Пеллегрини ударил по ногам Ярмоленко. Тридцать метров до ворот.

Бражко со штрафного пробил в левый верхний угол ворот. Проведель в отчаянном прыжке сумел перевести мяч за пределы поля.

Очередная подача Шапаренко от углового флага опасной не получилась. Итальянцы выбили мяч к центральному кругу.

Ванат с пятнадцати метров с разворота пробил точно в Проведеля.

Ярмоленко сначала справа пробил в дальний угол, а затем слева с двадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой. С первым ударом справился Проведель.

Пеллегрини на фланге в подкате выбил мяч у Тымчика.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДЕЛЕ-БАШИРУ!!! Весино по центру отправил один на один с голкипером Деле-Баширу, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил под перекладину.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ДИА!!! Деле-Баширу справа навесил на Диа, который головой без помех пробил в правый верхний угол ворот.

Киевляне подержали мяч у центрального круга. Нужно прийти в себя игрокам "Динамо".

Тымчику справа не удалось продвинуться вперёд. Александр откатил мяч на свою половину поля.

Диа откликнулся на пас Весино по центру, но Михавко опередил нападающего "Лацио" и откатил мяч на Бущана.

Шапаренко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда итальянцы мяч выбили.

Пихалёнок справа с линии штрафной площади низом пробил почти по центру ворот. Проведель опустился на газон и забрал мяч в руки.

Шапаренко исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу опасным не получился. Мяч вернулся к Николаю, чья подача слева получилась слишком сильной.

Ровелла у угла штрафной площади завалил на газон Шапаренко.

Шапаренко слева со штрафного решил пробить в ближний угол. Проведель сместился к штанге и забрал мяч в руки.

Пеллегрини слева навесил на Диа, который головой пробил влево от ворот.

Пихалёнок на чужой половине поля ударил по ногам Педро.

После передачи справа Чауна с восемнадцати метров нанёс плотный удар по воротам. Бущан отбил мяч в сторону.

Ванату справа не удалось прорваться к воротам, а мяч отскочил в руки Проведелю.

Подача Дубинчака слева в центр штрафной площади на Ваната получилась высокой. Владислав в прыжке головой мяч достать не смог.

Дубинчак в центральном круге подтолкнул в спину Чауну.

23' Кабаев на чужой половине поля сбил Деле-Баширу.

22' По владению мячом в первой половине тайма небольшое преимущество на стороне киевлян: 60%-40%. Но на табло пока обратные цифры.

21' Замена в составе "Динамо": вместо Брайана Себальоса на поле вышел Кристиан Биловар.

20' Себальосу потребовалась помощь медиков. Защитник "Динамо" при "гладком" беге дёрнул заднюю поверхность бедра. Пауза в матче.

19' Подача Тымчика справа получилась в руки Проведелю.

18' Ярмоленко справа прострелил к ближней штанге, где Ванат ногой не попал по мячу. Соперники при этом сыграли внимательно.

17' Левым флангом киевляне провели атаку. Прострел с фланга в штрафную площадь перехватил Патрик.

16' Ярмоленко справа отправил вперёд Тымчика, который в центр прострелил точно в ноги сопернику.

15' Киевляне отошли с мячом на свою половину поля, откуда собираются развивать следующую атаку.

14' Ярмоленнко справа попытался прорваться к воротам, но Романьоли сумел выбить мяч за пределы поля от ноги Андрея.

13' Пеллегрини в центре поля прихватил руками Ярмоленко.

12' Ярмоленко слева отправил вперёд Шапаренко, у которого мяч отобрал Ровелла, нагнавший Николая.

11' Кабаев слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.

10' Деле-Баширу на чужой половине поля сыграл рукой.

9' Подачу Деле-Баширу слева в штрафную площадь перехватил Тымчик.

8' Римляне перехватили инициативу и накатывают одну за другой атаки на ворота киевлян.

7' Прострел Пеллегрини слева получился точно в руки Бущану.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДИА!!! Диа по центру прорвался в штрафную площадь и с двенадцатои метров низом точно пробил в правый угол ворот. Бущан в прыжке дотянуться до мяча не смог.

5' Марушич справа навесил в центр штрафной площади, где мяч опустился ив ноги Педро. Родригес такого не ожидал и нарушил правила в борьбе с соперником.

4' Себальос по центру сделал вперёд пас на Ярмоленко, который решил пропустить мяч, а за спиной у Андрея оказались только соперники.

3' Ванат слева попытался прорваться к воротам, но в штрафной площади двух соперников пройти не смог.

2' "Динамо" играет в белой форме, "Лацио" - в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах.