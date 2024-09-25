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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Перерыв
Ференцварош
0'
19' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
32' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
42' Желтая карточка
Дольберг Каспер

Ход матча

19'
 
Сиссе Ибраим
32'
 
Захариассен Кристоффер
40'
Ангуло Нильсон
Амузу Френсис
 
42'
Дольберг Каспер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 124
Андерлехт 81.5% (101)
X 11.3% (14)
Ференцварош 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Ференцварош
3.60
3.45
3.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
4
Шимич
Ян-Карло
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
32
Дендонкер
Леандер
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
7
Амузу
Френсис
12
Дольберг
Каспер
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
27
Сиссе
Ибраим
22
Салай
Габор
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
88
Ромменс
Филипп
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
19
Варга
Барнабаш
10
Кади
Андерлехт
4-4-2
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
35.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Славия Прага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Сосьедад
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хоффенхайм
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Твенте
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
36.
Динамо Киев
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мидтьюлланн
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Киев
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Твенте
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Хоффенхайм
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Ференцварош Захариассен Кристоффер 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Весь список
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Прогнозы 124
Андерлехт 81.5% (101)
X 11.3% (14)
Ференцварош 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Ференцварош
3.60
3.45
3.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Ференцварош онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Андерлехт 0:0 Ференцварош

Исход игры
Андерлехт
81.5% (101)
Ничья
11.3% (14)
Ференцварош
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
41.1% (51)
1:0 Андерлехт
16.1% (20)
2:0 Андерлехт
11.3% (14)
1:1 Ничья
8.9% (11)
1:2 Ференцварош
3.2% (4)
3:1 Андерлехт
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Андерлехт
Ференцварош
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