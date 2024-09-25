  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Андерлехт
2:1
Конец матча
Ференцварош
0'
19' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
32' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
42' Желтая карточка
Дольберг Каспер
1:0
61' Гол
Версхарен Яри
2:0
66' Пенальти
Дольберг Каспер
73' Желтая карточка
Ботка Эндре
78' Желтая карточка
Ангуло Нильсон
81' Вторая желтая карточка
Ангуло Нильсон
2:1
86' Гол
Траоре Адама
90' Желтая карточка
Чивич Эльдар
90' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
90' Желтая карточка
Варга Барнабаш
90'+7

Ход матча

19'
 
Сиссе Ибраим
32'
 
Захариассен Кристоффер
40'
Ангуло Нильсон
Амузу Френсис
 
42'
Дольберг Каспер
 
61'
Версхарен Яри
(Струйкенс Марио)
1:0
66'
Дольберг Каспер
2:0
69'
Леони Тео
Струйкенс Марио
 
69'
Васкес Луис
Дольберг Каспер
 
69'
Ашимеру Маджид
Эдози Самуэль
 
71'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Захариассен Кристоффер
71'
 
Салданья
Кади
71'
 
Маига Хабиб
Абу-Фани Мохаммад
73'
 
Ботка Эндре
76'
 
Гартенманн Стефан
Ботка Эндре
76'
 
Чивич Эльдар
Рамирес Кристиан
78'
Ангуло Нильсон
 
79'
Фоке Томас
Н'Диайе Мусса
 
81'
Ангуло Нильсон
 
86'
2:1
Траоре Адама
90'
 
Чивич Эльдар
90'
Ашимеру Маджид
 
90'
 
Варга Барнабаш

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 25
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 124
Андерлехт 81.5% (101)
X 11.3% (14)
Ференцварош 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
4
Шимич
Ян-Карло
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
32
Дендонкер
Леандер
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
7
Амузу
Френсис
12
Дольберг
Каспер
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
27
Сиссе
Ибраим
22
Салай
Габор
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
88
Ромменс
Филипп
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
19
Варга
Барнабаш
10
Кади
Андерлехт
4-4-2
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Версхарен Яри 1 1
Дольберг Каспер 1 (1) 1
Струйкенс Марио 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 1

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Нильсон 1 1
Дольберг Каспер 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Варга Барнабаш 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0

Результаты матчей

Андерлехт
Ференцварош

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Динамо Киев Брагару Максим 1
Лацио Нослин Тейяни 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Захариассен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Ибраим Сиссе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Андерлехт 81.5% (101)
    X 11.3% (14)
    Ференцварош 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Андерлехт 2:1 Ференцварош онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андерлехт 2:1 Ференцварош

    Исход игры
    Андерлехт
    81.5% (101)
    Ничья
    11.3% (14)
    Ференцварош
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Андерлехт
    41.1% (51)
    1:0 Андерлехт
    16.1% (20)
    2:0 Андерлехт
    11.3% (14)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    1:2 Ференцварош
    3.2% (4)
    3:1 Андерлехт
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный