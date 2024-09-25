Тур: 1. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
3:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаОздоев Магомед
1:0
48' Гол в свои воротаБаба Абдул-Рахман
56' Желтая карточкаАйхан Кан
1:1
67' ГолКонстантелиас Янис
2:1
76' ГолАкгюн Юнус
3:1
90' ГолИкарди Мауро
90'+7
Ход матча
28'
48'
56'
67'
76'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
19
Хонни
Кастро
15
Колли
Омар
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
38 Орду АтаканВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Нападающий
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
67 Berat Lus
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|1
|1
|Акгюн Юнус
|1
|1
|Демирбай Керем
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Константелиас Янис
|1
|1
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздоев Магомед
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2
Результаты матчей
Галатасарай
ПАОК
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Динамо Киев
|Брагару Максим
|1
|Лацио
|Нослин Тейяни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 3:1 ПАОК
Исход игры
Галатасарай
92.1% (116)
Ничья
4.8% (6)
ПАОК
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (78)
Меньше
29.09% (32)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
49.2% (62)
2:0 Галатасарай
12.7% (16)
1:0 Галатасарай
8.7% (11)
3:1 Галатасарай
7.1% (9)
1:1 Ничья
4% (5)
1:2 ПАОК
2.4% (3)
3:0 Галатасарай
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!