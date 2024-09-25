Первый тайм

8' Браис Мендес с правой стороны пасовал низом в чужую штрафную площадь, но подвела там обработка Микеля Оярсабаля.

7' Жонатан Клосс выполнял подачу с правого фланга, однако заблокировала этот навес оборона гостей.

6' Эта рабочая неделя полностью посвящена общему этапу Лиги Европы, как прошлая - общему этапу Лиги чемпионов.

5' Нет Арсена Захаряна в заявке "Реал Сосьедада". Он проходит восстановительный период после операции из-за травмы.

4' Попытка "Реал Сосьедада" провести атаку, наброс на левый полуфланг, но разбирается оборона "Ниццы" без последствий для команды хозяев.

3' Момент у "Ниццы"! Эванн Гесанн прошёл с мячом вперёд и выдал пас на левый полуфланг, а Юссуфа Мукоко, которому была адресована передача, пробил низом мимо дальнего угла створа.