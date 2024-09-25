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Тур: 1. Стадион: .
Галатасарай
0:0
Перерыв
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 126
Галатасарай 92.1% (116)
X 4.8% (6)
ПАОК 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
ПАОК
1.70
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5.55
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5.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
20
Габриэл
Барбоза
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
15
Колли
Омар
21
Баба
Абдул-Рахман
2
Камара
Мохамед
III
27
Оздоев
Магомед
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
9
Чалов
Фёдор
Галатасарай
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
35.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Славия Прага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Сосьедад
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хоффенхайм
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Твенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мидтьюлланн
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Киев
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Ференцварош Захариассен Кристоффер 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
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Прогнозы 126
Галатасарай 92.1% (116)
X 4.8% (6)
ПАОК 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
ПАОК
1.70
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5.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Галатасарай 0:0 ПАОК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 ПАОК

Исход игры
Галатасарай
92.1% (116)
Ничья
4.8% (6)
ПАОК
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (78)
Меньше
29.09% (32)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
49.2% (62)
2:0 Галатасарай
12.7% (16)
1:0 Галатасарай
8.7% (11)
3:1 Галатасарай
7.1% (9)
1:1 Ничья
4% (5)
1:2 ПАОК
2.4% (3)
3:0 Галатасарай
1.6% (2)
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