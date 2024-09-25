Тур: 1. Стадион: Хювефарма Арена.
0:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаХоры Томаш
22' Желтая карточкаПедринью Роша
0:1
38' ГолЮрасек Матей
41' Желтая карточкаКайо Ранхел
0:2
65' ГолХитил Моймир
70' Желтая карточкаДиуф Малик
85' Желтая карточкаБоржил Ян
90'+5
Ход матча
14'
22'
38'
0:1
41'
65'
0:2
70'
83'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сон
11
Кайо
Ранхел
12
Секо
Руан
7
Рик
18
Боржил
Ян
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
35
Юрасек
Матей
25
Хоры
Томаш
17
Провод
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кайо РанхелПолузащитник
-
12 Секо РуанПолузащитник
-
7 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
19 Русев ГеоргиПолузащитник
-
20 Камара АгибуПолузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Захари Сираков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диуф МаликПолузащитник
-
35 Юрасек МатейНападающий
-
25 Хоры ТомашНападающий
-
17 Провод ЛукашНападающий
- Запасные игроки
-
24 Мандоус АлешВратарь
- Вратарь
-
28 Пребсл ФилипЗащитник
- Защитник
-
13 Хитил МоймирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Пех ДоминикПолузащитник
-
53 Тула ДаниэльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хитил Моймир
|1
|1
|Юрасек Матей
|1
|1
|Хоры Томаш
|0
|0
|Провод Лукаш
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боржил Ян
|1
|0
|Хоры Томаш
|1
|0
|Диуф Малик
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив София 2:0 Славия София - Лудогорец 0:1 Левски Крумовград - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Черно Море 0:0
Петрокуб - Лудогорец 1:2 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0
Славия Прага
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1
Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2
Результаты матчей
Лудогорец
Славия Прага
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Динамо Киев
|Брагару Максим
|1
|Лацио
|Нослин Тейяни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 0:2 Славия Прага
Исход игры
Лудогорец
26.3% (31)
Ничья
37.3% (44)
Славия Прага
36.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:2 Славия Прага
22% (26)
2:1 Лудогорец
14.4% (17)
1:0 Лудогорец
5.9% (7)
0:1 Славия Прага
5.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Лудогорец
2.5% (3)
2:3 Славия Прага
1.7% (2)
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