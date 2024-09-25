Тур: 1. Стадион: Лото-парк.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСиссе Ибраим
32' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
42' Желтая карточкаДольберг Каспер
1:0
61' ГолВерсхарен Яри
2:0
66' ПенальтиДольберг Каспер
73' Желтая карточкаБотка Эндре
78' Желтая карточкаАнгуло Нильсон
81' Вторая желтая карточкаАнгуло Нильсон
2:1
86' ГолТраоре Адама
90' Желтая карточкаЧивич Эльдар
90' Желтая карточкаАшимеру Маджид
90' Желтая карточкаВарга Барнабаш
90'+7
Ход матча
19'
42'
61'
1:0
66'
2:0
73'
78'
81'
86'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 25
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
27
Сиссе
Ибраим
22
Салай
Габор
10
Кади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
22 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
10 КадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 СалданьяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Версхарен Яри
|1
|1
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|1
|Струйкенс Марио
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|1
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Нильсон
|1
|1
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Варга Барнабаш
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0
Результаты матчей
Андерлехт
Ференцварош
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Динамо Киев
|Брагару Максим
|1
|Лацио
|Нослин Тейяни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андерлехт 2:1 Ференцварош
Исход игры
Андерлехт
81.5% (101)
Ничья
11.3% (14)
Ференцварош
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
41.1% (51)
1:0 Андерлехт
16.1% (20)
2:0 Андерлехт
11.3% (14)
1:1 Ничья
8.9% (11)
1:2 Ференцварош
3.2% (4)
3:1 Андерлехт
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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