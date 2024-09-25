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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
АЗ Алкмаар
3:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
23' Гол
Оума Тимоти
1:1
44' Гол
Ван Боммел Рубен
2:1
50' Гол
Ван Боммел Рубен
2:2
53' Гол
Хедлунд Симон
59' Желтая карточка
Оума Тимоти
3:2
74' Пенальти
Пэрротт Трой
80' Желтая карточка
Мейнанс Свен
83' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
86' Красная карточка
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Белич Кристиян
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Оума Тимоти
(Хедлунд Симон)
44'
Ван Боммел Рубен
1:1
50'
Ван Боммел Рубен
2:1
53'
2:2
Хедлунд Симон
(Оума Тимоти)
55'
 
Абдулаи Джалал
Зенели Арбер
57'
Аддай Джейден
Садик Ибраим
 
59'
 
Оума Тимоти
74'
Пэрротт Трой
3:2
78'
 
Фрик Пер
Байду Майкл
78'
 
Ларссон Йохан
Оума Тимоти
80'
Мейнанс Свен
 
83'
 
Абдулаи Джалал
84'
Бюрместер Зико
Мейнанс Свен
 
84'
Белич Кристиян
Копмейнерс Пер
 
86'
 
Хольмен Себастьян
88'
 
Кайб Рами
Хульт Никлас
88'
 
Хольтен Эмиль
Ибрахим Бухари
90'
Ван Боммел Рубен
 
90'
Белич Кристиян
 
90'
Мердинк Мекс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 125
АЗ Алкмаар 96% (120)
X 3.2% (4)
Эльфсборг 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
9
Пэрротт
Трой
7
Ван
Боммел
Рубен
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
АЗ Алкмаар
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Боммел Рубен 2 2
Пэрротт Трой 1 (1) 1
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 1 1
Оума Тимоти 1 1

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 0 1
Оума Тимоти 1 0
Абдулаи Джалал 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3
Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Эльфсборг

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
35.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Славия Прага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Сосьедад
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хоффенхайм
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Твенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мидтьюлланн
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Киев
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Ференцварош Захариассен Кристоффер 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Весь список
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    Прогнозы 125
    АЗ Алкмаар 96% (120)
    X 3.2% (4)
    Эльфсборг 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 3:2 Эльфсборг

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    96% (120)
    Ничья
    3.2% (4)
    Эльфсборг
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    38.4% (48)
    2:0 АЗ Алкмаар
    24% (30)
    3:1 АЗ Алкмаар
    12.8% (16)
    1:0 АЗ Алкмаар
    7.2% (9)
    3:0 АЗ Алкмаар
    2.4% (3)
    3:2 АЗ Алкмаар
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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