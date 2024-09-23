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Тур: 1. Стадион: .
Ницца
 
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Реал Сосьедад
Прогнозы 35
Ницца 42.9% (15)
X 31.4% (11)
Реал Сосьедад 25.7% (9)
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Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Реал Сосьедад
2.50
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3.20
3.25
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Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1
Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.4% пользователей.
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    • Прогнозы 35
    Ницца 42.9% (15)
    X 31.4% (11)
    Реал Сосьедад 25.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Реал Сосьедад
    2.50
    Реклама, fon.bet
    3.20
    3.25
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    Прогнозы на матч Ницца - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Ницца
    41.2% (14)
    Ничья
    32.4% (11)
    Реал Сосьедад
    26.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    2:1 Ницца
    23.5% (8)
    1:2 Реал Сосьедад
    17.6% (6)
    1:0 Ницца
    11.8% (4)
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    Ницца
    Реал Сосьедад
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