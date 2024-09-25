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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Галатасарай
3:1
Конец матча
ПАОК
0'
28' Желтая карточка
Оздоев Магомед
1:0
48' Гол в свои ворота
Баба Абдул-Рахман
56' Желтая карточка
Айхан Кан
1:1
67' Гол
Константелиас Янис
2:1
76' Гол
Акгюн Юнус
3:1
90' Гол
Икарди Мауро
90'+7

Ход матча

28'
 
Оздоев Магомед
48'
Баба Абдул-Рахман
1:0
56'
Айхан Кан
 
67'
1:1
Константелиас Янис
71'
 
Тиссудали Тарик
Чалов Фёдор
76'
Акгюн Юнус
(Осимхен Виктор)
2:1
77'
 
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
77'
 
Десподов Кирилл
Константелиас Янис
78'
Демирбай Керем
Мертенс Дрис
 
78'
Икарди Мауро
Осимхен Виктор
 
81'
 
Бакайоко Тьемуэ
Камара Мохамед
84'
Йелерт Элиас
Айхан Кан
 
88'
Кутлу Беркан
Акгюн Юнус
 
88'
Бачуайи Миши
Йылмаз Барыш
 
90'
Икарди Мауро
(Демирбай Керем)
3:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Галатасарай 92.1% (116)
X 4.8% (6)
ПАОК 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
20
Габриэл
Барбоза
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
15
Колли
Омар
21
Баба
Абдул-Рахман
2
Камара
Мохамед
III
27
Оздоев
Магомед
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
9
Чалов
Фёдор
Галатасарай
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 1 1
Акгюн Юнус 1 1
Демирбай Керем 0 0
Осимхен Виктор 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Константелиас Янис 1 1

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздоев Магомед 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2

Результаты матчей

Галатасарай
ПАОК

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Динамо Киев Брагару Максим 1
Лацио Нослин Тейяни 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Баба Абдул-Рахман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Оздоев Магомед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rams Global Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Галатасарай 92.1% (116)
    X 4.8% (6)
    ПАОК 3.2% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 3:1 ПАОК

    Исход игры
    Галатасарай
    92.1% (116)
    Ничья
    4.8% (6)
    ПАОК
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (78)
    Меньше
    29.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    49.2% (62)
    2:0 Галатасарай
    12.7% (16)
    1:0 Галатасарай
    8.7% (11)
    3:1 Галатасарай
    7.1% (9)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    1:2 ПАОК
    2.4% (3)
    3:0 Галатасарай
    1.6% (2)
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