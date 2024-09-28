Тур: 6. Стадион: Виталити. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Саутгемптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.7
1.22
Среднее время на гол
128
73
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.11
1.37
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
65
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|2
|0.4
|Синистерра Луис
|1
|0.2
|Кук Льюис
|1
|0.2
|Тавернер Маркус
|1
|0.2
|Клюйверт Джастин
|0
|0
|Уттара Данго
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сугавара Юкинари
|1
|0.2
|Диблинг Тайлер
|1
|0.2
|Лаллана Адам
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|1
|1
|Даунс Флинн
|2
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Мартин Рассел
|1
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1
Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0
Результаты матчей
Борнмут
Саутгемптон
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
Прогнозы на матч Борнмут - Саутгемптон
Исход игры
Борнмут
80% (36)
Ничья
13.3% (6)
Саутгемптон
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
48.9% (22)
1:0 Борнмут
24.4% (11)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:2 Саутгемптон
4.4% (2)
3:1 Борнмут
4.4% (2)
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