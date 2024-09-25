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Тур: 1. Стадион: .
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 18'
Славия Прага
0'
14' Желтая карточка
Хоры Томаш

Ход матча

14'
 
Хоры Томаш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 118
Лудогорец 26.3% (31)
X 37.3% (44)
Славия Прага 36.4% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Славия Прага
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
9
Дуа
Квадво
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
4
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
6
Валлем
Конрад
19
Дорли
Оскар
10
Зафеирис
Христос
12
Диуф
Малик
35
Юрасек
Матей
25
Хоры
Томаш
17
Провод
Лукаш
Лудогорец
4-2-3-1
Славия Прага
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоры Томаш 1 0

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0
Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0
Славия Прага
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1
Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хоффенхайм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ницца
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мидтьюлланн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ницца
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хоффенхайм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Славия Прага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Сосьедад
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Твенте
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хоффенхайм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Славия Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Реал Сосьедад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мидтьюлланн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лудогорец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Порту Нико Гонсалес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Хоры Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 118
Лудогорец 26.3% (31)
X 37.3% (44)
Славия Прага 36.4% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Славия Прага
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Славия Прага

Исход игры
Лудогорец
26.3% (31)
Ничья
37.3% (44)
Славия Прага
36.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:2 Славия Прага
22% (26)
2:1 Лудогорец
14.4% (17)
1:0 Лудогорец
5.9% (7)
0:1 Славия Прага
5.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Лудогорец
2.5% (3)
2:3 Славия Прага
1.7% (2)
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Лудогорец
Славия Прага
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