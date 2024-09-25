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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Киев
0:3
Первый тайм: 45+'
Лацио
0'
0:1
5' Гол
Диа Булайе
0:2
34' Гол
Деле-Баширу Фисайо
0:3
35' Гол
Диа Булайе

Ход матча

5'
0:1
Диа Булайе
(Педро Родригес)
19'
Биловар Кристиан
Себальос Брайан
 
34'
0:2
Деле-Баширу Фисайо
(Весино Матиас)
35'
0:3
Диа Булайе
(Деле-Баширу Фисайо)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 144
Динамо Киев 12.5% (18)
X 21.5% (31)
Лацио 66% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Киев
Ничья
Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
28
Себальос
Брайан
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
22
Кабаев
Владислав
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
6
Ровелла
Николо
5
Весино
Матиас
20
Чауна
Лум
7
Деле-Баширу
Фисайо
9
Педро
Родригес
19
Диа
Булайе
Динамо Киев
4-3-3
Лацио
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Киев
Лацио

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:2
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 2
Деле-Баширу Фисайо 1 1
Педро Родригес 0 0
Весино Матиас 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1
Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
35.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Славия Прага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Сосьедад
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хоффенхайм
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Твенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мидтьюлланн
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Киев
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Ференцварош Захариассен Кристоффер 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Динамо" (Киев, Украина) - "Лацио" (Рим, Италия) - 0:3.
  • Опасный момент
    45'
    Ярмоленко сначала справа пробил в дальний угол, а затем слева с двадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой. С первым ударом справился Проведель.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Сидиропулос в первом тайме.
  • 45'
    Ванат с пятнадцати метров с разворота пробил точно в Проведеля.
  • Угловой
    44'
    Очередная подача Шапаренко от углового флага опасной не получилась. Итальянцы выбили мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    43'
    Бражко со штрафного пробил в левый верхний угол ворот. Проведель в отчаянном прыжке сумел перевести мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    42'
    Пеллегрини ударил по ногам Ярмоленко. Тридцать метров до ворот.
  • 41'
    Пихалёнок справа с линии штрафной площади низом пробил почти по центру ворот. Проведель опустился на газон и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    40'
    Шапаренко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда итальянцы мяч выбили.
  • 39'
    Диа откликнулся на пас Весино по центру, но Михавко опередил нападающего "Лацио" и откатил мяч на Бущана.
  • 38'
    Тымчику справа не удалось продвинуться вперёд. Александр откатил мяч на свою половину поля.
  • 37'
    Киевляне подержали мяч у центрального круга. Нужно прийти в себя игрокам "Динамо".
  • 2 гола - дубль!
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ДИА!!! Деле-Баширу справа навесил на Диа, который головой без помех пробил в правый верхний угол ворот.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ДЕЛЕ-БАШИРУ!!! Весино по центру отправил один на один с голкипером Деле-Баширу, который вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил под перекладину.
  • 34'
    Пеллегрини на фланге в подкате выбил мяч у Тымчика.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Дубинчак в центральном круге подтолкнул в спину Чауну.
    • 32'
      Подача Дубинчака слева в центр штрафной площади на Ваната получилась высокой. Владислав в прыжке головой мяч достать не смог.
    • 31'
      Ванату справа не удалось прорваться к воротам, а мяч отскочил в руки Проведелю.
    • Опасный момент
      30'
      После передачи справа Чауна с восемнадцати метров нанёс плотный удар по воротам. Бущан отбил мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      29'
      Пихалёнок на чужой половине поля ударил по ногам Педро.
    • 28'
      Пеллегрини слева навесил на Диа, который головой пробил влево от ворот.
    • 27'
      Шапаренко слева со штрафного решил пробить в ближний угол. Проведель сместился к штанге и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ровелла у угла штрафной площади завалил на газон Шапаренко.
    • Угловой
      25'
      Шапаренко исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу опасным не получился. Мяч вернулся к Николаю, чья подача слева получилась слишком сильной.
    • 24'
      Прострел Дубинчака слева к воротам заблокировал Марушич.
    • Фол, нарушение
      23'
      Кабаев на чужой половине поля сбил Деле-Баширу.
    • 22'
      По владению мячом в первой половине тайма небольшое преимущество на стороне киевлян: 60%-40%. Но на табло пока обратные цифры.
    • Замена
      21'
      Замена в составе "Динамо": вместо Брайана Себальоса на поле вышел Кристиан Биловар.
    • Травма, повреждение
      20'
      Себальосу потребовалась помощь медиков. Защитник "Динамо" при "гладком" беге дёрнул заднюю поверхность бедра. Пауза в матче.
    • 19'
      Подача Тымчика справа получилась в руки Проведелю.
    • 18'
      Ярмоленко справа прострелил к ближней штанге, где Ванат ногой не попал по мячу. Соперники при этом сыграли внимательно.
    • 17'
      Левым флангом киевляне провели атаку. Прострел с фланга в штрафную площадь перехватил Патрик.
    • 16'
      Ярмоленко справа отправил вперёд Тымчика, который в центр прострелил точно в ноги сопернику.
    • 15'
      Киевляне отошли с мячом на свою половину поля, откуда собираются развивать следующую атаку.
    • 14'
      Ярмоленнко справа попытался прорваться к воротам, но Романьоли сумел выбить мяч за пределы поля от ноги Андрея.
    • Фол, нарушение
      13'
      Пеллегрини в центре поля прихватил руками Ярмоленко.
    • 12'
      Ярмоленко слева отправил вперёд Шапаренко, у которого мяч отобрал Ровелла, нагнавший Николая.
    • 11'
      Кабаев слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      10'
      Деле-Баширу на чужой половине поля сыграл рукой.
    • 9'
      Подачу Деле-Баширу слева в штрафную площадь перехватил Тымчик.
    • 8'
      Римляне перехватили инициативу и накатывают одну за другой атаки на ворота киевлян.
    • 7'
      Прострел Пеллегрини слева получился точно в руки Бущану.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ДИА!!! Диа по центру прорвался в штрафную площадь и с двенадцатои метров низом точно пробил в правый угол ворот. Бущан в прыжке дотянуться до мяча не смог.
    • Фол, нарушение
      5'
      Марушич справа навесил в центр штрафной площади, где мяч опустился ив ноги Педро. Родригес такого не ожидал и нарушил правила в борьбе с соперником.
    • 4'
      Себальос по центру сделал вперёд пас на Ярмоленко, который решил пропустить мяч, а за спиной у Андрея оказались только соперники.
    • 3'
      Ванат слева попытался прорваться к воротам, но в штрафной площади двух соперников пройти не смог.
    • 2'
      "Динамо" играет в белой форме, "Лацио" - в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фолькспаркштадионе"!
    • До матча
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    Где смотреть матч Динамо Киев 0:3 Лацио онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:3 Лацио

    Исход игры
    Динамо Киев
    12.3% (18)
    Ничья
    21.2% (31)
    Лацио
    66.4% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    33.6% (49)
    1:1 Ничья
    15.8% (23)
    0:1 Лацио
    7.5% (11)
    0:2 Лацио
    5.5% (8)
    2:1 Динамо Киев
    4.8% (7)
    1:3 Лацио
    2.1% (3)
    1:0 Динамо Киев
    2.1% (3)
    2:3 Лацио
    2.1% (3)
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