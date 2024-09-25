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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лудогорец
0:2
Конец матча
Славия Прага
0'
14' Желтая карточка
Хоры Томаш
22' Желтая карточка
Педринью Роша
0:1
38' Гол
Юрасек Матей
41' Желтая карточка
Кайо Ранхел
0:2
65' Гол
Хитил Моймир
70' Желтая карточка
Диуф Малик
85' Желтая карточка
Боржил Ян
90'+5

Ход матча

14'
 
Хоры Томаш
22'
Педринью Роша
 
38'
0:1
Юрасек Матей
(Хоры Томаш)
41'
Кайо Ранхел
 
59'
 
Хитил Моймир
Хоры Томаш
60'
 
Лингр Ондржей
Юрасек Матей
65'
0:2
Хитил Моймир
(Провод Лукаш)
66'
Камара Агибу
Дуа Квадво
 
66'
Чочев Ивайло
Педринью Роша
 
70'
 
Диуф Малик
74'
_Erick Marcus
Кайо Ранхел
 
74'
Дуарте Дерой
Пётровски Якуб
 
74'
 
Змрзлы Ондржей
Диуф Малик
80'
 
Simion Michez
Зафеирис Христос
80'
 
Пребсл Филип
Провод Лукаш
83'
Русев Георги
Рик
 
85'
 
Боржил Ян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 118
Лудогорец 26.3% (31)
X 37.3% (44)
Славия Прага 36.4% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
17
Сон
6
Пётровски
Якуб
30
Педринью
Роша
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
9
Дуа
Квадво
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
4
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
6
Валлем
Конрад
19
Дорли
Оскар
10
Зафеирис
Христос
12
Диуф
Малик
35
Юрасек
Матей
25
Хоры
Томаш
17
Провод
Лукаш
Лудогорец
4-2-3-1
Славия Прага
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хитил Моймир 1 1
Юрасек Матей 1 1
Хоры Томаш 0 0
Провод Лукаш 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Педринью Роша 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боржил Ян 1 0
Хоры Томаш 1 0
Диуф Малик 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0
Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0
Славия Прага
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1
Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2

Результаты матчей

Лудогорец
Славия Прага

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Динамо Киев Брагару Максим 1
Лацио Нослин Тейяни 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кайо Ранхел получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Хоры Томаш сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Юрасек Матей бьет в цель!
    • 22'
      Педринью Роша получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Хоры Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лудогорец 26.3% (31)
    X 37.3% (44)
    Славия Прага 36.4% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 0:2 Славия Прага

    Исход игры
    Лудогорец
    26.3% (31)
    Ничья
    37.3% (44)
    Славия Прага
    36.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    81.98% (91)
    Нет
    18.02% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    1:2 Славия Прага
    22% (26)
    2:1 Лудогорец
    14.4% (17)
    1:0 Лудогорец
    5.9% (7)
    0:1 Славия Прага
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    2:0 Лудогорец
    2.5% (3)
    2:3 Славия Прага
    1.7% (2)
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