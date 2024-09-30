  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Эстер
5:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
1:0
21' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
2:0
24' Гол
Алиев Алибек
40' Желтая карточка
Kalipha Jawla
41' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
61' Желтая карточка
Erik Westermark
3:0
72' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
3:1
74' Гол
Пекальски Иво
4:1
78' Гол
Люнг Даниэль
4:2
79' Гол
Erik Westermark
81' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
5:2
88' Гол
Родич Владимир
90' Желтая карточка
Пекальски Иво
90' Желтая карточка
Кричак Иван
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
8
Kevin
Jansson
7
Сегер
Давид
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
4
Мохидин
Аллан
15
Suleman
Zurmati
8
Фальцетас
Александр
7
Бом
Карл
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
Эстер
4-2-3-1
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 10 0.4
Бергмарк-Виберг Адам 9 0.36
Люнг Даниэль 5 0.2
Родич Владимир 5 0.2
Мёрфельт Альбин 4 0.16
Сегер Давид 3 0.12
Lukas Bergqvist 2 0.08
Кричак Иван 2 0.08
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 6 0.24
Трпчевски Филип 5 (1) 0.2
Бук Робин 4 (1) 0.16
Моенза Малкольм 2 0.08
Бом Карл 2 0.08
Фальцетас Александр 2 0.08
Albin Skoglund 2 0.08
Мохидин Аллан 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Erik Westermark 1 0.04
Пекальски Иво 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кричак Иван 5 0
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Kevin Jansson 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Фальцетас Александр 6 0
Predrag Randjelovic II 6 0
Родеблад Лове Кевин 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Albin Skoglund 5 0
Erik Westermark 4 0
Suleman Zurmati 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Daniel Hermansson 1 1
Бом Карл 2 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0
Kalipha Jawla 1 0

Результаты матчей

Эстер
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Утсиктенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
9
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Утсиктенс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

12
13
Эстер
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Утсиктенс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
11%
2
14%
1-15
6
22%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
9
33%
2
14%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
6
33%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
39%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
7
47%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

42
29
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
10%
3
10%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
7
17%
6
21%
31-45
5
12%
7
24%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
15
36%
6
21%
76-90

Пропущено

24
33
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
3
13%
2
6%
1-15
5
21%
7
21%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
5
21%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2
Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1

Результаты матчей

Эстер
Утсиктенс

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстер
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
4
8
4
9
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
4
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
14
11
1.5
8
17
5
20
2.5
2
23
4
21
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
3.
Хельсинборг
 25 12 7 6 35 - 23 43
4.
Ландскруна
 25 12 6 7 37 - 27 42
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Эребру
 25 8 7 10 30 - 30 31
10.
Утсиктенс
 25 8 7 10 28 - 34 31
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Эстерсунд
 25 7 7 11 24 - 34 28
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 25 6 7 12 32 - 48 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
3.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
13.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
14.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
15.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сёдерберг Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Kalipha Jawla получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Бом Карл уходит с поля. Kalipha Jawla выходит вместо него
    Где смотреть матч Эстер 5:2 Утсиктенс онлайн

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