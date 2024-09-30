Тур: 25.
0'
1:0
21' ГолБергмарк-Виберг Адам
2:0
24' ГолАлиев Алибек
40' Желтая карточкаKalipha Jawla
41' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
61' Желтая карточкаErik Westermark
3:0
72' ГолБергмарк-Виберг Адам
3:1
74' ГолПекальски Иво
4:1
78' ГолЛюнг Даниэль
4:2
79' ГолErik Westermark
81' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
5:2
88' ГолРодич Владимир
90' Желтая карточкаПекальски Иво
90' Желтая карточкаКричак Иван
90'+5
Ход матча
21'
24'
40'
41'
61'
72'
74'
3:1
77'
78'
79'
4:2
88'
90'
90'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
11
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
11 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
14 Wiggo Hjort
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстер
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|10
|0.4
|Бергмарк-Виберг Адам
|9
|0.36
|Люнг Даниэль
|5
|0.2
|Родич Владимир
|5
|0.2
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.16
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Lukas Bergqvist
|2
|0.08
|Кричак Иван
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.24
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.2
|Бук Робин
|4 (1)
|0.16
|Моенза Малкольм
|2
|0.08
|Бом Карл
|2
|0.08
|Фальцетас Александр
|2
|0.08
|Albin Skoglund
|2
|0.08
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Erik Westermark
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кричак Иван
|5
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Erik Westermark
|4
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Kalipha Jawla
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Утсиктенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
9
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
12
13
Эстер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Утсиктенс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
11%
2
14%
1-15
6
22%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
9
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
6
33%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
39%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
7
47%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
42
29
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
10%
3
10%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
7
17%
6
21%
31-45
5
12%
7
24%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
15
36%
6
21%
76-90
Пропущено
24
33
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
3
13%
2
6%
1-15
5
21%
7
21%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
5
21%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2
Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1
Результаты матчей
Эстер
Утсиктенс
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстер
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
85
48
49
210
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
49
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
1411
817
520
223
421
124
124
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8