28
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|25
|6
|7
|12
|32 - 48
|25
|16.
|25
|5
|7
|13
|18 - 38
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|4:2
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|16 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|2:4
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|4:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|10.
|2:4
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8