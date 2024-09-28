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Тур: 2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Райян
Прогнозы 44
Аль-Наср Эр-Рияд 93.2% (41)
X 6.8% (3)
Аль-Райян 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 1
Отавио Эдмилсон 0 0
Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 1 1
Беншарки Ашраф 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0
Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Райян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Райян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Райян
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2
Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1 СК Катар - Аль-Райян 0:3 Аль-Райян - Муайтер 1:0 Аль-Райян - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Райян

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Райян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Аль-Райян 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Аль-Райян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    54.5% (24)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.6% (6)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.1% (4)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Райян
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