Тур: 1. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
19
Хонни
Кастро
15
Колли
Омар
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
38 Орду АтаканВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Нападающий
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
67 Berat Lus
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Порту
|Зе Педро
|1
|Ференцварош
|Захариассен Кристоффер
|1
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 ПАОК
Исход игры
Галатасарай
92.1% (116)
Ничья
4.8% (6)
ПАОК
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (78)
Меньше
29.09% (32)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
49.2% (62)
2:0 Галатасарай
12.7% (16)
1:0 Галатасарай
8.7% (11)
3:1 Галатасарай
7.1% (9)
1:1 Ничья
4% (5)
1:2 ПАОК
2.4% (3)
3:0 Галатасарай
1.6% (2)
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