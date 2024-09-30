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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Борнмут
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 119
Борнмут 75.6% (90)
X 18.5% (22)
Саутгемптон 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
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13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
11
Уттара
Данго
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
30
Ремсдейл
Аарон
16
Сугавара
Юкинари
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
21
Тэйлор
Чарли
4
Даунс
Флинн
26
Угочукву
Лесли
22
Корне
Максвелл
18
Фернандеш
Матеуш
24
Фрейзер
Райан
33
Диблинг
Тайлер
Борнмут
4-2-3-1
Саутгемптон
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Саутгемптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
К
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМС
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
КC
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1.22

Среднее время на гол

128
73

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.11
1.37

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
65

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 2 0.4
Синистерра Луис 1 0.2
Кук Льюис 1 0.2
Тавернер Маркус 1 0.2
Клюйверт Джастин 0 0
Уттара Данго 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.2
Диблинг Тайлер 1 0.2
Лаллана Адам 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 3 0
Кук Льюис 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Ираола Андони 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Семеньо Антуан 2 0
Смит Адам 1 0
Керкез Милош 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 1
Даунс Флинн 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Мартин Рассел 1 0
Лаллана Адам 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1
Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0

Результаты матчей

Борнмут
Саутгемптон

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 119
    Борнмут 75.6% (90)
    X 18.5% (22)
    Саутгемптон 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Борнмут
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут - Саутгемптон

    Исход игры
    Борнмут
    75.8% (91)
    Ничья
    18.3% (22)
    Саутгемптон
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    44.2% (53)
    1:0 Борнмут
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    3:1 Борнмут
    3.3% (4)
    1:2 Саутгемптон
    3.3% (4)
    2:0 Борнмут
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Саутгемптон
    1.7% (2)
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