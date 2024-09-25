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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ницца
0:0
Первый тайм: 9'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 122
Ницца 51.6% (63)
X 30.3% (37)
Реал Сосьедад 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Реал Сосьедад
2.51
3.50
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3.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
8
Росарио
Пабло
20
Лоше
Том
26
Бар
Мельвен
19
Буанани
Бадредин
15
Мукоко
Юссуфа
29
Гессан
Эванн
1
Ремиро
Алехандро
31
Джон
Мартин
Висенте
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
2
Одриосола
Альваро
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
28
Марин
Пабло
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
Ницца
3-4-3
Реал Сосьедад
5-3-2

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1
Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хоффенхайм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ницца
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мидтьюлланн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ницца
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хоффенхайм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Славия Прага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Сосьедад
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Твенте
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мидтьюлланн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лудогорец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Порту Нико Гонсалес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Браис Мендес с правой стороны пасовал низом в чужую штрафную площадь, но подвела там обработка Микеля Оярсабаля.
  • 7'
    Жонатан Клосс выполнял подачу с правого фланга, однако заблокировала этот навес оборона гостей.
  • 6'
    Эта рабочая неделя полностью посвящена общему этапу Лиги Европы, как прошлая - общему этапу Лиги чемпионов.
  • 5'
    Нет Арсена Захаряна в заявке "Реал Сосьедада". Он проходит восстановительный период после операции из-за травмы.
  • 4'
    Попытка "Реал Сосьедада" провести атаку, наброс на левый полуфланг, но разбирается оборона "Ниццы" без последствий для команды хозяев.
  • Опасный момент
    3'
    Момент у "Ниццы"! Эванн Гесанн прошёл с мячом вперёд и выдал пас на левый полуфланг, а Юссуфа Мукоко, которому была адресована передача, пробил низом мимо дальнего угла створа.
  • 2'
    В комбинированных цветах предстали команды. У "Ниццы" красный верх (с чёрными полосами) и белый низ, а у "Реал Сосьедада" преимущественно золотистые футболки и чёрные трусы (шорты). 
  • Фол, нарушение
    1'
    Мелкое нарушение правил на фланге в центральной трети поля со стороны гостей. Против Данте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Ницца
51.2% (64)
Ничья
31.2% (39)
Реал Сосьедад
17.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (34)
2:1 Ницца
23.2% (29)
1:0 Ницца
15.2% (19)
1:2 Реал Сосьедад
14.4% (18)
2:0 Ницца
3.2% (4)
3:1 Ницца
2.4% (3)
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Ницца
Реал Сосьедад
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