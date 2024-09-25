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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Nenad Minakovic
Мидтьюлланн
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
22' Желтая карточка
Осорио Дарио
1:0
42' Гол
Осорио Дарио
1:1
90' Гол
Моэрстедт Макс
90'+6

Ход матча

22'
Осорио Дарио
 
42'
Осорио Дарио
(Андерссон Йоэль)
1:0
61'
 
Прасс Александр
Ларсен Якоб-Бруун
61'
 
Бериша Мергим
Табакович Харис
63'
Кухта Ян
Франкулино
 
66'
 
Кадержабек Павел
Жендрей Валентен
73'
 
Дрекслер Тим
Нсоки Стенли
73'
 
Моэрстедт Макс
Бюльтер Мариус
74'
Браво Педро
Кастильо Денил
 
74'
Бисков Вальдемар
Осорио Дарио
 
77'
Аскилдсен Кристоффер
Симсир Араль
 
77'
Бак Виктор
Андерссон Йоэль
 
90'
1:1
Моэрстедт Макс
(Кадержабек Павел)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 411 Количество передач 437
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Мидтьюлланн 26.9% (32)
X 33.6% (40)
Хоффенхайм 39.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
21
Кастильо
Денил
58
Симсир
Араль
14
Чилуфя
Эдвард
7
Франкулино
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
15
Жендрей
Валентен
21
Бюльтер
Мариус
17
Тохумджу
Умут
7
Бишоф
Том
29
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Гложек
Адам
26
Табакович
Харис
Мидтьюлланн
4-4-2
Хоффенхайм
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Дарио 1 1
Андерссон Йоэль 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэрстедт Макс 1 1
Кадержабек Павел 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3
Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Динамо Киев Брагару Максим 1
Лацио Нослин Тейяни 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Мидтьюлланн 26.9% (32)
    X 33.6% (40)
    Хоффенхайм 39.5% (47)
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    Где смотреть матч Мидтьюлланн 1:1 Хоффенхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    26.9% (32)
    Ничья
    33.6% (40)
    Хоффенхайм
    39.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    24.4% (29)
    1:1 Ничья
    24.4% (29)
    2:1 Мидтьюлланн
    14.3% (17)
    2:2 Ничья
    7.6% (9)
    1:0 Мидтьюлланн
    7.6% (9)
    0:1 Хоффенхайм
    3.4% (4)
    1:3 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    0:2 Хоффенхайм
    2.5% (3)
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