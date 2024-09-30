Аль-Наджи вошел в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую - Пауло Виктор забрал мяч.

Удается в эти минуты "Аль-Райяну" выровнять игру, даже побольше работают с мячом гости сейчас.

Мане вошел в штрафную с левого края и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Роналду с нескольких метров головой не попал в створ!

Теперь Талиска после навеса Мане с левого фланга пробивал головой из центра штрафной, но мяч прошел выше перекладины.

Талиска получает повреждение в единоборстве с Амаро около чужой штрафной, врачи "Аль-Насра" снова на поле.

ВАР быстро проверил эпизод с падением Отавио и постановил, что нарушения не было, игра продолжается.

И снова на поле некоторое затишье, "Аль-Наср" подолгу контролирует мяч в центре поля.

Первая желтая карточка у нас - Аль-Наджи грубовато сыграл на фланге против Беншарки.

Снова есть работа у врачей "Аль-Райяна", медицинская помощь требуется Беншарки.

Попытку дальнего удара предпринял Хатим, однако мяч пришелся в защитника "Аль-Насра".

Половину первого тайма отыграли команды, пока у "Аль-Насра" солидное преимущество по моментам, но реализация подводит.

Мане исполнил подачу с левого фланга, однако Талиска сфолил в верховой борьбе с Гарсией.

Вот наконец-таки острота у ворот хозяев - Роджер после передачи Бренета пробивал с близкого расстояния, однако Бенто спас свои ворота!

17' Снова жарко у ворот гостей! Пауло Виктор на выходе помешал забить Талиске, до Роналду мяч не дошел, дальше было падение Отавио, скидка Криштиану и неточный удар Мане!

16' Шехата поднялся высоко по левому флангу, но в попытке отобрать мяч у Симакана нарушил правила.

15' Испытывает болезненные ощущения голкипер "Аль-Райяна", медбригада клуба появляется на поле.

14' Талиска прошел по центральной зоне и пробил низом метров с 25 - мяч прокатился чуть правее створа ворот.

13' Талиска с правого фланга исполнил перевод на дальнюю штангу, Роналду пробивал с линии вратарской в касание, однако Пауло Виктор ногой парировал угрозу!

12' Ожидаемо с территориальным преимуществом хозяев поля проходит стартовый отрезок встречи, главное им не затягивать с первым голом.

10' Роналду с левого края штрафной нанес удар в ближний угол из-под защитника - голкипер гостей поймал мяч уверенно.

8' Позиционная атака хозяев завершилась потерей и быстрым фолом со стороны Отавио.

7' "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии выиграл три встречи и две свел вничью, отставание от идущего без потерь "Аль-Хиляля" составляет уже 4 очка.