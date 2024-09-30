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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 39'
Аль-Райян
0'
21' Желтая карточка
Аль-Наджи Салем

Ход матча

21'
Аль-Наджи Салем
 
35'
Аль-Бушайль Наваф
Аль-Наджи Салем
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Аль-Наср Эр-Рияд 91.9% (113)
X 7.3% (9)
Аль-Райян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Райян
1.27
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6.70
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6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
83
Аль-Наджи
Салем
17
Аль-Хайбари
Абдулла
25
Отавио
Эдмилсон
20
Габриэл
Анжело
94
Талиска
Андерсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
48
Виктор
Пауло
55
Салех
Мохаммед
II
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
62
Бренет
Джошуа
3
Шехата
Хазем
77
Беншарки
Ашраф
4
Де
Сар
Жюльен
6
Хатим
Абделазиз
8
Трезеге
10
Роджер
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Райян
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 0.5
Отавио Эдмилсон 0 0
Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 1 0.5
Беншарки Ашраф 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Райян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Райян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Райян
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2
Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1 СК Катар - Аль-Райян 0:3 Аль-Райян - Муайтер 1:0 Аль-Райян - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Райян

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Райян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Райян
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Райян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    39'
    Талиска получает повреждение в единоборстве с Амаро около чужой штрафной, врачи "Аль-Насра" снова на поле.
  • 38'
    Теперь Талиска после навеса Мане с левого фланга пробивал головой из центра штрафной, но мяч прошел выше перекладины.
  • Опасный момент
    37'
    Мане вошел в штрафную с левого края и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Роналду с нескольких метров головой не попал в створ!
  • Замена
    35'
    Наваф Аль-Бушайль появляется на поле вместо Салема Аль-Наджи.
  • Травма, повреждение
    34'
    Еще одна медицинская пауза - Аль-Наджи требуется помощь врачей.
  • 32'
    Удается в эти минуты "Аль-Райяну" выровнять игру, даже побольше работают с мячом гости сейчас.
  • 30'
    Аль-Наджи вошел в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую - Пауло Виктор забрал мяч.
  • Опасный момент
    28'
    Вот наконец-таки острота у ворот хозяев - Роджер после передачи Бренета пробивал с близкого расстояния, однако Бенто спас свои ворота!
  • Фол, нарушение
    26'
    Мане исполнил подачу с левого фланга, однако Талиска сфолил в верховой борьбе с Гарсией.
  • 25'
    Половину первого тайма отыграли команды, пока у "Аль-Насра" солидное преимущество по моментам, но реализация подводит.
  • 23'
    Попытку дальнего удара предпринял Хатим, однако мяч пришелся в защитника "Аль-Насра".
  • Травма, повреждение
    22'
    Снова есть работа у врачей "Аль-Райяна", медицинская помощь требуется Беншарки.
  • Желтая карточка
    21'
    Первая желтая карточка у нас - Аль-Наджи грубовато сыграл на фланге против Беншарки.
  • 20'
    И снова на поле некоторое затишье, "Аль-Наср" подолгу контролирует мяч в центре поля.
  • Видеоповтор
    18'
    ВАР быстро проверил эпизод с падением Отавио и постановил, что нарушения не было, игра продолжается.
  • Бонусы букмекеров
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    • Опасный момент
      17'
      Снова жарко у ворот гостей! Пауло Виктор на выходе помешал забить Талиске, до Роналду мяч не дошел, дальше было падение Отавио, скидка Криштиану и неточный удар Мане!
    • Фол, нарушение
      16'
      Шехата поднялся высоко по левому флангу, но в попытке отобрать мяч у Симакана нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      15'
      Испытывает болезненные ощущения голкипер "Аль-Райяна", медбригада клуба появляется на поле.
    • 14'
      Талиска прошел по центральной зоне и пробил низом метров с 25 - мяч прокатился чуть правее створа ворот.
    • Опасный момент
      13'
      Талиска с правого фланга исполнил перевод на дальнюю штангу, Роналду пробивал с линии вратарской в касание, однако Пауло Виктор ногой парировал угрозу!
    • 12'
      Ожидаемо с территориальным преимуществом хозяев поля проходит стартовый отрезок встречи, главное им не затягивать с первым голом.
    • 10'
      Роналду с левого края штрафной нанес удар в ближний угол из-под защитника - голкипер гостей поймал мяч уверенно.
    • Фол, нарушение
      8'
      Позиционная атака хозяев завершилась потерей и быстрым фолом со стороны Отавио.
    • 7'
      "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии выиграл три встречи и две свел вничью, отставание от идущего без потерь "Аль-Хиляля" составляет уже 4 очка.
    • Опасный момент
      6'
      Быструю атаку разогнали хозяева, Отавио вывел Анжело на рандеву с Пауло Виктором, бразилец пробил в дальний угол мимо вратаря, но в створ не попал!
    • 5'
      После этого "Аль-Райян" проиграл два матча в чемпионате Катара, пока команда Юнеса Али занимает девятое место из двенадцати, выиграв всего две встречи из шести.
    • 4'
      "Аль-Райян" в первом туре Лиги чемпионов принимал дома чемпиона Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" и уступил со счётом 1:3, пропустив всё еще до перерыва.
    • Угловой
      3'
      Первая попытка удара с правого угла штрафной в исполнении Талиски - мяч цепляет защитника и проходит мимо ворот. Угловой хозяева разыграли накоротке и не слишком продуктивно.
    • 2'
      Напомним, что в первом туре "Аль-Наср" без Роналду не смог обыграть на выезде иракский клуб "Аль-Шорта", команды в первом тайме обменялись голами, так и закончив со счётом 1:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 35'
      Аль-Наджи Салем уходит с поля. Аль-Бушайль Наваф выходит вместо него
    • 21'
      Аль-Наджи Салем получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Райян

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    91.9% (113)
    Ничья
    7.3% (9)
    Аль-Райян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (73)
    Нет
    33.64% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    40.7% (50)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.3% (25)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.2% (15)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Райян
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