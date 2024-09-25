Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Чилуфя Эдвард . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

44' Гложек Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

42' Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Жендрей Валентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Жендрей Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

36' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Андерссон Йоэль . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

34' Тохумджу Умут не смог попасть в створ ударом издали

33' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бишоф Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Жендрей Валентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Табакович Харис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Симсир Араль . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

28' Табакович Харис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

23' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

23' Нсоки Стенли из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Осорио Дарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Табакович Харис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

21' Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

14' Чилуфя Эдвард упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

13' Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

10' Гложек Адам не смог попасть в створ ударом издали

10' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

10' Оооо... вот это был удар! Чилуфя Эдвард должен был забить с этой позиции.

9' Чилуфя Эдвард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Мбабу Кевин нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бишоф Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

6' Бишоф Том из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Хорошую попытку сделал Франкулино . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бюльтер Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля